iPAQ hx4700 - výkonný pracant (dlouhodobé zkušenosti)

IPAQ hx4700 se stal nástupcem mého iPAQu 2210. Důvodů, proč jsem vůbec uprgadoval bylo více, i když jsem byl s iPAQem 2210 maximálně spokojen a měnit jsem vlastně nepotřeboval. Ale. Touha po čtyřpalcovém VGA displeji, Wi-Fi a souměrném hořčíkovém pouzdře byla silnější než já. Souměrným pouzdrem je myšleno to, že displej je umístěn naprosto uprostřed, takže v režimu naležato máte vpravo i nalevo stejné plošky pro pohodlné uchopení oběma rukama. Na druhou stranu jsem ale dlouho váhal, protože jsem se bál, že takový velký displej bude pořádný žrout energie. Mé obavy se naštěstí nenaplnily. Trochu mne také trochu odrazoval design. Po spatření prvních fotek na internetu jsem si řekl, že to je ale velká tmavá a ošklivá cihla. Když jsem ale měl poprvé to štěstí se s ním seznámit ve skutečnosti, nezdál se v praxi už vůbec tak velký a navíc, perfektně seděl v ruce. Po delším přemlouvání prodavače, aby laskavě vyhledal krabici a přinesl nabíječku, (nešel zapnout z důvodu naprostého vybití) to byl displej, který nakonec definitivně rozhodl o koupi. Sametově jemná barevná obrazovka, kde byste jen těžko hledali obrysy pixelů, a také barvy se zdály dle mého názoru bezchybné. To bylo přesně to, co jsem hledal.

Základní údaje

Nyní ale ke stručnému představení zařízení:

- operační system Windows Mobile 2003 SE Premium

- procesor Intel PXA 270 s taktem 624MHz

- ROM 128MB

- RAM 64MB

- Displej 640x480 TFT 65 tisíc barev

- IrDA, Bluetooth, Wi-Fi

- USB kolíbka

- vyměnitelná baterie Li-Ion

Programové vybavení je opět kompletní, jak bývá u vlajkových lodí zvykem. Sice v ROM paměti chybí program NEVO na ovládání nejen TV příjmačů, ale zato zde máme skvělý PocketInformant, jako alternativu PIM aplikací. IrDA port se totiž nachází na spodní hraně zařízení, což je pro ovládání domácí elektroniky trochu nevhodné umístění. Pokročila i zálohovací utilita, kterou tentokrát dodala fima SpriteBackup, je tak dobrá, že prostě nepotřebujete jinou. Program na prohlížení fotek plně vyhovuje svému účelu, kdo má BT tiskárnu, tak může bezdrátově tisknout pomocí HP Mobile Printing, na presentace a prohlížení PDF dokumentů zase slouží ClearVue. Mezi námi, je k úplně ničemu, protože u většiny těchto dokumentů se při prohlížení neobejdete bez vodorovného posuvníku, takže na ClearVue zapomeňte a použijte buďto Adobe Acrobat Reader pro PPC nebo ještě lepší Repligo. K dispozici je také voucher na body ipaqchoice, které můžete proměnit za různé programy.

Výdrž baterie

Výdrž většinou zajímá většinu šťouralů a hnidopichů. Jestliže 2210-ka mi vydržela 6-9 hodin, při stejném stylu mé práce vydrží model 4700 to samé. Úplně slyším, jak mi mnozí nadávají, že to není pravda, ale jasně jsem napsal, že porovnávám stále stejný styl práce, na dvou různých přístrojích. Pokud bych brousil v kavárně přes Wi-Fi po internetu, tak budu za 4,5 hodiny bez energie, to je jasné. Baterie sice má kapacitu 1800mAh, ale displej je 4 palcový a s VGA rozlišením, proto HP kompenzuje větší spotřebu energie baterií s větší kapacitou, než tomu bylo zvykem u předchozích modelů. Ještě jinak, není problém vrátit se ze čtyřdenní služební cesty se 40% baterie. Chtěl jsem tímto poskytnout útěchu těm, kteří mají strach, že jejich PDA nepřežije bez nabíjení návrat z práce nebo ze školy. Pokud ovšem patříte k těm, kteří zásadně nevypínají Bluetooth a Wi-Fi a jste neustále připojeni ke svému mobilu, zapoměňte na tento odstavec o výdrži baterie.

