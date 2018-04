iPAQ 3850 - obhajoba vítězných pozic začíná...

Velký model si žádá poněkud delší rozsah recenze, kterou jsem nechtěl zbytečně dělit, tak alespoň vložím nahoru malý odkaz za základní části recenze :

Co najdete v krabici ?

Změny - v čem se liší iPAQ 3800 od předchozích řad

Software

Srovnávací tabulka některých parametrů

Klady a zápory, celkové hodnocení

Tabulka parametrů

Protože se jedná svým způsobem o unikátní zařízení, přinese v dokončení tohoto tématu již tento týden svůj pohled z testování iPAQu 3850 David Kubálek.

Co najdete v krabici ?

- handheld iPAQ 3850 a stylus

- jeden stylus navíc

- ochranný obal

- synchronizační kolébku s USB i sériovým připojením

- AC adaptér a DC napájecí konvertor

- příručka Getting Started

- CD-ROM Compaq iPAQ PocketPC Companion se synchronizačním software Microsoft Active Sync 3.5, dalším software, podrobnou příručkou a manuálem

Změny - nejsou revoluční, ale potěší ...

iPAQy nové řady neznamenají takový technologický přelom, jako kdysi skok od Aera s WinCE k stříbrnému iPaqu s 206 StrongARM procesorem a PocketPC. Dá se říct, že se ani obdobný přelom nedal očekávat. Přesto Compaq opět zapracoval a všechny změny a vylepšení, které udělal, jsou pro uživatele velkým přínosem!

SD slot - konečně, ale byla to spíš povinnost !

Asi nejvíc kritizovanou na starém iPAQu byla absence rozšiřovacího slotu. K iPAQu se sice dal dokoupit jacket s CF slotem, to ale jaksi nebylo ono, a při tloušťce modelu byl chybějící slot stále větším handicapem (řada modelů s menší tloušťkou má i dva sloty). Compaq vsadil na SD formát, který je na PDA stále oblíbenější (sází na něj i většina výrobců nových PalmOS handheldů, s výjimkou Sony).

Design - k tradiční stříbrné nyní černé doplňky

Stříbrné iPAQy - to byla kdysi malá revoluce a myslím, že se staly součástí legendy. Nyní Compaq přidal módní černé plastové doplňky. Nemohu se ale zbavit dojmu, že se mi nyní jeví PDA letošní vlny všechny podobné a čeká se na nějaký nový nápad, nový směr.

Kryt displeje

Starší iPAQ jste obdrželi v koženkovém pouzdře, bez krytu displeje. Nyní je na iPaq navlečen jacket s odklopným průsvitným krytem. Je to určitě pohotovější, i když jsem s klipem vždy trošku zápolil (asi jsem byl k testovanému vzorku nadměrně opatrný).





Není to pouzdro, který vám iPAQ ochrání při pádu na zem, na druhou stranu se nyní budete méně bát o displej. iPAQ má však v tomto pouzdře docela nehezký vzhled a kdyby to byl můj iPAQ, tak by pořádné kožené pouzdro bylo mým prvním nákupem...

Změna designu a funkčnosti hardwarových kláves

Tlačítka i kurzorový joystick mají oproti staršímu iPAQu trošku odlišené rozložení. Zejména ale mohou hráči jásat nad novou schopností iPAQu snímat současně víc zmáčknutých tlačítek. Můžete nyní třeba jít a střílet současně - to starší iPAQy neuměly!

Tlačítka jsou nyní menší, zato jsou víc vystouplá a lépe se mačkají. Kurzorový joystick je místo kulatého tvaru podlouhlý. Zdálo se mi, že se víc kymácí (ve srovnání s 3600 - je to trošku jiný pocit), jinak jsem nepozoroval žádný výrazný rozdíl.

Pro úplnost je třeba zmínit stylus - je nyní kulatý (Compaq vyráběl dosud zploštělé stylusy). Jsem na kulatý stylus zvyklý z PalmOS, takže mi to nedělalo potíže, ale starý stylus má taky něco do sebe...

