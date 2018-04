iPaq 3970 - recenze

IPAQ k nám dorazil ve standardní červenobílé krabici s logy společnosti COMPAQ, na jakou jsme zvyklí od ostatních modelů. Štítky však dávaly znát, že uvnitř je nejvýkonnější hračka do kapsy, jako má v současnosti COMPAQ (nyní již součástí HP) na trhu. V krabici je kromě nezbytné synchronizační univerzální USB/serial kolébky a dobíječky také kompletní dokumentace včetně CD obsahující MS Outlook 2002, Activesync 3.5 a několik užitečných utilit, mezi nimiž nechybí například Acrobat Reader, Pocket Streets a další. V krabici je také jeden stylus navíc (škoda, dříve dávali dva) a samozřejmě iPAQ H3970 s operačním systémem Pocket PC 2002. iPAQ potěší zajímavým, svrchu průhledných ochranným krytem, který dokáže zařízení ochránit při většině běžných kolizí a i při chráněném iPAQu vám dává možnost číst informace na displeji.

Nový iPAQ je designově řešen jako předcházející řada 38xx s SD (SDIO) slotem pro rozšíření. Další možností rozšíření jsou tzv. Jackety, které jsou společné pro všechny řady iPAQů. V tomto případě jsme otestovali PCMCIA Jacket, který fungoval bez problémů. To píši hlavně proto, že mnoho současných uživatelů a příznivců stříbřitých kapesních pomocníků si je doplnilo o různá rozšíření a při přechodu na vyšší verzi se obávají, že jejich předchozí investice přijdou vniveč. Pouze upozorňujeme, že kolébka je od verze 36xx odlišná, ale vzhledem k tomu, že kolébka se prodává se zařízením, neměl by nikdo mít starosti. IPAQ sice na svém těle již nemá napájecí konektor, ale dobíječka má kromě standardního konektoru připojitelného do kolébky také jednoduchou redukci, kterou přivedete napájení přímo přes systémový konektor iPAQu. Nový je však i displej, tedy alespoň jeho reflexní vrstva, která je již na pohled důvodem pro lepší čitelnost displeje, který nabízí až 65 tisíc barev. Rozlišení zůstává stejné, tedy 240x320 s velikostí bodu 0.24 mm. IPAQ 3970 přichází s 64MB SDRAM a 48MB Flash ROM. Kromě IrDA, který „umí“ i tzv. „consumer IR“, tedy režim, který je využíván pro dálkové ovládání domácích spotřebičů, je toto Pocket PC vybaveno i Bluetooth rozhraním. Patrně největší inovací je procesor, kterým je sice stále Intel, ale s typovým označením PXA250 Application Processor neboli také Intel XScale taktovaný na 400MHz. Kdo však očekává nejméně dvojnásobné zrychlení aplikací oproti původním iPAQům s 205MHz StrongARM procesorem, tak toho bohužel zklamu. Posun ve výkonu tu určitě je, ale není tak markantní, jak by člověk předpokládal. Zde bych nerad obviňoval COMPAQ/HP z matení zákazníků, spíše bude programový kód optimalizován až v příštích verzích firmware a bude jen otázkou distribuce a poplatků, jak se k němu uživatelé dostanou, aby si jej mohli naflashovat. Baterie je 1400 mAh Lithium Polymerová a hmotnost přístroje lehce klesla z původních 190 na 184 gramů. Ze standardního software samozřejmě nechybí nic, naleznete zde Microsoft Pocket Word™, Excel™, Outlook™, Internet Explorer™ a nejnovější Windows Media™ Player verze 8.0.

Jednou z novinek je integrovaný software pro ovládání domácích spotřebičů. Sice nejsem typický hračička s domácími spotřebiči, ale během pár minut jsem si vybral z databáze typy a značky zařízení, které mám v domácnosti, a ejhle, mohl jsem je všechny ovládat pouhým přepnutím software na jiný typ zařízení. Kromě dotykového displeje jsou některé funkce přiděleny i funkčním tlačítkům iPAQa, z čehož plyne, že základní ovládání zvládnete i bez stylusu, nebo od prstů ohmataného displeje. Vzhledem k tomu, že předchozí iPAQy měly dosah IrDA portu jen 1.5 metru, došlo k vylepšení i v tomto případě, jelikož příkazy fungovaly při běžném použití z různých míst obývacího pokoje, výrobce však tuto specifikaci neuvádí a tuto funkci popisuje jako univerzální dálkový ovladač pro hry a zábavní systémy. Příznivce iPAQů také potěší možnost zobrazit vaše fotoalbum jako střídající se obrázky prezentace. Potěší i integrovaná podpora datové enkrypce a Java virtual machine, která je ideálním prostředím pro bezdrátové podnikové aplikace.