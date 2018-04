iPhone 3G proti Windows Mobile elitě

Když před rokem Apple uvedl do prodeje svůj první mobilní telefon, dostal se do přímé konfrontace s miniaturním HTC Touch. Ačkoli jsou to přístroje rozdílné, hodně se o nich mluvilo jako o konkurentech. O tom, že většího komerčního úspěchu dosáhne přístroj z dílen Apple nikdo nepochyboval, i přesto se stal Touch nejprodávanějším Windows Mobile komunikátorem vůbec.





Dvanáct měsíců uplynulo a historie se opakuje. I letos tak spolu svedou boj o zákazníky nové modely obou společností. Zatímco změn u nového iPhone není tolik, HTC Touch Diamond je od svého předchůdce k nepoznání. Již tak malé rozměry byly ještě redukovány a Diamond je tak dnes jasně nejmenším komunikátorem. Přesto se výrobcům do malého a tenkého těla podařilo vměstnat vše, co si lze dnes od podobného zařízení přát.





Ani Diamond však nemá svou bitvu vyhranou, korejský Samsung totiž tento týden oficiálně představil svou novou vlajkovou loď s označením i900 OMNIA (článek o výbavě Samsung i900 OMNIA čtěte zde). Na straně i900 stojí mamutí vnitřní paměť velikosti až 16 GB a 5 Mpix fotoaparát. Diamond kontruje neuvěřitelnou kompaktností a velkou dávkou elegance.





Dalším očekávaným komunikátorem je HTC Touch Pro, který na trh udeří koncem prázdnin. Touch Pro, který je znám i pod krycím názvem Raphael, bude alternativou k Diamondu s plnohodnotnou klávesnicí. Kromě toho nabídne obří porci operační paměti a paměťový slot, o který je Diamond ochuzen. Mohlo by se zdát, že Touch Pro nebude mít nějakou dobu vlastně žádnou konkurenci. A možná tomu tak skutečně bude. Sony Ericsson totiž vydání své XPERIE X1 stále oddaluje a Touch Pro tak opravdu může být na sklonku léta jedinou alternativou královsky vybaveného komunikátoru s vysouvací QWERTY klávesnicí.





Výběr tak nebude vůbec jednoduchý. Z výše uvedených zařízení není zatím na trhu ani jedno, to se však již brzy změní. Na červenec je totiž avizován příchod hned tří z uvedené pětice. Těšit se tak můžeme na miniaturní HTC Touch Diamond, elegantní Samsung i900 a iPhone 3G. Pojďme si udělat malé srovnání těchto zařízení, které již brzy osvěží i tuzemský trh.

Technické parametry popisovaných zařízení:



Název iPhone 3G HTC Touch Diamond HTC Touch Pro Samsung i900 OMNIA SE XPERIA X1 Rozměry [mm] 62.1x115.5x12.3 51,2x102x11,2 51x102x18,05 56.9x112x12.5 52,6x110,5x17 Hmotnost 133 g 110 g 165 g 122 g 158 g Procesor Samsung S5L8900, 620 MHz QualcommMSM7201A, 528 MHz QualcommMSM7201A, 528 MHz Marvell PXA312, 624 MHz QualcommMSM7201A, 528 MHz RAM 128 MB 192 MB 288 MB 128 MB 256 MB FlashROM 8 nebo 16 GB 256 MB + 4 GB 512 MB 256 MB + 8 (16) GB 512 MB Slot na karty ne ne microSD (SDHC) microSD(SDHC) microSD(SDHC) OS OS X WM 6.1 Professional WM 6.1 Professional WM 6.1 Professional WM 6.1 Professional Displej-rozlišení 320 x 480 pix 480 x 640 pix 480 x 640 pix 240 x 400 pix 480 x 800 pix Displej-úhlopříčka 3,5" 2,8" 2,8" 3,2" 3,0" Barvy 16 milionů 65 536 65 536 262 144 65 536 GPS NMEA 0183 NMEA 0183 NMEA 0183 NMEA 0183 ano Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Triband GSM, Dualband UMTS Triband GSM, Dualband UMTS Quadband GSM, UMTS Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA GPRS, EDGE, HSDPA GPRS, EDGE, HSDPA GPRS,EDGE,HSDPA GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA Wi-fi 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 b/g Bluetooth BT 2 s EDR BT 2.0 s EDR, A2DP BT 2.0 s EDR, A2DP BT 2.0 s EDR,A2DP BT 2.0 s EDR,A2DP Fotoaparát 2 MPix 3,2 MPix 3,2 MPix 5,0 MPix 3,2 MPix Autofocus ne ano ano ano ano Videohovory ne ano, VGA ano, VGA ano, VGA ano, VGA FM rádio ne ano ano ano ano Audio výstup 3,5 mm jack HTC ExtUSB HTC ExtUSB Samsung konketor 3,5 mm jack Pohybový senzor ano ano ano ano ne Světelný senzor ano ano ano ano ne Baterie zabudovaná 900 mAh, vyměnitelná 1 340 mAh, vyměnitelná 1 440 mAh, vyměnitelná 1 500 mAh,vyměnitelná Datum vydání 11.července během června přelom srpen/září červenec září

Velkým lákadlem iPhone je jeho výborný multidotykový displej chlubící se docela jemným rozlišením a velkou úhlopříčkou. Starší modely WM komunikátorů mohly telefonu od Apple závidět i čitelnost displeje. Tento rozdíl se však s příchodem nových HTC komunikátorů stírá - Touch Diamond je v tomto ohledu srovnatelný.





