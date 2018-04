iPhone 3G: vše, co zatím víme

O nových technologiích které měl nástupce iPhone přinést, se spekulovalo několik měsíců. S postupem času bylo takřka jasné, že iPhone 2 přijde s podporou 3G, která přinese o mnoho rychlejší prohlížení webových stránek nebo sledování YouTube videí. K radosti všech výrobce novince integroval i navigační čip. Bez zbytečného rozepisování nových předností si můžeme všechny klady přehledně shrnout. Zapomenout však nesmíme ani na nedostatky, se kterými fanoušci Apple ve skrytu duše počítali.

Klady:

Podpora 3G sítí a HSDPA

Podpora Microsoft Exchange (bezdrátová synchronizace emailů, událostí, kontaktů nebo poznámek)

Integrovaná A-GPS

Vědecký kalkulátor v základní nabídce

Vyhledávání v kontaktech postupným zadáváním písmen

3,5 mm jack není zapuštěn – lze použít libovolná sluchátka

Vylepšena softwarová část fotoaparátu (stejný CMOS čip, ale kvalitnější snímky)

Stejně kvalitní dílenské zpracování, zadní část sice kompletně z plastu, ten ovšem nebude tak náchylný k poškrábání jako hliník u první generace

Vyšší výdrž na jedno nabití (na příjmu až 300 hodin, přehrávání MP3 přes 20 hodin, videa pak celých sedm hodin)

Zápory:

Opět chybí funkce kopírovat & vložit

Absence MMS

Wi-fi modul nepodporuje standard 802.11n

Fotoaparát se nedočkal lepšího HW, opět v základu chybí nahrávání videí i přisvětlovací element

Chabé možnosti Bluetooth zůstávají, opět ani zmínka o podpoře A2DP

Synchronizační kolébka již není součástí standardního příslušenství, na druhou stranu bude v balení „šperhák“ k vypáčení šuplíku se SIM

Nedostatek navigačního softwaru? TomTom to jistí

Mohlo by se zdát, že s nabídkou navigačního softwaru pro iPhone to bude horší. Zástupci společnosti TomTom ale bezprostředně po uvedení nového iPhone reagovali zprávou, že je již na světě verze tohoto velmi rozšířeného navigačního programu, která si bude s iPhone dokonale rozumět.





„Náš navigační software již běží na Apple iPhone,“ oznámil světu tiskový mluvčí společnosti. Navigace tak bude velmi dobře použitelná, dostatečný komfort přitom zajistí velký 3,5“ displej.



Volný prodej? Bez úvazku to asi nepůjde

Větší problém však bude se samotnou koupí telefonu. Ten sice bude k dispozici na mnoha světových trzích (český nevyjímaje), zdá se však, že bez úvazku jej nebude nijak snadné pořídit.

Exkluzivita v USA opět patří tamnímu operátorovi AT&T, který ve spolupráci s Apple zahájí prodej nového modelu 11. července. Cena bude přitom startovat na 199 USD za 8 GB verzi v případě dvouletého úvazku. AT&T očekává, že nový iPhone s podporou sítí třetí generace a užitečnými funkcemi včetně podpory direct push emailu bude mezi uživateli žádaný.

„Kombinace naší vykonné 3G sítě, schopností nového iPhone a velmi nízké ceny bude pro spousty uživatelů neodolatelným lákadlem,“ komentoval situaci šéf AT&T Ralf de la Vega.





Obě zúčastněné strany spolu uzavřeli novou smlouvu, podle které nebude muset AT&T odvádět Applu část měsíčních příjmů plynoucí právě z užívání iPhone zákazníky. Nově bude tedy iPhone nabízen za velmi zajímavé ceny, které zajistí jeho rychlou expanzi na trhu.

Telefony budou nabízeny s dvouletým úvazkem a atraktivním datovým zvýhodněním, které dovolí plnými doušky vychutnávat hlavní přednosti iPhone. Doufejme, že to mu tak bude i u nás.

Další novinkou bude aktivace přístroje přímo v místě zakoupení telefonu. Tímto však vyvstane problém se zasíláním telefonů z USA – bez aktivace, která bude trvat jen několik minut, nebude jejich používání možné. Potěšující je ale další bod smlouvy, který hovoří o bezplatné výměně staré generace přístrojů za nový. Má to ale podmínku, přístroj musí být zakoupen od oficiálního prodejce (Apple Store nebo pobočka AT&T, nebo jiný partner).

Lákavé pořizovací ceny a výhody spojené s 3G

Verze s vnitřní pamětí 8 GB tak bude u k dostání za 199 USD (přibližně 3100 korun), 16 GB varianta pak vyjde o 100 amerických dolarů dráž (přibližně 4600 korun). Program s neomezenými daty bude k dispozici za měsíční paušál 30 USD (asi 480 Kč), v kombinaci s hlasovým tarifem bude měsíční poplatek činit necelých 45 dolarů (640 Kč).

