iPAQ 6300 - detektivka na pokračování

iPAQ h6300 je očekáván s velkou netrpělivostí, přestože dosud není ani oficiálně potvrzeno, že se vyvíjí a bude se opravdu vyrábět. S informacemi o něm jsme se měli možnost seznámit už několikrát, přičemž v lednu se na internetu dokonce objevila údajná fotografie tohoto modelu.

Hewlett-Packard v posledních letech určuje v mnoha oblastech směr a vývoj platformy (i když VGA displeje se poprvé objevily na Toshibách e805), a to zejména v konektivitě svých modelů. Bluetooth je na moderním iPAQu bezmála standard a od střední třídy bývají nové iPAQy vybaveny i Wi-Fi. GSM/GPRS by mělo být završením cesty k modernímu komunikativnímu handheldu a potvrzením obrovské dynamiky, kterou kapesní počítače za posledních několik let procházejí.

Jornada 928 byla první

Je třeba připomenout, že zařízení s GSM/GPRS již Hewlett-Packard chystal v roce 2002 ještě před svým spojením s Compaqem. Jornada 928 již byla v únoru 2002 dokonce oficiálně představena trhu pod novou zkratkou WDA (Wireless Digital Assistant) a měla běžet na procesorech TI OMAP 710 133MHz s 64 MB RAM a 32 MB ROM. Operační systém byl tehdejší PocketPC 2002 Phone Edition, rozměry: 137 x 77,8 x 16,7 mm a hmotnost 194 g. Fotografii Jornady 928 můžete vidět vlevo a podle dosavadních "šeptandových" snímků si můžete porovnat, jak je iPAQ h6300 touto Jornadou inspirován...

Na konci května 2002 ale přišla úsporná opatření v HP a zrušení vývoje a výroby řady handheldů JORNADA a zůstaly jen iPAQy.

BargainPDA: Fotka z manuálu

Víkendový BargainPDA přinesl fotku z údajného manuálu k HP iPAQ h6300, který znázorňuje použití resetovacího tlačítka. Tentýž server přinesl již před časem fotku iPAQu 6300, ale bez dalšího komentáře.

MTek - informace z manuálu?

Australský server o mobilních zařízeních MTek přinesl v pondělí článek s uvedením parametrů. zdrojem je prý třístránková brožurka a anonymní zdroje v konferencích.

Technické parametry iPAQu h6300 jsou údajně následující:

procesor: Texas Instruments OMAP 1510

paměť: 64MB SDRAM, 64MB flash ROM

platforma: Windows Mobile 2003 Phone Edition (SE?)

displej: TFT barevný 3,5´´

bezdráty: GSM/GPRS, WLAN 802.11b, Bluetooth, IrDa

rozměry: 119x75x18,7 mm, hmotnost 190 gramů

vestavěný digitál s VGA rozlišením 640x480 pixelů

rozšíření: SDIO slot

Podle MTeku by se iPAQ h6300 mohl objevit v nabídce T-Mobile v květnu a někdy v srpnu jej nabídne AT&T. Spekuluje se i tom, že HP bude vyrábět model s miniklávesničkou i bez ní (jako u své řady h4150/4350).

Brighthand: další únik informací

Server Brighthand přinesl minulý týden další informace o iPAQu h6300, které prý unikly od amerického providera Wireless Carrier. Data z Brighthandu se shodují se zdrojem z MTeku. GSM/GPRS prý bude čtyřpásmové (850/900/1800/1900), takže iPAQ by měl být bez problémů použitelný v USA, Evropě i většině dalších zemí. Baterie je údajně vyměnitelná s kapacitou 1800 mAh. U T-Mobile se prý bude prodávat za cca 600 USD.

No, nekupte to, aneb místo závěru...

Na internetových shopech se již objevují první předobjednávky - například zde na Tek n Toys.

iPAQ h6300 je bezesporu jednou z nejočekávanějších novinek světa kapesních počítačů tohoto jara. Naučí kapesní počítač telefonovat a nebude to na úkor podstatných nepříjemných kompromisů....