HW základ je u celé popisované pětice vynikající. Jde ovšem jen o papírové parametry, které ne vždy odpovídají praktickým zkušenostem. V oblasti velikosti operační paměti z tabulky poměrně jasně vyčnívá chystaný Touch Pro se svými 288 MB. To je opravdu obří zásoba. Vnitřní uživatelskou paměť velikosti shodně 8 nebo 16 GB nabídne iPhone 3G a Samsung OMNIA. Korejský zástupce navíc přidává i možnost dalšího rozšíření prostřednictvím microSD karty.

Možnosti konektivity hovoří jasně ve prospěch Windows Mobile. Nectností iPhone jsou takřka nulové možnosti jeho Bluetooth modulu. To se ale může postupem času změnit. iPhone ztrácí body i co se týče vestavěného fotoaparátu, jehož snímač se dvěma miliony buněk působí docela archaicky. Navíc i výsledné snímky patří k podprůměru.

iPhone je ale skutečným mistrem na poli multimédií. Poslech hudby je díky přehrávači iPod a vynikající reprodukci opravdovým zážitkem. Totéž platí i o sledování filmů. To není u WM komunikátorů úplnou samozřejmostí. Předpokládáme ale, že uvedené modely na tom budou i v této oblasti velmi dobře.



Srovnání operačního systému OS X a Windows Mobile:

Systém/funkce OS X Windows Mobile Copy&Paste ne ano, počínaje verzí WM 6.1 i u verze Standard (dříve jen Professional a Classic) Možnosti zadávání znaků dotykový displej (prsty i stylus) dotykový displej (prsty, stylus), klávesnice (numerická, SureType, QWERTY) Multidotykový displej ano ne Maximální rozlišení displeje 320 x 480 pix 480 x 800 pix (Toshiba Portégé G900, chystaná XPERIA X1) Možnost tvorby a editace dokumentů MS Office ne ano, počínaje verzí WM 6.1 i u verze Standard Prohlížení PDF aplikace z Installeru aplikace v základu Přístup k souborovému systému aplikace pro iPhone, nebo s pomocí PC, přístup není úplný (nelze do telefonu kopírovat hudbu a videa) úplný přístup, v základu File Manager, podobných aplikací třetích stran je spousta (freeware i komerční) Využití jako Mass storage nelze u nových modelů většinou ano, starším tuto funkci dodá WM Storage MMS ne ano CMOS fotoaparátů 2.0 MPix až 5.0 MPix Navigační software zatím ne, v přípravě TomTom TomTom, iGo, Dynavix, Destinator, Route66, SmartMaps Webový prohlížeč Safari Opera Mobile 9.5 (jen nejnovější modely), u starších nepříliš oblíbený Internet Explorer Možnosti prohlížeče standardně chudé, komfort surfování je však veliký ukládání orázků, stahování souborů, podpora copy/paste Maximální rychlost stahování dat 1,8 Mbps 7,2 Mbps Podpora push email ano, Microsoft Exchange (FW 1.2) ano, Microsoft Exchange Možnosti Bluetooth handsfree, chybí zejména A2DP a posílání souborů podpora A2DP, EDR, handsfree, FTP, synchronizace s PC, posílání souborů, kontaktů Pohybový senzor ano, možnost využití u Safari i dalších aplikací a her ano, webový prohlížeč, hry, zatím pouze u trojice modelů Podpora multitaskingu u vestavěných aplikací (iPod, Safari) ano, na pozadí běží i Fring ano, uživatel může spuštěné aplikace krotit prostřednictvím správců úloh, kterých existují spousty Podpora Divx ne, aplikace je ve vývoji ano (Samsung i900), obecně aplikace třetích stran



Shrnutí

Systémové možnosti dnes hovoří jasně ve prospěch Windows Mobile, na který OS X co do pružnosti kouká z pořádné dálky. To ale nemusí platit navždy. Se spuštěním AppStore bude přibývat nativních aplikací, které mohou systému některé nové možnosti "vdechnout". Nejvíce by uživatelé ocenili integraci funkce copy&paste, která může citelně urychlit spoustu úkonů a práci tak zjednodušit. Vylepšit by potřeboval i Bluetooth modul, jehož využití zatím není velké. Devizou OS X je naopak jeho svižnost, kdy téměř vůbec na nic nečekáte. Právě pomalejší odezva je strašákem některých WM komunikátorů. Nechme se překvapit, jaké budou naše dojmy z praktického používání uvedených telefonů. Ty se mohou totiž od těch tabulkových až propastně lišit.