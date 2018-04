iPAQ 1910 - první "kapsičkový" PocketPC počítač

Malé intro

Kapesních počítačů už bychom tu měli moře. On totiž samotný termín "kapsa" je dost velkorysý a pokud se budeme bavit v intencích kapsy od zimníku, je v jistém smyslu "kapesním" počítačem i malý notebook. Bavme se tedy o kapse menší - dejme tomu běžné kapse od košile. Říkejme jí "kapsička". Do ní už se vejde "kapesních" počítačů poskrovnu. Některé do kapsy nedostanete na šířku, přečuhují nahoře o hezkých pár centimetrů, jiné byste do sice nacpali, ale vyboulí vám kapsu jako falešné ňadro na maškarním bále.. Je ale několik opravdu "kapsičkových" počítačů, které do kapsy od košile opravdu bez problémů zasunete. Prvním byl kdysi legendární Palm V/Vx, kterým Palm, Inc šokoval PDA veřejnost a stanovil nové rozměry mobility. V té době se také zrodil mýtus "malý palm a briketózní WinCE", který byl víceméně pravdivý řadu let. V loňském roce se v PocketPC platformě objevila nová generace handheldů s ambicemi ztéci i tuto výhodu konkurenční platformy. A na konci roku byl ohlášen firmou Hewlett-Packard model iPAQ 1910, model který se má nejen přiblížit ke kdysi bezkonkurenční "žiletce" (jak byl model Palm V kdysi pro své rozměry přezdíván) - při takřka stejných rozměrech a váze přináší oproti Palmu Vx navíc SD slot a barevný displej....

Ještě na vysvětlenou...

Firma Hewlett-Packard nám zapůjčila na recenzi model iPAQ1910, neboť evropská verze iPAQ 1915 (která se k nám bude dovážet a u nás prodávat) není ještě k dispozici. Spekulace o tom, zda bude mít slot SD, či SDIO, budou ale upřesněny až při zahájení prodeje, recenzovaný iPAQ 1910 měl jen SD slot na paměťovou kartu.

Prodej iPAQu 1915 by měl být zahájen v druhé polovině dubna, doporučená koncová cena je 10.980 Kč (bez DPH)

Co dostanete, aneb neoblíbený rozbor komponentů krabice....

Krabička průměrného vzhledu skrývá se svých útrobách jen několik málo věcí:

handheld iPAQ 1910

iPAQ 1910 výměnná baterie Li-Ion

Li-Ion sluchátka 2.5mm

2.5mm CD s Active Sync, Outlook 2000 a ADD-ON programy (viz samostatný odstavec o software)

s Active Sync, Outlook 2000 a ADD-ON programy (viz samostatný odstavec o software) příručka pro začátečníky Getting Started, nabídka příslušenství a software, záruční podmínky, seznam zastoupení HP ve světě

pro začátečníky Getting Started, nabídka příslušenství a software, záruční podmínky, seznam zastoupení HP ve světě USB synchronizační kabel

synchronizační AC adaptér

Takže si to shrňme - žádná kolébka, jen kabely - inu, mluvíme tady o PocketPC low-endu až nižší střední třídě. Kromě toho, že si z PDA nemůžete udělat stolní hodiny, kde kolébka slouží jako stojan, o nic podstatného absencí kolébky nepřijdete. Na cesty si sebou můžete vzít jen nabíječku, kterou připojíte přímo k PDA.

Sluchátka jsou "pecky" ve firemních odstínech s poněkud netypickým 2,5mm konektorem. Oproti třeba Clié jim chybí dálkové ovládání, vše potřebné k ovládání playeru najdete ale na displeji iPaqu. HP nepřikládá k iPAQu 1910 žádný obal.

Jak vypadá?

