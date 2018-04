iPAQ 2210 – i po letech spolehlivý elegán (dlouhodobé zkušenosti)

Letos v létě tomu budou již 2 roky, co denně velice intenzivně používám svůj iPAQ 2210. Vzhledově je jeho design i po letech nadčasový. Vychází z kombinace vzhledu Jornady a Compaqu.

Tento model jsem si vybral hned z několika důvodů. Prvním z nich byl design, který mě zaujal hned v době screenshotů na internetu, před jeho uvedením na trh. Druhým důvodem byly 2 sloty pro paměťové karty, SD a CF. Byl to totiž první takovýto iPAQ. Třetím byl velice kvalitní displej, kde bílá bílá byla (a stále je). Poslední důvodem, který spolu s ostatními nakonec definitivně rozhodl, bylo v té době nevídaně široké spektrum nastavení podsvícení (celkem 60 jemných kroků), od slabého žhnutí až po velmi silnou zář, kterou běžně v praxi ani nepoužijete. S tím souvisí především výborná výdrž baterie, pokud se naučíte toto široké spektrum podsvícení správně používat. Většinou se při recenzích zkouší výdrž baterií při zapnutých a vypnutých bezdrátech s posvícením na maximum nebo na polovinu, hodnotí se který bezdrát víc žere atd. Nesmíte zapomínat, že právě intenzita podsvícení je ten pravý žrout a podsvícení na polovinu u tohoto modelu, použijete jen ve dne. Plně vystačíte s mnohem nižší intenzitou.

Základní údaje zařízení jsou takovéto:

Operační systém Windows Pocket PC 2003 Premium Edition

Procesor Intel PXA 255, takt 400MHz

RAM 64 MB, 57 MB přístupné uživateli

ROM 32 MB přepisovatelná

IrDA, Bluetooth Widcomm

USB kolíbka

Baterie Li-Ion 900 mAh

Ochranné pouzdro (přehnutý kus tvrdé látky, po stranách sešité gumou)

Síťová nabíječka s přechodkou, není nutno s sebou mít na cestách kolíbku, kvůli dobíjení. Konektor je stejný pro všechny typy známých iPAQů.

Jak již operační systém napovídá, všechny dostupné aplikace od Microsoftu jsou obsaženy. Nejvíce si cením zálohovacího programu iPAQ Backup, který umožňuje mnoho nastavení, co má být vlastně zálohováno. Ze zkušenosti můžu říct, že pokud je někdy použit tvrdý reset, tak po obnovení zálohy máte zařízení v původním stavu, jako před ní. Včetně posledního dohraného levelu hry a kompletního uživatelského nastavení programů. To je skutečně k nezaplacení. Za necelých 10 minut, je tedy zařízení v původním stavu. Pokud ovšem pravidelně zálohujete.

Nebudu se zde rozepisovat o programech, o kterých si můžete přečíst v recenzích. Jenom se zmíním, že iPAQ dává k tomuto zařízení příručku s voucherem na 5 bodů na nákup softwaru z www.ipaqchoice.com. Přibližně se dá hodnota 1 bodu vyjádřit 10 dolary. Nabídka programů je slušná, vyberete si opravdu přibližně 2-3 užitečné aplikace.

Výdrž baterie

Velkou radost mi dělá stále výdrž baterie. Při použití utilitky UpTime, která měří čistou dobu, kdy je zařízení zapnuté, jsem mezi hodnotami 6 – 9 hodin čistého času. Je to hlavně závislé na podsvícení, jak jsem se již zmiňoval. V praxi přepočteno na dny, nabíjím prostě 1x za 2 až 3 dny. Na brněnském veletrhu jsem vydržel bez nabíjení dnů 5. Každý den zapsat vizitky, úkoly, schůzky, přečíst noviny a večer kus z e-knihy. To je prostě má praxe, neděste se nikdy testů v recenzích, kde zařízení, které přesáhne výdrž na jedno nabití 4 hodiny, je hodnoceno jako to lepší. Jsou to spíše opravdu tvrdé testovací podmínky, vy dosáhnete většinou vždy lepší výdrže. IPAQ 2210, měl ale tenkrát v recenzi při těchto tvrdých testech výdrž okolo 5 hodin, což je vynikající.

