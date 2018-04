Co se nám nelíbí na Apple iPhone 4S

Telefon s nakousnutým jablkem v logu má kromě skalních příznivců také zaryté odpůrce, kterým se nelíbí nejen přístroj, ale často i politika produktů Applu, které by si nikdy nepořídili. Seriózní kritika se hledá těžko. Ti, co iPhone nenávidí, ho samozřejmě zároveň nemají.

Pro některé členy redakce Mobil.cz je ale Apple iPhone 4S každodenním společníkem, a mohou se tak vlastně zařadit do početného zástupu fanoušků. Jde bezpochyby o vynikající přístroj, první pohled i mnohaměsíční používání ovšem ukážou i zarytým příznivcům některé nedostatky.

Cena

Cena na první místě je možná zvláštní. Pokud se ale zeptáte majitelů, nebo ještě lépe zájemců o produkty Apple obecně, co je odrazuje od zakoupení, uslyšíte především postesk nad vysokou cenou.

To platí i pro nový iPhone 4S, který je prakticky nejdražším telefonem na trhu, pokud tedy nepočítáme některé luxusní mobilní telefony. Vysoká cena se nám také příliš nelíbí, na druhou stranu je pochopitelná. Apple je dnes prémiová značka a tomu odpovídá nejen cena, ale také kvalita produktů.

Uzavřenost systému

Životní filosofie zakladatele Applu Steva Jobse je základem všech produktů s nakousnutým jablkem v logu. Hardware a software je dílem jednoho týmu s prakticky minimálním zásahem jiných tvůrců, což se projevuje nejen dobrou spoluprací telefonu s operačním systémem, ale také neuvěřitelnou stabilitou systému i po dlouhém používání.

Přináší to ovšem i mnohá úskalí, ze kterých si i my, skalní příznivci Applu, často takřka trháme vlasy na hlavě. Stačí si jen vzpomenout na doby, kdy jsme jednoduchým přetáhnutím ikonky mezi dvěma složkami do svých telefonů snadno a za pár vteřin nahrávali alba s hudbou nebo mnoho hodin videí. S iPhonem musíte vše přesouvat za pomoci softwaru iTunes, což bývá zejména na počítačích s operačním systémem Windows často zdlouhavé.

Baterie

Jak bývá u iPhonů zvykem, i u modelu 4S je baterie napevno vestavěna. Výdrž v pohotovostním stavu klesla oproti předchozímu modelu o třetinu na maximálně 200 teoretických hodin. V praxi to ovšem znamená nabíjení každý den, což je sice u dnešních smartphonů s velkými displeji běžné, přesto stále nepohodlné. Pokud navíc uživatel například sdílí internet přes bezdrátovou technologii Bluetooth, "dožije" se telefon sotva čtyř hodin v provozu.

Čitelnost na slunci

Ve tmě je displej iPhonu okouzlující. Jakmile však uživatel začne telefon používat na přímém slunečním světle, má co dělat s čitelností. Lesklé sklo a mnohdy nedostatečný jas způsobí, že musíte pro přečtení textové zprávy hledat nejbližší stín.

SIM karta

Mobilní telefon iPhone 4 byl prvním přístrojem na světě, který používá zmenšené microSIM karty, které jsou oproti klasické SIM kartě přibližně poloviční. Pokud se vám například telefon někde rozbije, dojde baterie nebo jen budete chtít jednoduše přendat kartu do jiného přístroje, budete mít často smůlu.

Jenže ani iPhone už dnes není jediný, který používá zmenšenou kartu. Jak se nám již ale párkrát stalo, po ruce byly vždy jen telefony s klasickým slotem. Existuje samozřejmě adaptér, který může problém snadno vyřešit, z vlastní zkušenosti ovšem víme, že zrovna když potřebujete SIM kartu přehodit, adaptér mít po ruce s největší pravděpodobností nebudete.

Ani vyjmutí karty pak není nejjednodušší, je nutné použít dodávaný "šperhák". Spolehnout se lze i na obyčejnou kancelářskou sponku.

A co se nelíbí vám?

Apple iPhone má několik nedostatků, které nám i po delším používání telefonu trochu vadí, některé výtky jako například uzavřenost systému ovšem mohou být pro někoho i výhodou. Na některé neduhy jsme si po čase možná sami zvykli, ve výčtu je proto nenajdete. Budeme rádi, pokud se v diskusi pod článkem podělíte o svůj názor a ostatním uživatelům, kteří by například o koupi iPhonu 4S uvažovali, poradíte, na co si dát pozor.