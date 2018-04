iPAQ h4150 - na lepší se opravdu snadno zvyká...

Kde se vzal, tu se vzal...

Jestli by si nějaká firma v byznysu PDA zasloužila za rok 2003 titul "skokan roku", byl by to asi Hewlett-Packard. HP (dříve HP a Compaq) si svými iPaqy série 3000 již v minulosti vysloužila postavení zachránce skomírající PocketPC/WinCE platformy a v roce 2003 se jí opět podařilo dobývat další a další trhy. Pokud bychom měli lapidárně shrnout tajemství úspěchu HP, tak bychom asi napsali, že se firmě podařilo do stále menších iPAQů vtěsnat stále více kvality a výkonu.

iPAQy byly ještě v roce 2002 terčem posměšků ze strany palmistů, kteří při porovnání velikosti řady H3000 třeba s palmy V, či m500 měli řadu oprávněných argumentů o "briketózních" handheldech s WinCE s minimální výdrží. Poté, co dal HP na trh první iPaq řady 19XX, tento argument zmizely v říši mýtů. Firmě Hewlett-Packard se podařila i poměrně nejistá sázka na bezdráty - takřka do všech stávajících PDA (s výjimkou h1930) implementuje Bluetooth a od střední třídy přidává již jako standard WLAN/Wi-Fi. Podle výsledků prodejů je jasné, že si řada uživatelů dnes za rozumný peníz ráda připlatí a investici do konektivity považuje stále více za svoji prioritu.

V druhé polovině roku 2003 se firma Hewlett-Packard pokusila zaplnit mezeru mezi svojí střední třídou (řada h2000) a high-endovými modely h5500. Chtěla dát na trh zařízení, které se bude velikostí i designem blížit miniaturním modelům iPAQ h19XX, a přitom bude vybaveno oběma módními bezdráty, tedy Bluetooth s WiFi. Cenově by přitom měl nový typ zůstat ve vyšší střední třídě. Zrodila se řada h4000. Hewlett-Packard dal na trh dva modely této řady - h4150 a h4350 s klávesničkou (ten se ale u nás neprodává).

Co umí?

Technický popis modelu jsme přinesli už v říjnu. Oproti dnešnímu high-endu má h4150 opravdu velmi málo kompromisů - 64MB RAM oproti dnes špičkové 128MB paměti, 1000 mAh baterie je spíše daň za miniaturní rozměry. Displej 320x240 je dnes standard a srovnávat jej s CGA displejem Toshiby e800 zatím nemá příliš smysl.

Procesor Intel XScale 400MHz je dnes standardem a po exkurzu k Samsungům v low-endové řadě 19XX HP potvrdila, že od střední třídy modelů dává přednost Intelům XScale. Část flashROM o kapacitě 2,85 MB je využita jako iPAQ File Store, takže nemusíte mít obavy ze ztráty klíčových dat.

Displej si částečně uchovává žlutý nádech řady h19XX, neměl jsem jej ale možnost přímo porovnat s touto řadou. Je to ale zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že jsem část testování trávil experimenty s Wi-Fi na hlavním náměstí v našem městě, ocenil jsem jeho dobrou čitelnost v různých světelných podmínkách. Samozřejmostí je regulace intenzity podsvětlení i ClearType.

Co se Wi-Fi týče, iPAQ h4150 je komunikační mág. Je až s podivem, co se do malého handheldu podařilo vměstnat: Bluetooth, WLAN, infraport, USB, SDIO slot. Na této výbavě je asi nejvíc poznat, jakou cestu iPAQy urazily za posledních pár let...

Daní za výkon, dobrý displej a bezdráty bývá obvykle nízká výdrž baterie. V ceně modelu je 1000mAh Li-Ionka, můžete si ale zainvestovat do kapacitnější 1800mAh baterie. Myslím, že u tohoto modelu by si řada uživatelů ráda připlatila rovnou za výkonnější baterii již s novým modelem.

Malá procházka designem

Tradičně festovní krabice ukrývá v platových prolisech tyto součásti:

handheld s Li-Ion baterií

napájecí zdroj, obsahuje redukci pro přímé napájení PDA bez kolébky (omlouváme se, ale nezúčastnila se focení, protože omylem vězela v redaktorově zásuvce)

USB kolébka

pouzdro na handheld

jeden stylus navíc (v iPAQu je další)

CD ROM s Outlook 2002, Active Sync a dalšími programy

několik příruček (začínáme, záruční list a několik dalších letáčků)

Kolébka je zase jiná. Je koncipována pro řadu 4000, dá se od ní oddělit USB kabel (není napevno) a má redukci pro nabíjení další baterie. Stylus navíc se jistě hodí, zvláště při dnešních cenách těchto klíčových ovladačů. Obal je standardní (a to myslím pozitivně, protože obaly měly iPAQy vždycky dobré, až na pár modelů dodávaných krátkozrace bez obalu).

iPAQ h4150 je (jak už bylo řečeno) opravdu velmi miniaturní. Má rozměry 113,6 x 70,6 x 13,5 milimetrů, což je opravdu jen o chlup víc, než low-endové h19XX. Od něj se liší zejména provedením a umístěním tlačítek, IrDa a barvou.

