iPAQ h1940 - více kvality do low-endu

Hewlett-Packard rozvíjí svůj low-end

Na jaře jsme recenzovali nový model firmy Hewlett-Packard iPAQ 1910 (první a druhá část recenze). Zařízení, které patří k nejmenším a nejlehčím PocketPC handheldům na trhu, je součástí výrobkové řady iPAQ H19XX, která je v produktovém portfoliu low-endem firmy Hewlett-Packard.

Co je v krabici?

Tradičně festovní kartonová krabice v sobě skrývá:

handheld iPAQ H1940 s baterií Li-Ion

iPAQ H1940 s baterií Li-Ion napájecí zdroj s konektorem pro přímé napájení PDA

s pro přímé napájení PDA synchronizační kabel typu USB

typu USB redukci pro audio konektor 3,5mm

pro audio konektor 3,5mm příručku , záruční kartu, poukázku na 5 bodů iPAQ Choice

, záruční kartu, poukázku na iPAQ Choice CD ROM (viz dál)

V naší recenzi zařízení iPAQ 1910 jsme kvitovali s povděkem přiložená 2,5mm sluchátka. Ta zde chybějí, najdete tu ale redukci na 3,5mm jack, což je norma a většina uživatelů asi nějaká sluchátka tohoto typu bude už doma mít.

Stejně jako u 1910 nenajdete v krabici kolébku, ale jen kabel USB. Jde ji sice dokoupit, ale většina uživatelů asi nebude chtít investovat dalších 50 USD a vystačí si s kabelem. Nenašlo se místo ani pro obal, myslím, že je to chyba, obal k nedávno recenzovanému H2210 je velmi povedený a nemyslím si, že by podstatně zvýšil náklady na iPAQ 1940...

Jak vypadá?

Jednoduše - skoro stejně jako námi nedávno recenzovaný iPAQ 1910. Jedinou odlišností je černý elegantní proužek po obvodu modelu a díky Bluetooth na vás LEDka pomrkává i mondénní modrou barvou...

Dioda LED má víc účelů. Blikající zelená signalizuje došlou zprávu, blikající oranžová nabíjení (když svítí nepřerušovaně, je baterie nabita). Blikající modrá značí aktivní Bluetooth.

Co se týká velikosti a váhy, patří iPAQ 1940 k nejmenším PDA na trhu i v historii vůbec:

Délka Šířka Tloušťka Váha mm mm mm gramů Dell Axim 128 81 18 196 Tungsten T 102 75 15 157 iPAQ 1940 113,3 69,8 12,8 124 iPAQ 5555 138 84 15,9 207 iPAQ 2215 115,4 76,4 15,4 144

V ruce vám připadá jako střízlík a musím říct (nic proti miniaturám), že H2210 mi v ruce seděl lépe. To je však individuální a doporučuji si model před koupí "potěžkat" v levé ruce. Subtilní H1940 můžete nosit i v té pověstné kapsičce od košile.

Co tlačítka? Jsou stejná jako u iPaqu 1910 a podstatné výhrady k nim nelze mít. Zmáčknutí je spolehlivé a kurzorové tlačítko uspokojí hráče i jako navigační prostředek v dokumentech apod.

V horní hraně modelu je výstup na sluchátka, slot SD, mikrofon a stylus. Stylus je kovová trubička s plastovým hrotem a poslouží jen na nejnutnější obsluhu, doporučujeme dokoupit pořádné pero.

Bok iPAQu 1940 není tak chudý jako u H2210 - najdete tam nahrávací tlačítko, infraport a ouško na uchycení pouzdra, či poutka. ve spodní části je resetovací otvor, k jeho zmáčknutí můžete použít stylus, nemusíte shánět nějaký trn, či sponku.

Co umí?

Použití procesorů Samsung v low-endové řadě nových modelů HP je považováno za velké překvapení. Po letech nadvlády Intelu (StrongARM, XScale) je na PocketPC něco jiného a výsledky prvních benchmarků ukazují, že HP svůj krok učinil patrně s velkým rozmyslem. Vybalancovat procesor v low-endových zařízeních v optimálních poměrech Cena - Výkon - Spotřeba patří ostatně na PDA mezi alfy a omegy případného úspěchu...

