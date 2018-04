iPAQ hw6515 - Čtvrtý vlas děda Vševěda

Komunikátory postavené na operačním systému Windows Mobile, které se rekrutovaly z běžných kapesních počítačů přidáním telefonní části, jsou stále více populární. Vedle průkopníků v tomto oboru, známých MDA či dataphonů, se k tomuto odvětví přiklání i velcí výrobci běžných PDA zařízení. Mezi takové patří i gigant Hewlett Packard.

Model HP iPAQ hw6515 není ale prvním počinem firmy v tomto odvětví mobilní komunikace. Jeho první komunikátor, počítáme-li jej od spojení firem HP a Compaq, byl model označený hw6340. Ten firmě přinesl ale spíše vlnu kritiky nežli prodejní úspěchy. Jeho poddimenzovaný procesor společně s chudou nabídkou funkcí byl pro mobilní fajnšmekry jasným důvodem pro jeho zapovězení. Snad proto se rozhodli v HP, že nová série hw65xx musí být mnohem lepší. A že se jim to povedlo, o tom už teď nikdo nepochybuje.

Vzhled - ani velký, ani malý

Na nového iPAQa jsme se v redakci skutečně těšili. I přes naše očekávání nevzhledné a rozměrově neúnosné cihličky nás velmi mile překvapil. Komunikátor nepatří sice mezi nejmenší přístroje (je mnohem větší než konkurenční Treo), jeho velikost ale není (především při srovnání s MDA IV) nikterak překážející. Přesné rozměry iPAQu jsou 11,8 × 7,1 × 2,1 cm a jeho váha je vzhledem k výbavě překvapivých 165 gramů.

Hlavní předností této novinky je integrovaná klávesnice. Té se musel podřídit displej, který je nyní pro uživatele PocketPC nezvykle čtvercový. Jedná se o TFT LCD displej s podporou 65536 barev, jeho úhlopříčka je přibližně 7,9 cm. Velká škoda je ale jeho rozlišení, které je 240 × 240 obrazových bodů. Dvojnásobný počet bodů na každé straně by iPAQu přece jen slušel více. Kromě displeje a klávesnice se na přední straně umístil i reproduktor a hlavní vypínač systému. V balení najdete i jednoduchý plastový kryt, který slouží k ochraně displeje.

Tělo přístroje ukrývá hned dva sloty na paměťové karty - jeden formátu SD s podporou IN/OUT, tudíž není problém k zařízení připojit některou z mnoha nabízených rozšiřujících karet, druhý si pak porozumí s kartami miniSD. Hodit se může i softwarová klávesa pro rychlé spuštění aplikace fotoaparátu společně s posuvnou klávesou upravující hlasitost systémových upozornění - při hovoru pak slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru.

K operačnímu systému od Microsoftu také neodmyslitelně patří tlačítko pro softwarový reset, které společně se systémovým konektorem a zdířkou pro připojení přiloženého headsetu našlo své místo vespod přístroje. Stylus pro ovládání dotykového displeje naleznete klasicky v pravém horním rohu, za zmínku stojí i okénko infraportu na levém boku.

Zadní strana je pak z převážné části tvořena plastovou skořepinou kryjící baterii, která nevykazuje žádnou vůli a pevně drží ve své pozici. Nachází se tu i čočka digitálního fotoaparátu s rozlišením 1,3 Mpix doplněná o zrcátko pro tvorbu autoportrétů a především přisvětlovací diodu. Její světlo je dostatečně intenzivní.

Ovládání - miniaturní klávesy nejsou řešení

Novinkou u iPAQu hw6515 je oproti předchozímu modelu integrovaná hardwarová klávesnice. Je řešená velmi podobně jako u konkurenčního Trea. Jednotlivé klávesy jsou kulaté a směrem ke svému středu vyboulené. Ač je nutné výrobce pochválit o snahu zpříjemnit ovládání komunikátoru, ke klávesnici by se dalo napsat více kritiky než pochval.