Dílenské zpracování

Tlačítek na zařízení moc nenajdete. Hardwarová v klasické podobě jsou jen dvě, jedno slouží pro zapínání a druhé pro hlasový záznamník. Stisk je tužší, ale jistý. Pod displejem se nachází membránová tlačítka pro spouštění PIM aplikací, čili kontaktů, kalendáře, pošty a iTasku. Nijak nevystupují z povrchu, ale stisk je také jistý a je potvrzen lehkým pocitovým cvaknutím. Uprostřed pod displejem, v místě, kde se obvykle nachází joystick, je unikátní touchpad, který je u PDA opravdu raritou, ale ještě jsem ho nepoužil. Připadá mi naprosto zbytečné, honit prstem pomocí touchpadu šipečku po displeji na místo, na které chci kliknout a přitom v ruce držet stylus, se kterým to mohu udělat okamžitě a rychleji. Naštěstí se dá vypnout a čtyři vystupující zrnka máku, poté slouží jako směrová tlačítka a stiskem uprostřed mezi nimi potvrzujete akci. Má to ovšem stále jednu nevýhodu. Směrová tlačítka včetně potvrzování, jsou pouze dotyková, takže nemáte žádnou mechanickou kontrolu o stisku a navíc stačí opravdu lehounký dotyk, který uvede povel v činnost, a právě na tuto citlivost si musíte zvyknout. Občas se stane, že při držení iPAQu v blízkosti onoho touchpadu, rolují stránky knih dopředu nebo zpět, aniž byste chtěli, takže pak chvíli hledáte stránku, na které jste skončili se čtením před tím, než jste se zapovídali a odrolovali půl knihy. První týdny jsem na to docela nadával a vzpomínal na klasický joystick. Ale zvyknete si. Dnes už bych sice neměnil, ale touchpad v původní podobě stále nepoužívám.

Tělo zařízení

Kovové tělo je z hořčíkové slitiny, nalakované v odstínu tmavě šedé metalízy. "Gun metal" sedí přesně na popis správného odstínu tohoto PDA. Plast byl použitý pouze v horní části nad displejem v oblasti, kde se nachází reproduktor a kontrolky nabíjení a zapnutých bezdrátů. Touchpad v dolní části je také krytý silnější samolepící plastovou folií, která zahaluje membránová tlačítka PIM aplikací. Celá kosntrukce je pevná a celistvá, takže zařízení nelibé zvuky nevydává a to ani při násilné snaze o vrznutí. Všechny díly dokonale lícují, jak je zvykem u přístrojů firmy HP. Slabinou zařízení je podle mého názoru plastový, odnímatelný kouřový kryt displeje, který v zavřeném stavu udržuje malý magnet. Právě toto pouzdro po nějakém čase způsobuje ošoupání tmavé metalízy v oblasti magnetu a později i na ostatních místech okolo displeje. Doporučuji nepoužívat a zakoupit kožené pouzdro.

Displej

Rozlišení 640x480, hloubka 65 tisíc barev. Podání barev je bezchybné, bílá je bílou, podsvícení rovnoměrné po celé ploše. Ani při různých úhlech pohledu se nestane, aby displej přecházel do barevného negativu. Citlivost na dotek stylusem je po celé ploše stejná a rovněž výborná. Ochranná matná folie tuto citlivost nijak nezmění.

Malinko odbočím. Každý displej PDA je tak lesklý, že se podle něj můžete klidně holit a navíc, kdo by se na sebe chtěl celý den dívat, při práci s PDA. Vzpomínám na displeje organizérů Casio 9700, 9350, R20 a M10, které sice nebyly dotykové, ale výrobce zřejmě pochopil tento lesklý neduh a prostě udělal matné krycí folie, takže jste již nemuseli nic nalepovat. Pocket Viewer Casio byl osazen dotykovým displejem a byl také krásně matný. Takže jak je vidět, jde to už z výroby, když se chce, jen v dnešní době již žádný výrobce PDA matné displeje nedělá, přitom u notebooků je to normální.