Před koupí je opravdu dobré si prozkoušet, jak vám h4150 bude dobře "sedět" v ruce. Je opravdu miniaturní a leckomu může vyhovovat třeba mírně robustnější h2210 navíc s pogumovanými boky (ten ale nemá WLAN). Ze začátku se vám vůbec nebude zdát, že držíte v ruce nadupané PDA s dvěma bezdráty a špičkovým výkonem. Brzy si ale zvyknete, protože na vše dobré se zvyká rychle.

Hardwarová tlačítka jsou kulatá a vypouklá. Kurzorové tlačítko má takřka čtvercový tvar, prostřední "akční" tlačítko je zvlášť. Nahoře najdete vypínací tlačítko a vedle něj obvyklou dvojici diod - ta nalevo je zelená a modrá a indikuje bezdráty (Bluetooth a WiFi). Napravo je zeleno-oranžová, která klasicky indikuje nabíjení a různá "hlášení".

Pecky sice k modelu nedostanete, konektor je ale standard 3,5mm, takže s tímto příslušenstvím nebudete mít potíže. U konektoru je ještě v horní hraně otvor na SDIO slot, stylus, mikrofon. V levé hraně najdete ještě tlačítko pro nahrávání (záznamník) a reset.

Porovnejte jeho velikost s jinými PDA (na obrázku pro ilustraci s Clie NX70V, Visorem Prism a iPaqem 3630). iPAQ 4150 krásně ilustruje pokrok v kapesních počítačích směrem k menším rozměrům a zároveň stále dokonalejší výbavě.

Softwarová výbava

V iPAQu H4150 běží Windows Mobile 2003 Premium se vším všudy, tedy s PIM a kancelářskými programy a rovněž s obvyklými utilitami.

HP přidává navíc jen pár programů, každý ale můžete využít a ušetřit za nákup alternativních aplikací.

iPAQ Backup - program pro zálohování dat s volitelnými typy dat, automatickou zálohou, či záloha kritických dat do File Store!

- program pro zálohování dat s volitelnými typy dat, automatickou zálohou, či záloha kritických dat do File Store! iPAQ Image Zone - prohlížeč obrázků a fotografií se slideshow, odesílání emailem, tiskem apod.

- prohlížeč obrázků a fotografií se slideshow, odesílání emailem, tiskem apod. iPAQ Task Manager - správce úloh na handheldu

Závěr

iPAQ h4150 osloví především uživatele, kteří shánějí model s WLAN. V kategorii PocketPC jsou jeho konkurenty tyto modely:

Axim X3i - ten je levnější, nemá ale Bluetooth.

- ten je levnější, nemá ale Bluetooth. Pocket Loox 610 BT/WLAN - má navíc CF slot, 128MB RAM, SD ale není SDIO a model je celkově rozměrnější a těžší

- má navíc CF slot, 128MB RAM, SD ale není SDIO a model je celkově rozměrnější a těžší Toshiba e800 - má navíc VGA displej, nemá ale Bluetooth a je větší, těžší a dražší

Porovnávací tabulka hlavních rozdílů současných PocketPC modelů s WLAN:

iPAQ H4150 iPAQ H5550 Toshiba e800 Dell Axim X3i Pocket Loox 610 BT WLAN RAM/ROM 64/32 MB 128/48 MB 128/32 MB 64/64 MB 128/64 MB Procesor Intel XScale 400MHz Intel XScale 400MHz Intel XScale 400MHz Intel XScale 400MHz Intel XScale 400MHz Sloty SDIO SDIO SDIO, CF SDIO SD, CF Bezdráty WLAN, BT WLAN, BT WLAN WLAN WLAN, BT Rozměry (mm) 113,6 x 70,6 x 13,5 mm 138 x 84 x 15,9 134 x 76 x 16 117 x 77 x 15 147,5 x 78 x 18,2 Váha (gramů) 132 207 195 142 205 Cena USD 449,99 649,99 599,99 379,00 Cena Kč s DPH 19.984 (orientační cena na HP.CZ - od 16.380 Kč bez DPH) 25.596 (orientační cena na HP.CZ - od 20.980 Kč bez DPH) 14.616 (cena na Euro.DELL.com pro Českou republiku - od 11.980 Kč bez DPH) 21.800 (cena na Fujitsu Siemens Computers CZ - 17.900 Kč) Pozn. . biometrický snímač VGA displej 480x640 pix.

iPAQ h4150 je kromě svých bezdrátových možností navíc velmi výkonný handheld, který si ale díky svým rozměrům a váze drží vynikající mobilitu. Pokud váháte mezi různými handheldy střední kategorie, měli byste jej určitě vzít ve svém rozhodování v potaz....

Model k testování zapůjčila firma Hewlett-Packard.

Technické parametry modelu