Ještě lepší displej

iPAQy byly vždy pověstné vynikajícím displejem - iPAQ 3850 jej má zase vylepšený - je nyní schopen zobrazit přes 65 tisíc barev (oproti dosavadním 4.000 barvám). Inu, Compaq s tím přijít musel, 16-bitová grafika se již pomalu stává standardem i na barevných PDA, na druhou stranu neházejte svoji 3630 do koše na odpadky - ten rozdíl není až tak výrazný a měl by být poznat jen v nejnáročnějších grafických aplikacích. Tu "lepší barvu" na novém iPAQu spíš dělá nový, barevnější Pocket PC 2002.

Vylepšená baterie

Dosavadní řada iPAQů používala lithio polymerovou baterii 950 mAh, řada iPaq 3800 jedodávána s 1400 mAh baterií, která by měla vydržet déle (výdrž baterií je na multimediálních PocketPC PDA dost zásadní kriterium). Compaq uvádí zlepšení výdrže o 20%.

Kolébka - nový konektor, víc paměti

Zpětná kompatibilita je tatam - modely i přes podobný design mají jinak řešený konektor a kolébku. Standardem je 64 MB RAM.





Software - skvělá výbava !

Compaq přichází se skvělou softwarovou výbavou. Řada programů je na přiloženém CD, některé je nutno (a možno) stáhnout přes Internet.

Programy v ROM :

V ROM najdete klasické a standardní WinCE 3.0/Pocket PC 2002 aplikace :

- Sada Pocket Outlook - Calendar, Contacts, Tasks, Notes, Inbox, Calculator

- kancelářský balík - Pocket Word, Pocket Excel,

- mobilní programy - Pocket Internet Explorer

- ostatní "obvyklé" programy - Windows Media Player, Voice Recorder, Solitaire, Picture Viewer, Asste Viewer

- iPAQ Task Manager



Programy na CD :

Microsoft Outlook 2002

Microsoft ActiveSync 3.5

IBM Embedded ViaVoice Mobility Suite

iPresentation Mobile Converter LE

WordLogic Keyboard

Quick View Plus for Windows CE

Compaq Dashboard

Conduit Peacemaker Professional

Compaq WL110 Wireless LAN PC Card drivers

Callex PocketPC with ETPlayer - Voicemail

Microsoft Windows Media Player 8 for Pocket PC

Synovial's Virtual Game Gear Sega emulator

Microsoft Transcriber

JeodeRuntime Java environment

Ilium Software eWallet (Professional Edition)

Ilium Software ListPro (Professional Edition)

Enhance iTask: Download StarTap! (Trial Version)

Afaria

F-Secure FileCrypto for Pocket PC Personal Edition (download)

Program ke stažení :

Connection Wizard

Microsoft Money for Pocket PC

Microsoft Reader with ClearType for Pocket PC

Microsoft Reader Activation Pack

Microsoft Reader Books Microsoft Reader with ClearType for the PC

Microsoft Pocket Streets

Microsoft Pocket PC Games

Audible Player by Audible, Inc.

Microsoft Internet Explorer 6.0

Microsoft Windows Media Player 7.1 for Windows

F-Secure FileCrypto for Pocket PC Personal Edition

Není, pochopitelně, v možnostech této recenze podrobně popisovat přiložený software, několik zajímavých produktů ale je nutno zmínit :

WordLogic Keyboard

je program na automatické doplňování slov z rozsáhlé databáze. Tento systém velmi radiálně zvyšuje rychlost vkládání textu pomocí virtuální klávesnice (mluví se o 30 slovech za minutu).

Jsou zatím dostupné jen v základních jazycích: angličtina, francouština, němčina, italština, portugalština, španělština apod..

Dashboard

je integrovaná TODAY obrazovka od firmy SnoopSoft, který poskytuje souhrnný pohled na agendu, emaily, úkoly, kontakty a spouštění programu.

Lze ji plně přizpůsobovat v preferencích. K dispozici jsou i zajímavé skiny, které lze stáhnout na Internetu. je to významný skok k personalizaci iPAQu.

EWallet

- program pro správu různých důvěrných informací - hesel, kódů, přístupových jmen, PIN i dalších údajů.

