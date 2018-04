Letošní iPhone možná nebude číslo 7. Má mít několik verzí

O tom, že Apple přechází na takzvaný mega cyklus, jsme už psali. Ten by měl být tříletý, zcela nový iPhone by tak měl přijít jednou za tři roky. Mezitím se dočkáme jen vylepšení, jaká známe už ze současného dvouročního cyklu u modelů s přídomkem s.

Ale mega cyklus se možná bude týkat jen letoška a příštího roku. Důvodem je, že příští rok iPhone oslaví kulaté desetileté narozeniny a Apple podle všeho chce přijít s něčím opravdu převratným. Letošek tak má být ve znamení jen mírnějších inovací.

Letošní iPhone, který by měl být představen tradičně v září, by tak neměl nést číslovku 7 v názvu. Toto označení dostane až následující iPhone. Letošní novinka má být jen dalším vylepšením stávajících iPhonů 6s a předešlé „šestky“. Proto by si měl letošní iPhone ponechat šestku v názvu a dostat nový přídomek. Ale možná také dostane zcela jiné označení, tedy něco podobného jako u nového iPhonu SE, který je vlastně jen vylepšený iPhone 5s.

Ale neznamená to, že se letos nedočkáme vcelku zásadních novinek. O tom, že by měl chystaný iPhone přijít o sluchátkový konektor jack, se toho napsalo už mnoho. Ovšem využití konektoru Lightning pro sluchátka mají dostat jen některé verze nového modelu.

Dříve se hovořilo o dvou verzích většího chystaného iPhonu, který nese označení Plus. Těch se možná dočkáme. Ovšem dvě verze má dostat i základní iPhone s 4,7palcovým displejem a jedna z nich by si měla konektor jack ponechat. Toto provedení má v nabídce nahradit dva roky starý iPhone 6.

Větší iPhone s 5,5palcovým displejem by měl o konektor jack přijít a už dříve se objevily informace, že má naproti tomu mít dvojitý fotoaparát.

Pro Apple bude revoluční, že všechny letošní iPhony mají mít i verzi s podporou dvou SIM karet. Dvousimkový iPhone má podpořit prodeje především na asijských trzích, kde je o takovéto přístroje velký zájem. Možné je i využití elektronické SIM, která bude součástí telefonu.

Už z dřívějška víme, že by letošní iPhone měl mít v základní verzi uživatelskou paměť s kapacitou 32 GB a vrcholné provedení má dostat opravdu obří úložiště o velikosti 256 GB. Vylepšen má být fotoaparát, který má dostat větší senzor.

I když má být letošní iPhone jen evolucí těch stávajících, tak lze očekávat i vylepšení designu. Zmizet by měly často kritizované plastové proužky pro antény a Apple má také připravit nové barevné varianty. Základní tvar letošního iPhonu má však zůstat nezměněn.

Opravdové revoluce, a to nejen ve světě iPhonů, se dočkáme v roce 2017. Zcela nový iPhone 7 má mít OLED displej, který bude sahat od kraje ke kraji a v němž má být integrovaná čtečka otisků prstů. O ústřední tlačítko tak iPhone 7 přijde. Už u letošního modelu se spekulovalo, že má dostat skleněná záda, ale podle všech indícií bude mít záda ze skla až iPhone 7 příští rok.

Zdroj: Engadget, VentureBeat