V benchmarku Spb se iPAQ 1940 pohyboval nad svými konkurenty. V celkovém indexu Spb Benchmark Index dosáhl třeba oproti H1915 či Aximu X5 dvojnásobného výkonu a byl rychlejší než H2210. Silný je především v grafickém indexu a v platform indexu. Výkon je ale na úkor spotřeby baterií, které u H1940 odchází rychleji než u H1910.

Slabinou iPAQu 1910 je malá ROMka (jen 16 MB) a HP i u tak citlivé komponenty ve svém low-endu přidal, což je třeba pochválit. 32MB flash ROM ale HP nevyužil k zabudování Windows Mobile 2003 Premium - v iPAQu 1940 je odlehčený WM Professional, část ROMky (necelých 14MB) je využita jako přepisovatelná paměť pro ukládání důležitých dat

Baterie

Baterie je typ Li-Ion a dá se z iPAQu velmi jednoduše vyjmout. Kapacita 900 mAh nevypadá na první pohled příliš bombasticky a použitá baterie představuje zkrátka kompromis mezi malými rozměry, přijatelnou cenou a požadavkem na maximální výdrž. Při intenzivnějším používání se připravte na denní dobíjení.

Displej

O "zežloutlých" displejích iPAQů 1940 byly již popsány celé články. Je totiž jiný než u 1910, zřejmě levnější a vykazuje mírný nádech do žluté. Nejsem rozhodně expert na barvy, přežil jsem načervenalé Clié T615C a tato drobná chybička na kráse iPAQu 1940 by mi asi při mém způsobu práce s iPAQem nevadila. Je to ale patrné hned na první pohled a uživatel, který chce třeba pracovat s nějakým grafický programem, by si měl displej před koupí handheldu rozhodně odzkoušet.

Komunikace

Bluetooth je zde a je to zase Hewlett-Packard, která jej implementovala i do svého low-endového modelu. Kromě iPAQu 1930 má HP Bluetooth již ve svých svých letošních nových modelech a je to významný signál jak ke konkurenci, tak k dalším výrobcům.

Software

Díky použití edice Windows Mobile 2003 Professional nenajdete v ROMce MS Reader, Terminal Services Client a Pictures. Ten je ale nahrazen firemním iPAQ Image Viewerem. Jinak najdete obvyklé aplikace jako PIM i kancelářské programy. Jako bonus software zde (kromě demoverzí) najdete:

iPAQ Image Viewer

utility - SelfTest, iPAQ Audio, Power Status

iPAQ Backup

Zhodnocení

iPAQ iPAQ 1940 přináší za "stejnou" cenu zase víc kvality. iPAQ 1910 před půl rokem vstupoval na trh také za 299,99 USD a jeho nástupce má navíc Bluetooth, rychlejší procesor a víc paměti. Zhoršil se ale displej a výrobce nepřikládá sluchátka.

Kdo hledá za rozumnou cenu kvalitní PDA s minimálními rozměry a vahou, s Bluetooth a od osvědčeného výrobce, ten je zde na správné adrese.

Technické parametry:

procesor 266MHz Samsung (2410)

266MHz Samsung (2410) operační systém Microsoft Windows Pocket PC 2003 Professional

Microsoft Windows Pocket PC 2003 Professional paměť 64MB SDRAM (56MB main), 14MB iPAQ File store, 32MB Flash ROM

64MB SDRAM (56MB main), 14MB iPAQ File store, 32MB Flash ROM displej - úhlopříčka 3,5´´ (96mm) 240x320 16bit barevný transflektivní TFT

- úhlopříčka 3,5´´ (96mm) 240x320 16bit barevný transflektivní TFT rozměry 113,3 x 69,8 x 12,8 mm, váha 124 gramů

113,3 x 69,8 x 12,8 mm, váha 124 gramů baterie výměnné Li-Ion 900 mAh

výměnné Li-Ion 900 mAh rozšíření SD slot (SDIC/MMC)

SD slot (SDIC/MMC) komunikace - integrován Bluetooth (1.1), Wi-Fi přes SDIO slot, infraport

- integrován Bluetooth (1.1), Wi-Fi přes SDIO slot, infraport audio - MP3, záznamník, výstup na sluchátka 2,5mm, reproduktorek, mikrofon

- MP3, záznamník, výstup na sluchátka 2,5mm, reproduktorek, mikrofon příslušenství v ceně - USB kabel, baterie, nabíjecí adaptér

v ceně - USB kabel, baterie, nabíjecí adaptér cena - 299,99 USD (cena výrobce)