Zpracování zařízení

Tlačítka

Není co dodat, pevný tvrdší stisk, nestalo se nikdy, že by se nošením v kapse, nebo kdekoliv jinde samo něco zapnulo. Joystick je přesný, velmi pohodlný při hrách. Je chráněn vystouplým chromovaným rámečkem, který pomáhá v držení iPAQa jednou rukou. Tlačítka fungují stále jako nová.

Tělo zařízení

Plastové tělo iPAQu je lakována kvalitní vrstvou stříbrné barvy, která zatím nejeví známky otěru.

Nemohu nezmínit největší slabinu tohoto jinak povedeného modelu a tím jsou pogumované, věčně se loupající bočnice. Za necelé 2 roky používání jsem spotřeboval troje. Problémem je gumový protiskluzný přístřik na plastovém základu bočnice a ten se právě od tohoto základu odlupuje. Musím ale dodat, že HP tyto bočnice bez diskuse vyměňuje a posílá poštou nové, výměnou za oloupané. Údajně nyní mám již takové, co jsou inovované, a mají vydržet déle. Co ale bude, až skončí záruka? Nechci zatím jiný model PDA, proto se docela obávám, až tato situace nastane.

Zmiňované pogumované bočnice ovšem napomáhají pevnému držení přístroje, zvláště v suchých rukou nehrozí vyklouznutí. Drží se tedy velmi dobře a bezpečně.

Displej

Rozlišení 240x320 bodů, hloubka 65 tis.barev. Pořád citlivý po celé ploše stejnoměrně, použitá matná folie Innopocket nenese známky poškrábání ani odlupování. Nalepena byla hned po vybalení zařízení z krabice a nebyla součástí balení.

Zvuk

Klasický 3,5mm jack, umístěný nahoře vedle paměťových slotů. S kvalitními sluchátky Koss je zvuk velmi dynamický a hutný, plně postačí vestavěná utilitka na ladění basů a výšek. Displej lze při poslechu vypnout úplně, výdrž při něm činí přibližně 8 – 10 hodin, podle hlasitosti. Windows Media Player 9 je napevno v ROMce. Lehký šum v mezerách mezi skladbami je zanedbatelný.

Přehrávání klipů a filmů

Za celou dobu používání se nikdy nevyskytly problémy s přehráváním filmů. Lépe než WM Player 9 si však vždy poradil freewarový Betaplayer, spolu s Pocket DivX encoderem, který slouží pro zmenšení filmů pro formát 240x320.

Bluetooth

Velmi dobře zpracovaný průvodce nastavením, takže ač to bylo mé první BT zařízení, zvládnul jsem díky průvodci jak synchronizaci s ActiveSync, tak připojení k dalšímu PPC, včetně vzájemné výměny souborů.

IrDA

Díky jeho umístění v horní části, lze výborně ovládat domácí spotřebiče. Postará se o to vestavěná aplikace NEVO, která umí přes 600 různých tv příjmačů, satelitů a hi-fi komponent. Dosah ovládání je asi 10 m, jedná se tedy o silný ovladač, bez nutnosti přesného míření.

Zhodnocení

Po téměř dvouletém používání mohu říct, že zařízení stále není co vytknout. Gumové bočnice nepovažuji za vážnou závadu, která by bránila používání, a již v té době bylo možné koupit na internetu bočnice kovové nebo celoplastové. Sice za nemalý peníz, ale jako řešení jednou pro vždy.

Kdo chce tedy bezproblémové zařízení a nepotřebuje Wi-Fi, mohu jen doporučit.

Recenzi zařízení najdete na Palmare zde, za současnou cenu okolo 5 tisíc si jej můžete jako použité zakoupit na Pandoře.