Osmá generace iPhonu má mít několik dílů ze slitiny Liquidmetal

Pravdou je, že přes několikaleté partnerství si dosud Apple skutečně netroufl žádný prvek z této unikátní slitiny zabudovat přímo do telefonu, nicméně v roce 2008, kdy byla uvedena druhá generace iPhonu (označení 3G), z ní prý Apple vyrobil nástroj k vysunutí šuplíku na SIM. Ten pak byl z Liquidmetalu vyroben také u následující generace přístroje (3GS), ovšem jen u kusů prodávaných v USA. Naproti tomu iPhony dostupné v Evropě prý měly díl z běžné oceli.

Liquidmetal je na rozdíl od oceli amorfní materiál a nemá tedy, podobně jako sklo, krystalografickou strukturu. Pyšní se ale velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, jako je vysoká pevnost, odolnost vůči korozi nebo velmi dobrá slévatelnost.

V minulých dnech bylo patentovým úřadem zveřejněno hned několik návrhů patentů, které podala společnost Apple. Pod samotnými návrhy jsou pak podepsáni zaměstnanci Applu, kteří ovšem dříve působili právě ve firmě Liquidmetal Technologies.

Jeden z nich počítá s využitím Liquidmetalu u Home tlačítka telefonu, které je vedle dotykového displeje jediným ovládacím prvkem iPhonu a je tedy velmi často používáno. Denní počet stisknutí tlačítka se počítá minimálně na desítky. Materiál tlačítka tak musí mít vysokou mez únavy a neměl by snadno podléhat jakýmkoli deformacím. Obě podmínky Liquidmetal splňuje bezezbytku.

Další studie počítá s nasazením šroubků z Liquidmetalu, které by spojovaly jednotlivé díly konstrukce a zabraňovaly by neoprávněnému otevření telefonu mimo servisní centra, čemuž se ostatně Apple snaží bránit odjakživa.

Podle třetího podrobněji popsaného návrhu by mohla být slitina Liquidmetal využita také jako materiál substrátu pro dotykový displej. Amorfní povaha materiálu by totiž umožnila integraci hustší sítě dotykových snímacích oblastí, což by znamenalo přesnost snímání dotyku. Ačkoli s tímto nemají současné smartphony problém, Apple vidí potenciál slitiny i v tomto ohledu.

Všech 17 návrhů na udělení patentu bylo podáno v červnu a červenci roku 2012, proto se konečná podoba konstrukčního řešení může od tehdejšího návrhu přeci jen lišit.

Připomeňme, že o použití Liquidmetalu u iPhonu se hojně mluvilo také několik měsíců před uvedením dnes aktuální sedmé generace telefonu. Podle dosti troufalých spekulací měl Liquidmetal tvořit celou zadní část krytu telefonu, střízlivější odhady pak předpovídaly, že z něj bude vyhotoveno logo na zádech.

Nakonec se ale ani jeden z uvedených scénářů nenaplnil.

Liquidmetal se používá v leteckém průmyslu, v medicíně na výrobu přesných chirurgických nástrojů, mají ho i části hlav golfových holí, spolupráci s výrobcem Liquidmetalu navázala také švýcarská hodinářská značka Omega, která slitiny používá k výplni označení minutových pozic keramické lunety u svých vrcholných modelů Planet Ocean Liquidmetal.