3G sítě operátora AT&T dovoluje stahovat data rychlostí až 1,4 Mbps (tedy asi 175 kBps). Dnes se přitom objevily informace, že pro iPhone je strop datové propustnosti jen 1,8 Mpbs, což ve srovnání s některými WM přístroji, které díky HSUPA nabízí až 7,2 Mbps hranici působí úsměvně.

Multitasking? Tak trochu

V souvislosti s vydáním druhé generace iPhone s novou verzí firmware 1.20 se hovoří také o spuštění AppStore, který bude sloužit k nákupu oficiálních nativních aplikací pro mobilní OS X.





Horlivě se také mezi uživateli iPhone diskutuje o (ne)možnosti multitaskingu. Ten by uživatelé uvítali zejména při provozování IM. To by mělo být ošetřeno způsobem, že připojení budou v případě opuštění Messengeru zajišťovat vývojové servery, kam se budou data, například relace z IM ukládat, a při znovuotevření Messengeru se informace „pošlou“ na daný iPhone. Uživatel tak o tyto, mnohdy důležité, informace nepřijde. O nové zprávě se přitom uživatel dozví ještě před vstupem do programu prostřednictvím zvukové notifikace nebo vyskočením informačního okénka.



Šéf vývojové skupiny Apple Scott Forstall poukazuje na multitasking u WM zařízení, které mohou vést k zahlcení operační paměti a citelným způsobem přitom snižují výdrž baterie. Zatímco s tímto argumentem souhlasit lze, první je díky dostatečně velké RAM u nových modelů (až 288 MB RAM u HTC Touch Pro) zažehnán.





Kritikou zástupci Apple nešetřili ani WM task manager, který slouží právě k zavírání nebo přepínání úloh. Narážky si zasloužil zejména způsob, kterým jsou spuštěné aplikace ve správci úloh prezentovány. Ty údajně testují znalosti uživatele k identifikace jednotlivých programů. S tím nelze úplně souhlasit, vždyť přímo ve správci paměti jsou spuštěné aplikace prezentovány svými jmény, rozeznat by je tak měl každý velmi snadno.

O2 nabídne iPhone volně k prodeji, navíc i bezplatný přechod na 3G verzi

AT&T sice bude prvním operátorem, v jehož nabídce se 3G iPhone objeví, zdaleka však nebude jediným. Anglická pobočka O2 již zveřejnila podmínky, za kterých si bude moci zákazník nový iPhone pořídit.

O2 tak hodlá Angličany lákat na čtveřici zajímavých tarifů, jejichž měsíční plnění začíná na 30 a končí na 75 librách. Jednotlivé tarify se liší počtem volných minut a textových zpráv, všem společné jsou přitom neomezená data. Všechny tarify jsou přitom podmíněny minimálním úvazkem na osmnáct měsíců.





Kromě toho má anglický operátor O2 připraven program Pay&Go, u kterého nebude zákazník nucen k podpisu smlouvy. Více detailů O2 zveřejní s blížícím se datem oficiálního vstupu iPhone 3G na světový trh.

O2 UK dokonce nabízí, podobně jako AT&T, bezplatný upgrade z původní 8 GB verze iPhone na 3G verzi. Podmínkou je ale podepsaní nové smlouvy v délce trvání oněch 18 měsíců. Po upgrade mohou zákazníci původní iPhone přenechat třeba rodinnému příslušníkovi, který má u operátora smlouvu. V případě, že tomu tak není, pak jinou cestu k používání telefonu otevírá již zmíněný program Pay&Go.

Revoluce se nekoná, úspěch přesto zaručen

Uživatelé první verze iPhone vkládali do nadcházející generace v mnoha případech obrovské naděje. Dnes je již jasné, že technologicky nový iPhone není a nebude špičkou mezi mobilními telefony. V podstatě jedinou větší změnou je podpora 3G sítí a vestavěná satelitní navigace. Nevídáné obzory ale skýtá brzké spuštění App Store – nové aplikace totiž mohou přístroji vdechnout zcela nové možnosti.

Dobrým příkladem může být třeba profi kalkulátor Space Time, který iPhone promění ve vědeckou výpočetní stanici. Velikým lákadlem je i cena přístroje. Vezmeme-li, jaké prodejní úspěch slavila první generace, které se jen půl roku od uvedení prodaly téměř 4 miliony kusů (Apple si přitom stanovil metu 10 milionů do konce roku 2008), pak nelze, než nové verzi s nižší cenou předpovědět ještě větší komerční úspěchy.