Začněme ale tím příjemnějším. Pochválit musíme blok funkčních kláves, který je dostatečně velký a tudíž i pohodlný na ovládání. Joystick umístěný mezi nimi patří též mezi chvályhodný počin - jeho směry jsou jisté a práce s ním příjemná. Podsvícení celé klávesnice sytě modrou barvou je sice vítaná drobnost, už zde ale narážíme na výrazný problém. Tím je ostrost podsvícení, jež lidskému zraku znesnadňuje orientaci v popiskách kláves.

Co nám ale na klávesnici vadí nejvíce, je titěrnost a tuhost jednotlivých kláves. Spojení těchto vlastností pak způsobuje, že ovládání klávesnice není dvakrát příjemné. Popisky interpunkčních znamínek a speciálních znaků včetně čísel na barevně odlišené části klávesnice jsou natolik nevýrazné, že pro jejich pohodlné přečtení je nutné na komunikátor dlouho ostřit zrak. Ač máme iPAQ v redakci již přes dva týdny, stále se přikláníme k ovládání pomocí softwarové klávesnice na dotykovém displeji.

Právě dotyková plocha displeje je i díky použitému operačnímu systému Windows Mobile 2003 stále základním kamenem pro ovládání přístroje. Komunikátory postavené na systému od Microsoftu již dlouho bojují s možností ovládání jednou rukou a popravdě se jim to stále moc nedaří. Pro stávající uživatele běžných PDA to ale překážkou nebude.

Telefonování a zprávy - osvědčená koncepce

Je již téměř zbytečné psát, že takovýto komunikátor dokáže pojmout nespočet kontaktů. Ke každému z nich můžete přiřadit mnoho detailů včetně fotografie, která se při příchozím hovoru zobrazí na displeji. Jednotlivým kontaktům lze přiřadit vlastní vyzváněcí melodii stejně jako skupinám, do kterých je lze jednoduše roztřídit. Telefon vás může na příchozí hovor upozornit vaší oblíbenou skladbou ve formátu MP3.

Pro telefonování je připravena notoricky známá a povedená telefonní aplikace, která ve svých útrobách skrývá i kvalitní přehled volání. Samozřejmostí je pak možnost filtrování hovorů či vyzváněcí profily. V HP nezapomněli ani na cestovatele a s přístrojem se tak kromě evropských sítí dovoláte i za velkou louží. Na cestách se pak může hodit přiložené handsfree nebo možnost připojení bluetooth headsetu. V kanceláři můžete využít hlasitého odposlechu. Kvalita reproduktoru je ale pouze průměrná, drnčení je mu vlastní. Doufejme, že tímto neduhem trpěl jen testovaný vzorek.



Přístroj si kromě běžného typu SMS poradí i s MMS a emaily (POP3/ IMAP4). Jejich editor je společný a dle potřeby přidává potřebná pole. Při psaní jste informováni o všech důležitých informacích. Plnohodnotný email si porozumí se všemi hojně používanými formáty příloh. Nakonfigurovat lze hned několik různých emailových účtů. Správu všech zpráv pak naleznete na jednom místě, mezi jednotlivými typy se lze přepínat jednoduše volbou dané složky. Díky vestavěné aplikaci MSN Messanger můžete textově komunikovat i v reálném čase (instant messaging).

Data, organizace času a kancelář - šikovný pomocník

Z pohledu datové komunikace je iPAQ vybaven poměrně střídmě. Porozumí si s GPRS i EDGE třídy 10 (4+2), na WiFi nebo dokonce podporu UMTS sítí ale zapomeňte. Přístroj lze použít i jako hardwarový modem, což je kvůli stále slabému Mobile Internet Eploreru snad jediná možnost pohodlného prohlížení webových stránek. S počítačem pak umí přístroj komunikovat bezdrátově pomocí běžného infraportu či technologie Bluetooth. Samozřejmostí je i přímé spojení USB kabelem, v tomto případě spíše USB kolébkou.

Windows Mobile by ztratil na své síle, kdyby nebyl dodáván s mobilními verzemi známých programů Word a Excel. Jejich pomocí můžete soubory nejen prohlížet, ale rovnou i editovat. Přístroj si poradí již v základu i s PDF soubory díky aplikaci ClearVue PDF, pro dohrání dalších aplikací je krom samotného rozhraní operačního systému připravena i podpora Javy 2.0.

