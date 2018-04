Když si kupují iPhone, šetří. Pak jim brzo dojde paměť

Do průzkumu autorů mobilní aplikace IceCream se zapojilo celkem tisíc respondentů z Británie a USA z řad uživatelů sedmé a osmé generace iPhonu. U těchto generací totiž nejnižší kapacita paměti činí 16 GB, u starších pak byla poloviční. Nicméně i model 5c se zkraje letošního dočkal 8GB paměti. Důvodem byla zejména slabá prodejní čísla levnějšího z iPhonů sedmé generace, fakticky tak v produktové nabídce nahradil starší model 4S (více se dočtěte zde).

Podle dat poskytnutých britským mobilním operátorem O2 vlastní verze s nejnižší 8GB a u novějších modelů 16GB interní pamětí celkem 91 % uživatelů iPhonů z Velké Británie. Ti však stejně jako další uživatelé z celého světa poměrně brzy zjišťují, že příplatek za verzi s vyšší porcí paměti by se jim býval vyplatil. Oproti řadě androidích topsmartphonů totiž telefony od Applu neumožňují rozšíření uživatelské paměti pomocí paměťových karet. Uživatelé jsou tak nuceni operovat pouze s pamětí danou výrobcem.

Podle prosincového průzkumu vlastní 76 % dotázaných uživatelů iPhonů sedmé a osmé generace verze s 16GB pamětí. Pokud by se toto zjištění vztáhlo na 600 milionů uživatelů iPhonů 5c, 5s, 6 a 6 Plus po celém světě, byl by výsledek šokující. Více než 450 milionů z nich by totiž používalo provedení s nejmenší porcí uživatelské paměti.

Nedostatek místa kvůli přílišnému množství fotografií v 16GB iPhonu řeší častěji ženy než muži. Ženy také častěji omylem smažou fotografie, které nemají nikde zazálohované.

A i když se na první pohled může paměť o kapacitě 16 GB zdát jako dostatečná, tak například jen nejnovější operační systém iOS 8 si z ní oproti předchozí verzi uzme opět o něco větší porci. A to konkrétně 4,6 GB. Značně z ní ubírají i fotografie, podle průzkumu uchovává 41 % uživatelů v iPhonu více než 500 fotografií.

Právě velké množství fotek je pak důvodem, proč se 40 % žen a 29 % mužů potýká v iPhonu s nedostatkem volné paměti. Při průměrném datovém objemu jedné fotky okolo 2 MB tak uživatelé jen ve snímcích shromažďují i několik gigabajtů dat. Téměř čtvrtina dotázaných však nemá čas všechny fotografie procházet, aby ty zbytečné smazala. Výjimkou tak nejsou případy, kdy omylem smažou i ty fotografie, které nemají nikde zálohované.

K tomu všemu připočtěme řadu mobilních aplikací a her a desítky hudebních skladeb. Například mapové aplikace s off-line podklady mohou mít i více než 500 MB. Stejně jako u operačního systému tak i v případě mobilních aplikací nároky na prostor rostou. Například v roce 2012 se podle tehdejšího průzkumu datový objem aplikací pro iPhony zvýšil během pár měsíců o 16 %.

Nedostatek místa v paměti 16GB iPhonu tak každým dnem řeší 8 % uživatelů, stejný problém pak 22 % respondentů minimálně jednou měsíčně. Především v případě fotografií lze nedostatek místa řešit cloudovými úložišti. Třeba i právě prostřednictvím aplikace IceCream, která snímek hned po pořízení uloží na cloud a uživateli v telefonu zůstane jen o 90 % datově úspornější náhled. Nicméně je nutné pamatovat, že i cloudová úložiště potřebují data zpracovat primárně z telefonu.