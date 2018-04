Firma Hewlett-Packard, která si včera zaplatila u PalmSource licenci na operační systém PalmOS, vybaví svůj nový handheld s GSM iPAQ h6300 operačním systémem Palm Mobile Powered - Garnet, což je zvláštní verze chytré mobily s PalmOS.

H6300 - jednoduchost PalmOS a preciznost HP

Firma Hewlett-Packard se k poněkud překvapivému kroku (o kterém se ale nedávno šuškalo v jedné emailové konferenci na Neurasthenia.co.uk) odhodlával poměrně dlouho, čímž je vysvětlena i prodleva v oficiálním uvedení tohoto iPAQu na trh.

"Pro handheld s mobilem jsme hledali systém s minimálními hardwarovými požadavky, a tím i nízkou spotřebou baterií," uvedl šéf vývojového oddělení divize handheldů v HP John Sigurney. iPAQ h6300 tak poběží s procesorem Intel XScale o frekvenci 77 MHz. Displej má rozlišení 240x240 pixelů a Graffiti ploška je pevná. "Chtěli jsme něco festovního, plošku, která vám nezmizí po vypnutí displeje. Prostě pevnou Graffiti plošku," dodal Sigurney.

H6300 má 32MB RAM a vestavěný Bluetooth. Rozšíření o Wi-Fi bude možné pomocí SDIO slotu, přičemž SD Wi-Fi karta už je takřka na spadnutí, ostatně jako již po několik předchozích let. Šéf PalmSource se navíc zavázal, že v případě, že se ji nepodaří do pěti let dodat, vyvine PalmSource ve spolupráci s firmou Enffora WLAN přilbu, kterou si bude stačit nasadit na hlavu a propojit s PalmOS univerzálním slotem iPAQu H6300, pokud se v té době bude ještě vyrábět.

Informace o iPAQu s PalmOS přichází asi měsíc poté, co palmOne nevyloučil výrobu modelů s jinými platformami. (Náš externí odborník na sofistiku v této souvislosti upozornil na skutečnost, že tedy nevyloučil ani palmy s operačním systémem Windows XP, či "amigácký" Workbench 3.0, což by mohlo být docela zajímavé.)

První reakce

První reakce na novinku HP jsou zatím velmi rozporuplné. Podle některých zahraničních serverů se jedná o fotografii čínské hračky určené pro zdejší multiplatformní trh. Umí prý jen přehrávat dvě jednoduché melodie a po zmáčknutí stříkat vodu.

Server PocketPCFanatics neváhal fotku označit za photoshopový podvod století.

První iPAQ s PalmOS zatím opatrně přivítal zakladatel Microsoftu Bill Gates - podle vyjádření médiím bude moci konečně vyměnit svůj starý Tungsten W, ke kterému musí věčně hledat sluchátko.

Šéfredaktor PocketPCCenter považuje naopak ve svém editorialu krok HP za strategickou chybu, která se jí vymstí - mluví se dokonce o hrozbách teroristických útoků ze strany extremistické organizace Jihočeské CÉčkařky.