Organizace času je pak standardně na velmi vysoké úrovni. Kalendář nedoznal žádných změn (však také není co vylepšovat), v systému najdete i jednoduché úkoly či možnost hlasových i textových poznámek. O nadcházejících událostech jste informování přímo v pohotovostním režimu, který velice jednoduchým způsobem shrnuje veškeré důležité dění v systému. Samozřejmostí je i opakovaný budík, který si také porozumí s MP3 skladbou.

Multimédia a GPS - komunikuje s vesmírem

Hlavní lákadlo nového iPAQu se ale skrývá zcela jinde. Ač to jeho kompaktní tělo úspěšně maskuje, je tento model vybaven GPS pozičním systémem. Ten je řešen pomocí integrovaného vysoce citlivého přijímače GPS v kombinaci s nástrojem HP iPAQ Quick GPS Connection. Jeho citlivost je velmi dobrá a ve volném prostranství velice často komunikuje s více než sedmi satelity naráz. Ve spojení s mapovým softwarem se stává iPAQ neocenitelným pomocníkem při častém cestování. Jediná nevýhoda GPS modulu je jeho obrovská spotřeba energie, která dokáže baterii vycucnout doslova za pár hodin.

Kromě navigace se ale s touto novinkou zabavíte i jinak. Díky vestavěnému Windows Media Playeru lze přehrávat všechny zásadní audio i video formáty. Přístroj tak velmi jednoduše poslouží jako MP3 či video přehrávač. K plnému využití je ale třeba dokoupit paměťovou kartu. Celková paměť přístroje je totiž 128 MB (64 MB ROM a 64 MB SDRAM), přičemž uživateli je dostupných maximálně 56 MB zahrnujících i 12 MB úložiště iPAQ File Store. Pro technicky založené čtenáře pak dodáme, že použitý procesor je Intel PXA270 taktovaný na 312 MHz.

Vestavěný fotoaparát na zadní straně přístroje používá nativní rozlišení 1,3 MPx. Zvolit lze samozřejmě i rozlišení nižší včetně často používaného VGA formátu. Pokud nejste ochotni vše nechávat náhodě, můžete nastavit vyvážení bílé a barevné schéma snímku. Škoda je použité aplikace, která svou grafikou zabere velkou část displeje a pro náhled zbývá jen malé okénko.

Fotografie jsou i za optimálních světelných podmínek přepálené, při nedostatku světla se naopak objevuje velký šum. Již klasicky nás mrzí příliš dlouhá prodleva mezi cvaknutím závěrky při stisknutí spouště a skutečným pořízením snímku. Pro focení detailů pomůže přisvětlovací dioda, kterou lze použít i při natáčení videa. Jeho maximální rozlišení je 352 × 288 obrazových bodů, iPAQ používá formát H.263. Na trhu se lze setkat i s modelem hw6510, který je o integrovaný fotoaparát ochuzen.

Suma sumárum

Model iPAQ hw6515 je velmi dobrým začátkem dalšího vývoje podobných zařízení. Systém od Microsoftu sice již delší dobu

Proč ho koupit? integrovaná klávesnice

kvalitní zpracování

multimediální funkce a GPS

skvělé PIM funkce

bohaté příslušenství Proč ho nekoupit? velmi slabý fotoaprát

menší paměť

drnčící reproduktor

rozměry

chybějící podpora WiFi Kdy? listopad 2005 Za kolik? 23 390 Kč včetně DPH a navigačního softwaru

nedoznává nijak markantních změn v intuitivnosti ovládání, jeho kvality jsou ale jednoznačně prokázány. Výrobce HP navíc dokázal ve svém modelu skloubit opravdu mnoho funkcí, z nichž jednoznačně nejlákavější je GPS navigace.

V případě, že Microsoft úspěšně přizpůsobí svůj systém ovládání jednou rukou a výrobci hardwaru se budou snažit stejně jako HP, mají tyto přístroje velmi slibné zítřky. Prozatím to ale vypadá tak, že ač by chtěli tvůrci hardwaru nabídnout velice kvalitní zařízení, jsou stále jen omezováni použitým operačním systémem. Firmě HP bychom skoro doporučili, aby se poohlédla i po jiném, sofistikovanějším řešení. Pak by tenhle iPAQ neměl téměř chybu.