Zvuk

Testováno opět na sluchátkách Koss. Pokud mohu porovnávat zvuk s iPAQem 2210, tentokrát malinko ubylo basů, ale není to vůbec na škodu. Je jich stále dostatek a musím uznat, že neslyšíte dunění, ale opravdové a hrající basy. Celkově je zvuk průzračný a neztrácí prostor. Hlas interpreta netrpí nachlazením, v mezerách mezi skladbami nic nešumí, prostě požitek.

Přehrávání filmů a klipů

Windows Media Player tentokrát zklamal. Sice povýšil na verzi 10, ale nadšený z toho nejsem. Po namapování tlačítek na některé funkce přehrávače, se budete radovat jen do dalšího vypnutí WM Playeru. Poté bude téměř vše defaultní, jako byste nikdy tlačítkům žádné funkce nepřiřazovali.

Bluetooth

Jako vždy velmi dobře zpracovaný průvodce nastavení. Co je ale nejdůležitější, značně se zlepšil dosah a stabilita spojení. Zvláště při přenosu větších souborů přes BT a ActiveSync se mi nestalo, že by se zařízení samovolně odpojilo. Při spojení s desktopem se mohu pohybovat s iPAQem po celém domě, aniž bych ztratil signál.

IrDA

Jak jsem se již zmiňoval, jelikož je port umístěn ve spodní části zařízení, ztrácí smysl se bavit o použití iPAQu jako dálkového ovladače domácí elektroniky. Jinak samozřejmě funguje jak má.

Zhodnocení

Jedná se o velmi kvalitní PDA, se kterým je radost pracovat, zejména díky velkému displeji a jeho rozlišení, se zlepšila viditelnost plochy, což oceníte zejména u Excelu a ve Wordu. Lze zvolit i menší font písma a stále je text perfektně čitelný. Ještě více znatelné je to při používání v režimu real VGA. Všechny programy v něm ale nefungují, protože pro tento režim nebyly napsané. Osobně jej nepoužívám, protože jsem se nechtěl rozloučit s některými aplikacemi, které jsem byl zvyklý používat z minula. Jistě, šlo by to skloubit dohromady, ale znamenalo by to, neustále přepínat mezi oběma režimy.

Při mém stylu práce, je iPAQ 4700 o dost stabilnější než můj minulý iPAQ 2210. Není zvykem, že by zamrzal jen tak, z ničeho nic. Spíše se stává, že se občas nějaká aplikace odmítá otevřít, z důvodu nedostatku operační paměti. Ono 64MB není moc a navíc 4700-ka neumí s touto pamětí dobře hospodařit, myslím tím defragmentovat se po uzavření nějaké aplikace. V praxi to znamená, že před otevřením větší alikace, musíte nejprve provést soft reset.

Někdy se stane, že se objeví hláška o selhání Bluetooth radia. Opět se jedná o nedostatek paměti pro jeho otevření a po SW resetu je vše v nejlepším pořádku. Možná by to nějaký ten patch od HP napravil.

Dostatečně velké je i bezpečné úložiště, které má asi 80MB. Všechny běžné programy tedy lze nainstalovat sem a mít je tak při nečekaném hard resetu v bezpečí. Nutno ovšem podotknout, že programy v iPAQ FileStore běhají mnohem pomaleji, což je znát i při otevírání objemnějších dokumentů. Pokud by takhle běhal celý iPAQ po případném upgradu na WM 2005, zvažoval bych, jestli vůbec má cenu přejít na novější systém a ztratit tak na svižnosti celého zařízení.

Tou největší nevýhodou celého zařízení zůstává samozřejmě cena. Ani v současné době se jí nechce moc klesnout dolů, použité PDA se dá zakoupit za cenu okolo 10 tisíc, nový přijde na 19 tisíc.