ListPro

- vynikající program - seznamy i drobnější databáze všeho druhu.

F-Secure

- program, který ochrání vaše data v případě ztráty, nebo bude-li se vám v počítači "hrabat" nepovolaná osoba. Dokáže zašifrovat data podle vašeho určení.

Srovnávací tabulka současných modelů s Pocket PC 2002

RAM Rozměry Váha Cena Casio E200 64 130x81x18 190 $599 iPAQ 3870 64 135x84x16 190 $649 iPAQ 3850 64 135x84x16 190 $599 iPAQ 3760 64 130x81x17 178 $499 HP Jornada 565 32 130x78x18 173 $599 HP Jornada 568 64 130x78x18 173 $649 NEC Mobile Pro 300 32 120x80x19 190 $599 Toshiba Genio e550 32 125x76x18 179 $560

iPAQy jsou tedy relativně tenké modely (nedosahují však stále tenkosti manažerských počítačů s PalmOS). Jsou mírně těžší než průměr konkurence, ale ten rozdíl není příliš zásadní.

Shrnutí, závěr

Co se nejvíc líbilo :

- SD slot, víc RAM

- nový Pocket PC 2002

- lepší baterie a displej

- kryt displeje

- zlepšený design

- výborný přibalený software

Co se mi moc nezdálo :

- žádný revoluční krok, včetně designu

- mírně větší a těžší než některé konkurenční modely



Nové iPAQy jsou rozhodně důstojnými pokračovateli slavné řady iPAQů. Budou to mít ale rozhodně těžší než před rokem, neboť na trhu je nyní několik srovnatelných modelů lišících se spíše designovým řešením, počtem a typy slotů atd. než výkonem.

Stále větší roli sehrává při srovnatelných nabídkách softwarová výbava - ta v H3850 je opravdu více než důstojná - pokud vám přiložený software něco říká, získáte nákupem tohoto modelu výraznou přidanou hodnotu.

To, co iPAQ přinesl nového, se dalo čekat a je nutno zvolat - "BRAVO !", nový iPAQ naplnil očekávání a zlepšil se hlavně tam, kde byl jeho předchůdce trošku kritizován a po roce provozu poněkud sešlý věkem. Na druhou stranu mne nový iPAQ trošku zklamal v tom, že nepřinesl žádnou revoluční novinku. Nemá vlastně nic extra výjimečného, co by některý z konkurentů neměl. Zákazníci, kteří budou žádat specifické vlastnosti (třeba duální slot), se možná poohlédnou po konkurenčních modelech, se kterými dnes nemusí volit nějaké kompromisy.

Co má iPAQ dnes opravdu jediné výjimečné, je goodwill, dobré jméno, zvuk, značka. Pro mnoho lidí je dnes slovo "iPAQ" synonymem pro špičkový kapesní počítač s PocketPC. Nyní iPAQy podstoupí rovnocennný zápas s nadupanou konkurencí. Nebude ani tak o procesorech, designu, či jiných výjimečných vlastnostech, ale o jiných vlastnostech, závislých na tom, kde bude zápolení probíhat:

- ve firemní sféře to bude o poskytovaném servisu, kompatibilitě software s firemními systémy, zavedenými dodavateli a značkami "velkých" počítačů, kdežto:

- u drobných zákazníků bude rozhodovat dobrá cena, záruční podmínky, software navíc.

Přeji iPAQu, aby v nadcházejícím období v tomto soutěžení obstál se ctí - má k tomu všechny předpoklady!

Základní parametry modelu

Procesor - 206 MHz Intel® Strong ARM 32-bit RISC Processor

Paměť - 64 MB RAM 32 MB Flash ROM

Displej - Color reflective TFT (65,536 colors) Rozlišení: 240 x 320 pět režimů podsvětlení

Baterie - Lithium Polymer Rechargeable Batter (1400mAh)

Vstupy - dotykový displej, hlasový záznamník, mikrofon

Výstupy - IrDa (115 KBps), reproduktor, stereo audio sluchátka, LED alarm