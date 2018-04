iPhone 4 má bebí. Zalepte mu ho náplastí

Produkt Antenn-aid je především jednou velkou recesí a způsobem, jak trochu vytěžit ze současných potíží Applu. Tenká náplast se prodává v balení po šesti kusech, každý v jiné barvě. Nalepení na spodní roh iPhonu může pomoci zmírnit problémy s útlumem signálu.

Právě v tomto místě se totiž stýkají dvě vnější antény: GPS a telefonní části. Jejich nechtěným propojením prsty výrazně klesne citlivost telefonní antény. Vinylová náplast může zabránit tomuto vodivému spojení.

Výrobce ale jedním dechem dodává, že Antenn-aid je výrobek určený především pro zábavu. Dokazuje to i krásný leták s satirickými hesly. Tvrdí třeba, že je Antenn-aid produkt precizně navržený. Je vyroben na míru iPhonu 4 a může vylepšit příjem signálu. Funguje prý jako kouzlo a je vpravdě revoluční. Prý by to potvrdil Ben Franklin. Náplast je údajně velmi lepivá, patří v tomto ke světové extratřídě. A navíc je úžasně barevná, má barvy, které je schopna rozlišit lidská sítnice.

Celá tahle legrace stojí 4,99 dolaru plus poštovné. Nebo 90 dolarů za třicítku balení. No nekupte to...