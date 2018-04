iPaqy v hokejové aréně !

Evropský telekomunikační gigant Ericsson otestoval svůj nový systém Event System pro iPaqy. Systém je určen divákům na stadioně a měl by přispět k většímu zážitku z utkání. Aplikace posílá real-time video z kamer umístěných na přilbách hráčů a rozhodčích, a to přímo do PDA diváků a na velkou obrazovku.

Senzory, které jsou umístěny na tělech hráčů, monitorují rovněž jejich vitální funkce. Fanoušci by tak mohli sledovat například srdeční rytmus svých hráčů a sledovat stupeň jejich únavy.

Všechna data lze v reálném čase zasílat v rámci hokejového stadionu pomocí bezdrátové sítě. Systém může být použit k prohlížení soupisek, statistik, fotografií i k prohlížení záznamů z klíčových částí hry (třeba replay vstřelené branky). Divák si může vyvolat statistiky o určitém hráči s fotografií, počtem vstřelených branek, osobními údaji (věk, váha, výška apod.)

Na iPaqu si ale můžete třeba vyvolat mapu stadionu a zjistit si tak, kudy k nejbližšímu východu, či kde se můžete o přestávce občerstvit.

Test proběhl při hokejovém zápase mezi švédskými týmy Lulea a Vastra Frolunda. Diváci měli k dispozici celkem 12 handheldů od firmy Compaq - iPaq a bezdrátová WLAN síť pokryla celý hokejový stadion. Firma Ericsson tvrdí, že systém podporuje až 500 současně připojených uživatelů, v budoucnu se plánuje připojení až 5.000 uživatelů zároveň.

Systém je rovněž kompatibilní s 3G i se systémem Internet, takže až vás přestane bavit hokej, můžete si třeba zachatovat s kamarády. Vzbuzuje rostoucí zájem po celém světě - třeba telefonní operátor Vodafone již zakoupil práva k technologii pro fotbalový tým anglické I.Premiere League Manchester United, obdobně již jsou zadána práva pro hokejové ligy ve Švédsku a Finsku.

Zdá se, že není daleko doba, kdy budeme navštěvovat hokejové stadiony s PDA u pasu. Pokud se uskuteční vize Ericssonu, měl by Event System rozhodně přispět k většímu prožitku ze hry. Příští olympiádu ale bude náš národní tým muset ještě vyhrát bez asistence iPaqů ...

Informaci přinesl Reuters.