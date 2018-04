Konkurence se ho nebála, teď mu úspěch mnozí závidí. iPhonu je 10 let

„Dnes představujeme tři revoluční produkty. Prvním je širokoúhlý iPod s dotykovým ovládáním. Druhým je revoluční mobilní telefon. Třetím je průlomový internetový komunikátor. Takže, tři věci... iPod. Telefon. Internetový komunikátor. iPod. Telefon. ... Už to chápete? To nejsou tři oddělené produkty. To je jeden přístroj. A říkáme mu iPhone. Dnes Apple znovu vynalezl telefon,“ představil tehdy historicky první iPhone spoluzakladatel společnosti Apple Steve Jobs na konferenci MacWorld za výrazného jásotu a potlesku přítomných. Bylo úterý 9. ledna 2007.

Toho dne přikládal váhu novému produktu snad jen sám Jobs proslulý svým vizionářstvím. O jeho úspěchu nepochyboval. Byl přesvědčen, že se z iPhonu stane fenomén. A skutečně se nemýlil. Jen konkurence to tehdy viděla jinak, necítila se být vůbec ohrožena. Možná slepě spoléhala na potencionální nedůvěřivost mobilních uživatelů v nového hráče na trhu. Přitom už před představením se očekávaná novinka Applu těšila nebývalému zájmu.

Uvedení iPhonu bylo nicméně sázkou do loterie. Multimediální mobily s dotykovým ovládáním sice už v té době nebyly žádnou novinkou, jenže jejich výrobci byli stále věrni fyzické qwerty klávesnici. A iPhone ji postrádal, jeho intuitivní ovládání a uživatelské prostředí uzpůsobené pro ovládání prsty si vystačilo jen s jedním ústředním tlačítkem. Odlišností oproti konkurenci bylo i použití kapacitního displeje namísto tehdy běžnějšího odporového, oproti konkurenci však bodoval nezvykle velkým 3,5" displej s na tehdejší dobu slušným HVGA rozlišením (320 × 480 pixelů).

Nutno podotknout, že o první generaci iPhonu nelze hovořit jako o smartphonu, byl spíše multimediálním zařízením. Při zahájení jeho prodeje totiž Apple ještě neměl obchod s aplikacemi, takže nebylo možné rozšiřovat schopnosti a možnosti telefonu. App Store byl hudbou budoucnosti. Nicméně kolem iPhonu vznikla krátce po jeho uvedení komunita, která se postarala o neoficiální portál s aplikacemi (Cydia). Zájem o nový produkt Applu rostl, překvapil i nás samotné. Více však tento fakt zaskočil konkurenci. Tu, kterou představení iPhonu nechávalo téměř chladnou.

Například tehdejšího vedoucího divize multimediálních mobilů Nokia Anssiho Vanjokiho nechalo představení iPhonu v klidu. „iPhone je zajímavý produkt, ale očekávat od něj vysoké prodeje nelze,“ uvedl pro finský deník Taloussanomat. Nevalný úspěch novinky Applu měla podle něj zapříčinit absence podpory sítí třetí generace a několika dalších funkcí. „Nokia zvolila správnou strategii v segmentu multimediálních mobilů,“ dodal tehdy Vanjoki sebevědomě.

Jenže se mýlil a Nokia na svou jistotu nakonec doplatila, usnula na vavřínech a zaspala nástup smartphonů. A právě Apple, jehož telefon zaujal masy uživatelů především díky jednoduchému ovládání - v tu chvíli působilo ovládání konkurečních telefonů neohrabaným dojmem - se stal na dlouhé roky výrobcem udávajícím trendy. Avšak v posledních letech se role obrátily a Apple i přes prvotní úspěch začal za konkurencí zaostávat.

Například NFC je stále použitelné pouze ve spojení s Apple Pay, hudbou budoucnosti je možnost přenášet média přes Bluetooth mezi iPhonem a například androidím smartphonem. Příznivcům telefonů s nakousnutým jablkem ve znaku je dosud zapovězen například i flexibilní displej umožňující jeho zahnutí přes hrany. Zkušenosti s flexibilním displejem má přitom nejen současný rival Applu, společnost Samsung, ale například i LG, Xiaomi a nejnověji také Huawei.

Loni představená desátá generace iPhonu v podobě modelů 7 a 7 Plus postrádá například i podporu bezdrátového nabíjení. Další z vlastností, kterou konkurence již bohatě využívá. Větší iPhone 7 Plus tak zaujal hlavně dvojitým fotoaparátem. Jenže ani ten není v mobilním světě novinkou. Dva snímače umožňující hrátky s hloubkou ostrosti mělo již v roce 2014 HTC One M8, zanedlouho následovala dvojice modelů od LG, a sice V10 a G5.

„Sedmička“ překvapila také voděodolností, jenže konkurence má i s touto předností bohaté zkušenosti. V jednom přesto Apple jeden trend odstartoval. Loňská novinka iPhon 7/7 Plus překvapila absencí tradičního sluchátkového jacku. Ačkoli se za zachování 3,5mm audio konektoru sepisovaly i petice, zhlédla se v tom i konkurence. Stejným „neduhem“ disponuje například i Moto Z, o jeho absenci se spekuluje i u očekávaného Samsungu Galaxy S8.

Každá generace iPhonu měla svá specifika, každá se od té předchozí více či méně lišila. Výjimečně pak Apple v předchozích letech představil i „něco“ navíc. Řeč je nyní především o modelech 5c a SE a větších derivátech standardních modelů s přídomkem Plus. Těmto odlišnostem jsme se věnovali v samostatném článku již loni u příležitosti uvedení desátého iPhonu. Připomenout si jej můžete zde.

Nejen fanoušci značky nyní s velkým napětím očekávají, co přinese již jedenáctá generace, kterou má Apple představit letos tradičně na podzim. U příležitosti kulatého výročí iPhonu by mohla firma podle mnoha náznaků představit revoluční telefon. Napovídají tomu i spekulace o jeho označení. Očekávaná generace by totiž navzdory dosavadním zvyklostem neměla nést označení 7s/7s Plus a v jejím názvu by se měla objevit rovnou osmička.