Neuvěřitelné, operátor prodává nové iPhony 3GS. Stojí jen 900 korun

Jihokorejský operátor SK Telink objevil ve skladech několik neprodaných iPhonů 3GS z roku 2009. Teď se je rozhodl prodat, prodej začne koncem měsíce. Cena je velmi nízká. Operátor za něj podle serveru ET News požaduje jen 44 tisíc wonů, tedy v přepočtu přibližně 880 korun.

Historický iPhone 3GS byl představen v roce 2009. Jeho produkce pak skončila o tři roky později. Na rozdíl od vůbec prvního iPhonu už sice nejde o tak hodnotný sběratelský kousek, přesto je to vzhledem k inzerované ceně docela zajímavá nabídka.



Ale třetí generaci iPhonu si dnes příliš neužijete. Postrádá podporu například sítí LTE nebo mu chybí přední kamera pro autoportréty. Hlavní fotoaparát má jen třímegapixelové rozlišení, displej s 3,5palcovým rozlišením dnes neobstojí.

Ovšem paměť vrcholné verze drží krok i s dnešními smartphony. Kapacita úložiště totiž byla u iPhonu 3GS 8 GB, 16 GB, nebo 32 GB. A 32 GB uživatelské paměti mají dnes i mnohé lépe vybavené smartphony.

Problémem je, že iPhone 3GS jako poslední operační systém dostal iOS 6. Novější verze systému už podporovány nejsou. Současné aplikace tak iPhone 3GS spustit nedokáže.

Operátor začne iPhony 3GS prodávat už koncem měsíce k příležitosti spuštění svého e-shopu SK Seven Mobile Online Integration Mall. Telefony byly před zařazením do prodeje rozbaleny a otestovány. Baterie by tak měla být v pořádku.

Podle serveru ETNews tak jde o telefony, které se nikdy předtím neprodaly. Půjde tak o staré skladové zásoby, jichž se prodejce rozhodl zbavit za alespoň symbolickou cenu.

Jde tak především o chytrý marketingový tah, který může společnosti značně zvýšit návštěvnost portálu. Není známo, jak velký objem iPhonů 3GS bude k dispozici, ale určitě to nebudou tisíce kusů.

V každém případě je návrat do prodeje slušnou šancí pro sběratele dostat se ke zbrusu novému historickému smartphonu za nevelkou částku.