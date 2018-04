iPAQ - doplňky

Zde přichází s řešením 21letý mladíček Mark Hammill, studující v současné době na Swansea Institute of Higher Education v Anglii. Tento uživatel přišel s tím nejelegantnějším, co si lze dnes k iPAQu řady 38** pořídit. Je to elegantní kus čisté nerezové oceli, zpracovaný do podoby teleskopické antény.

Stejně jako iPAQ samotný, je i tento elegantní stylus velice příjemný kus a poctivě zatíží Vaši ruku. Do slotu v iPAQu zapadne "jak po másle" a takto vypadá po jeho zasunutí.

Špička je nylonová a vyměnitelná, takže se nemusíme bát poškrábání displeje samotného.

Jak vidíte na obrázcích, je samotné zpracování dokonalé do posledního detailu.

Faktem zůstává, že musí přijít student, aby ukázal výrobcům počítačů a příslušenství, co si uživatelé přejí. Sám se rozhodl vyrobit omezenou sérii 1000 kusů a zakoupit si jeho produkt můžete - jak jinak - než na internetu.

Cena sice není nejnižší, ale za takovýto designérský skvost se není čemu divit. Takže chcete-li si toto pero pořídit, připravte si 34,95 USD a zajděte na tento link.

Jen pro upřesnění je nutno dodat, že se Mark Hammill chystá na další stylusy, tentokrát by měl být změněn jak materiál, tak případně i barva. Mně nezbývá než popřát tomuto mladému muži hodně úspěchů a hodně dobrých nápadů.

Na setkání nad dalšími novinkami a zajímavostmi se těší