Nad tím, že iPAQ 1910 je nebývalý střízlík, jsem se rozplýval v krátkém intru. Řečeno čísly jsou rozměry tohoto modelu 113,3 x 69,8 x 12,8 mm a váha 120 gramů. Pro srovnání s rozměry legendárních PalmOS "manažerských" modelů:

Délka Šířka Tloušťka Váha mm mm mm gramů Palm V/Vx 114 78 10 115 Palm m515 114 79 13 139 Tungsten T 102 75 15 157 iPAQ 1910 113,3 69,8 12,8 120

Linie nezapřou firemní tvary a křivky původních iPAQů - elegantní oblá křivka dole a jen mírně zaoblený tvar nahoře. To zakulacení ve spodní části má ostatně svůj účel - handheld dobře sedí v ruce. Vzhledem k miniaturním rozměrům je samozřejmě tato stabilita velmi důležitým parametrem.

Instinktivně sahám palcem po "jog-dialu", není zde - je to škoda, protože je návykový a užitečný - zejména při čtení eKnih. iPaq má ale dobré navigační pěticestné tlačítko dole pod displejem.

Důležitá je LED dioda v tlačítku pro zapnutí/vypnutí. Je "vícebarevná" - při stálá žlutá barva značí plně nabitou baterii, při nabíjení bliká. Slouží i jako diskrétní alarm - projevuje se blikající zelenou barvou. Vibrační alarm tento model nemá.

Infraport najdete na levé hraně modelu, je tedy z boku. Leckdo je zvyklý na IrDa na horní hraně, boční výstup ale funguje stejně dobře, pokud nepoužíváte PDA jako dálkový ovladač k TV, nebude vám to vadit. Určitou nesnáz způsobí ale boční infraport hráčům, kteří "paří" přes IrDa pod lavicí, pokud sedíte s iPaqem vlevo, musíte si přesednout se spolužákem, což ovšem může vzbudit nežádoucí pozornost učitele :-) Přidám tedy jeden fígl, který používá s úspěchem jeden můj nejmenovaný příbuzný ve škole - vydává prostě svůj Prism za kalkulátor (předefinované tlačítko spustí EasyCalc ve vteřině...)

Výměnná Lithium-Iontová baterie má kapacitu 900 mAh, což není jistě nejvíce. Je to jeden z kompromisů, který firma zvolila při projektování tohoto modelu. Vzhledem k tomu, že jsem měl iPaq1910 jen několik dnů, neměl jsem seriozní příležitost baterii podrobit nějakým zátěžovým testům.

Po posunutí bočního tlačítka se dá odklopit kryt baterie a baterii můžete celkem snadno vyjmout. Úleva pro všechny, kdo se bojí, že jim baterie časem "odejde" a budou muset svěřit výměnu baterie odborníkům (jinými slovy připravit si peněženky)

Samostatnou kapitolou recenze takovéhoto modelu jsou tlačítka. Na iPaqu 1910 najdeme klasická čtyři "hardwarová" tlačítka a pětisměrné navigační tlačítko, nad kterým zaplesají hráči všeho druhu a typů her. Kromě nich jsou zde už jen tlačítko pro zapnutí a vypnutí handheldu, nahrávací audio tlačítko a otvor pro reset.

Čtyři aplikační tlačítka mají mírně trojúhelníkový profil a jsou dostatečně velká pro pohodlné zmáčknutí - tedy pro běžnou práci i pro hraní her. Jsou "středně" tuhá, tedy tak akorát. Vzhledem k profilu tlačítek vám při pokusu o zmáčknutí tlačítka stylusem bude pero po tlačítku klouzat, ale nevím, kolik lidí šťouchá do tlačítka stylusem.

Stylus je šroubovatelný s kovovým korpusem a plastovou špičkou.. Resetovací otvor najdete na levém boku dole a můžete jej zamáčknout přímo stylusem.

Stylus je jinak tenká trubička a ke každodennímu používání doporučuji pořídit si pořádné pero se stylusem a stylus iPaqu 1910 mít "po ruce" jako záložní.

Ještě bych upozornil na malé očko nad infraportem v levém boku - můžete si do něj upevnit třeba šňůrku, poslouží pravděpodobně i k upevnění iPAQu do pouzdra.

Dokončení s vyhodnocením najdete v druhé části naší recenze.