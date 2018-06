Letošní levný iPhone bude mít funkce špičkového modelu X

Přestože se nějakou dobu spekulovalo, že by Apple letos mohl uvést celé kvarteto iPhonů, novější zprávy ze zákulisí znovu zmiňují „jen“ tři nové modely. Čtvrtým měl původně být nástupce dva roky starého iPhonu SE, který byl v době uvedení (březen 2016) nejvýkonnějším kompaktním smartphonem. Dnes jím je bez debat Xperia XZ2 Compact z dílen Sony.

V každém případě si zřejmě v Applu spočítali, že zájemcům o malý iPhone původní SE stačí a svými parametry vyhoví i dnes. Koneckonců při zachování parametrů displeje je výkonnější čip a slušný fotoaparát přístroji taky nechybí. A nějakým citelným zvýšením úhlopříčky displeje třeba na pět palců by se velikostně telefon dostal nebezpečně blízko teritoriu aktuálního iPhonu X.

Jeho nástupce bude z letošních novinek nejmenší, alespoň co se týče úhlopříčky displeje. Má mít stejně velký panel jako originál, tedy 5,85 palce, jeho zvětšenina s dovětkem Plus pak 6,5 palce. V obou případech budou použity moderní OLED jednotky.

Třetí model bude vybaven LCD obrazovkou úhlopříčky 6,1 palce a z celé trojice má být cenově nejdostupnějším, což zmiňuje analytik Kuo ve své zprávě. Uvádí, že v USA by měl být telefon v prodeji za 600 až 700 dolarů a lákat by měl na některé funkce známé dosud výhradně z iPhonu X. Jednou z nich bezpochyby je Face ID, tedy odemykání telefonu skenováním tváře uživatele ve trojrozměrném režimu. Majitelé starších generací by tak za nijak přemrštěnou cenu mohli získat iPhone s nejmodernějšími funkcemi.

Přestože masová produkce tohoto iPhonu začala později než v případě dvou nástupců modelu X, do prodeje mají jít podle analytika všechny tři modely současně.

Dívá se i dále do budoucna a zmiňuje, že alespoň hrubé návrhy iPhonů pro příští rok budou k dispozici nejspíše až v říjnu. Předpokládá, že Apple v roce 2019 u iPhonu použije trojitý fotoaparát, který jsme doposud mohli vidět pouze u Huaweie P20 Pro. Ten stále vévodí žebříčku nejlepších fotomobilů podle DxOMark.

Potřeba fotomodulů se třemi objektivy by se příznivě promítla u firem z dodavatelského řetězce, které optické prvky Applu dodávají. Zvýšení zakázek by totiž bylo značné.

Vedle trojitého fotoaparátu mají iPhony pro rok 2019 přinést více technických inovací. LCD displeje však zřejmě ani z této generace nezmizí. Kuo totiž očekává, že se budou prodávat lépe než ostatní modely s dražšími OLED panely. Už před časem se přitom spekulovalo, že v roce 2019 mají LCD iPhony z nabídky Applu dočista vymizet (více v článku: Apple se letos rozloučí s LCD panely).

Nové iPady a hodinky s větším panelem

Face ID je dosud výsadou pouze iPhonu X, letos ale funkci dostanou i další modely. A nemluvíme jen o triu iPhonů, příslušná technika si totiž má najít cestu také do iPadů. Tato produktová řada se má dočkat celé nové kolekce. Tablety by také měly být kompaktnější, nakonec rendery iPadu s velmi tenkými rámečky jsme už viděli před několika týdny.

Jistou designovou proměnou má projít i nová generace hodinek. Bude to již čtvrtá iterace Watch a i do tohoto segmentu má dorazit minimalizace okrajů. Hodinky by tak přes stejnou celkovou velikost měly mít větší displej. Jejich představení má proběhnout spolu s iPhony v tradičním zářijovém termínu.

Čínsko-americká ekonomická válka se Applu nedotkne, míní Kuo

Analytik se věnoval také sílící obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou. Mezi poslední důležité okamžiky v této souvislosti patří prezidentem Trumpem oznámené zavedení cel na stovky čínských produktů. Ta postihnou zboží celkové hodnoty okolo 50 mld. dolarů. Peking se v reakci nechal slyšet, že chystá krutou odvetu.

Kuo přesto věří, že Apple nebude těmito událostmi prakticky nijak nepříznivě ovlivněn, neboť jeho nezanedbatelné podnikatelské aktivity hrají důležitou roli americké, ale i čínské ekonomiky. Zmiňuje, že bude zajímavé sledovat, zda se nevraživost mezi čelními představiteli obou velmocí nějak projeví v nechuti Číňanů kupovat smartphony americké značky.

Vyjádřil se také k dění v kategorii nejdražších smartphonů, kde panuje značné konkurenční prostředí. Segmentu vévodí právě Apple, který vlastně prodává vždy jen špičkové modely a aktuální generaci iPhonů v nabídce doprovází i tři předcházející.

Apple podle něj musí své chystané modely vybavit takovými funkcemi, které by majitele starších modelů donutily k rychlejší obměně. Pomalý růst odbytu iPhonů v posledních letech Kuo připisuje právě absenci větších inovací od doby řady 6/6 Plus, která byla uvedena už v roce 2014.

Následující verze 6s a 7 totiž byly prakticky designovými kopiemi, a přestože rostl jejich výkon i možnosti fotoaparátu, nebyly tyto změny pro majitele starších verzí dostatečným důvodem ke změně. Ty skutečně zásadní totiž přinesl až v listopadu uvedený iPhone X.