Neberte nám „jacka“ z iPhonů, útočí petice na Apple. Úspěch je nejistý

„Apple se chystá podvést každého ze svých zákazníků. Opět!“ začíná petice, kterou založili nespokojení uživatelé na základě dřívějších zvěstí, že Apple v budoucnu u svých zařízení nepočítá s využitím standardního 3,5mm audio konektoru. Současně se opírají o prohlášení Forbesu a FastCompany, podle nichž se k tomuto kroku společnost odhodlá již u nastávající desáté generace iPhonu. Tu představí letos v září.

Do té doby, nebo do doby prvních úniků, lze však takové tvrzení považovat za pouhou spekulaci. Pohoršení uživatelé, kteří za tímto krokem vidí jen snahu Applu zbohatnout na uživatelích, si to nepřipouští. Jejich přesvědčení, že se k takovému kroku Apple skutečně v dohledné době odhodlá, přiživuje i sama společnost.

Apple se chce zbavit sluchátkového konektoru Vydělá na tom miliony Starý konektor na iPhone 4 a nový konektor Lightning iPhonu 5

Již v roce 2014 se totiž objevily zvěsti, že do vlastního programu Mfi (Made for i) společnost přidala specifikaci sluchátek EarPods připojitelných ke konektoru Lightning. Loni v říjnu se pak na veřejnost dostaly informace o možných bezdrátových sluchátkách AirPods. Společnost má z absence nejobvyklejšího audio konektoru těžit, u nadcházejícího iPhonu by tak mohla docílit tenčího těla v porovnání s aktuální generací.

Autorům petice vadí nejen fakt, že uživatelé tak budou mít při výběru sluchátek značně svázané ruce, ale i například to, že Apple si takto přijde ke slušnému výdělku. A to nejen díky licenčním poplatkům za použití jeho konektoru u sluchátek všemožných výrobců, ale také díky prodeji redukcí, díky nimž budou moci uživatelé používat sluchátka s jackem či lightningem na jakémkoli zařízení. Poukazují však i na vyšší zatížení přírody. A to z důvodu, že stará sluchátka s tradičním konektorem skončí mnohdy pravděpodobně na skládkách.

Cílem autorů petice je nasbírání 250 tisíc podpisů. Ačkoli ji lze vzhledem k faktu, že dosud nejde o potvrzenou informaci, považovat za paradoxní, u uživatelů vzbudila velký ohlas. Čtvrt milionu podpisů se totiž podařilo nasbírat už pár dní po jejím zveřejnění. Nakolik a zda vůbec však Apple varovné volání uživatelů vyslyší, je otázkou.

Jednou to vyšlo, a to když se v minulosti společnost snažila prosadit méně standardní 2,5mm konektor. I tehdy dali uživatelé jasně najevo, že tudy cesta nevede. Nyní jim nezbývá než doufat, že se dřívějším přešlapem Apple poučí i nyní. Je to však málo pravděpodobné, ve vlastním Lightning konektoru totiž vidí lepší řešení.

3,5mm audio konektoru se při návrhu iPhonu 7 nevzdal ani slovenský designér: