Tehdy jsme si z iPhonu sedli na zadek, podaří se mu to i letos?

V roce 2006 se objevovalo stále více spekulací, že Apple představí svůj první mobil. Ano, zde je nutné zdůraznit slovo mobil, v té době se i smartphonům říkalo primárně mobily. Ostatně citujme z perexu našeho prvního článku o představeném iPhonu: „Spíš než mobil to totiž je kapesní počítač Apple.“

Ono to totiž tenkrát bylo tak, že se mobil od Applu čekal, dokonce se i očekávalo, že se bude jmenovat iPhone. Po internetu pak kolovalo mnoho designových návrhů, jak by měl vypadat. A všeobecně se mělo za to, že první Apple mobil bude orientovaný především na hudbu. V té době totiž firma slavila velký úspěch s přehrávači iPod a o mobily zaměřené na poslech hudby se v té době pokoušel kde kdo.

Designové návrhy reflektovaly specifický design výrobků Apple, ale většinou se čekalo, že iPhone bude vypadat jako obvyklý mobil té doby. Tedy něco mezi tehdejšími nokiemi se systémem S60, tlačítkovými mobily a případně tehdy populárními véčky a vysouvacími přístroji. A měl být tak trochu hudebním iPodem, jak jsme již zmínili.

Když pak Apple prostřednictvím šéfa Steva Jobse iPhone představil, byli z něj všichni paf. On byl opravdu o pořádný kus dál než zbytek trhu. Nutno dodat, že Apple nebyl jediný, kdo tušil správný směr vývoje mobilů. Přístroje koncepčně podobné iPhonu ve zhruba stejné době připravovaly společnosti LG i Samsung. Jenže Apple byl nejdál, třeba v podobě aplikačního portálu.

Ale zpět k tomu paf. Paf jsme z něj byli i u nás v redakci. A to ani ne tak z jeho vlastností, ale z toho obrovského zájmu, který iPhone vyvolal. Zde musíme upřesnit, že v roce 2007 nebyl Apple v Česku rozhodně značkou číslo 1, v podstatě to byla v počítačích oblíbená značka grafických profesionálů a všeobecně okrajová, která se i špatně sháněla.

Jenže přišel iPhone a všechno bylo jinak. Zájem čtenářů o články věnující se iPhonu byl obrovský a neustával. V podstatě trvá dodnes. Na tom je dobře vidět, že Apple moc dobře věděl, co dělá, a lidé to pochopili velmi rychle.

Dnes je situace jiná. Konkurenci trvalo dohánění Applu několik let, v podstatě se jim to podařilo až po čtyřech letech. Dnes už trendy udávají jiní. Apple totiž jede úspornou strategii a už třetím rokem prodává v podstatě stejný model. Jen drobně vylepšený.

Revoluce má přijít letos a sami jsme zvědaví, jestli si z iPhonu 8 sedneme na zadek jako z jedničky, nebo již budeme jen vzpomínat, jak Apple přišel, změnil a zvítězil.