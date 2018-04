Koncept iOS Block navrhuje zjednodušení iOS. Gesto odhalí widgety

Namísto klepnutí na ikonu a spouštění aplikace navrhuje Jay Machalani práci s iOS zjednodušit. Ikonu aplikace na ploše by stačilo jednoduše roztáhnout gestem dvěma prsty a důležité informace by se objevily i bez spouštění programu. Zvětšené ikony by navíc mohly mít i vlastní obrazovku, kde by sloužily jako klasické widgety.

Zatím je ovšem iOS Block jen jedním z mnoha dalších konceptů, které ukazují, kam by se mohl systém od Applu posunout. Autor vše připravil jen jako nefunkční demo v grafických programech. Jeho nápad jistě stojí za pozornost a není vyloučeno, že k něčemu podobnému Apple v budoucnu dospěje. Již dnes se přitom dozvíme, jaká vylepšení pro svůj systém firma přichystala v uplynulém roce. Ve večerních hodinách totiž začíná konference WWDC, na které Apple tradičně představuje novou verzi iOS i další novinky.