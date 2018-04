Applisté pozor: malware se může maskovat třeba jako úspěšná hra

Důvodem k tomuto označení je způsob, jakým škodlivá aplikace na operační systém útočí. Maskovaně. Tváří se totiž jako pravá aplikace, kterou již uživatel v zařízení má. Princip je takový, že útočník pošle SMS nebo e-mail s odkazem na stáhnutí atraktivní aplikace.

Fire Eye to demonstruje na pokračování někdejší herní pecky Flappy Bird. Namísto této hry se však v telefonu aktualizuje e-mailový klient GMail. Malware zcela nahradí původní aplikaci včetně ikony, i nadále se přitom bude tvářit stejně. Ovšem na pozadí bude nepozorovaně veškerou e-mailovou komunikaci odesílat na vzdálené servery hackerů.

Systém iOS je proslulý poměrně robustním softwarovým zabezpečením. Známé techniky, kterými lze infikovat počítače s Windows nebo telefony s Androidem, nelze v jeho případě použít. Podle produktového manažera softwarové bezpečnostní firmy Lookout však útočníci v případě Masque Attack využívají profilu iOS určeného velkým korporacím k instalaci podnikových aplikací do zařízení zaměstnanců, aniž by bylo nutné je z pochopitelných důvodů zařadit do veřejnosti přístupné nabídky na App Storu.

Důvod existence této bezpečnostní chyby je, že systém iOS si při aktualizaci aplikace se stejným identifikátorem nevyžádá odpovídající certifikát, jenž by dokazoval, že aktualizace pochází z důvěryhodného zdroje. V zásadě tedy útočníkům stačí zadat malwaru stejný identifikátor, jako má původní aplikace z AppStoru. Tímto způsobem může být nahrazena libovolná aplikace z oficiální nabídky, výjimkou jsou pouze systémové, v telefonu napevno nainstalované aplikace (Safari, fotoaparát, přehrávač apod).

Nejhorším scénářem může být podle představitelů Fire Eye situace, kdy malware nahradí aplikaci k bankovnímu účtu, kterou dnes mnohé bankovní domy svým klientům poskytují. V takovém případě by zadané údaje putovaly k útočníkovi, který by je mohl obratem zneužít.

Bezpečnostní problém, na který společnost Fire Eye upozornila Apple už koncem července, se týká iOS ve verzích 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 i 8.1.1 beta. Ohrožena jsou zařízení s i bez provedeného odemčení (jailbreak). Představitelé Applu v odpovědi uvedli, že na nápravě pracují.

Ve Fire Eye se rozhodli upozornit veřejnost na tento problém v souvislosti s útokem mobilního viru WireLurker, kterým bylo v Číně začátkem listopadu infikováno na 350 tisíc iOS zařízení. Zdrojem malwaru bylo 467 infikovaných OS X, které na uživatele číhaly v neoficiálním portálu Maiyadi. Malware se tedy nejdříve dostal do stolního počítače Mac nebo notebooku a odtud infiltroval iOS zařízení připojené přes USB kabel.

Nejde o první bezpečnostní problém iOS. Loni v srpnu bezpečnostní experti z americké univerzity Georgia Tech vytvořili malware, který dokázal obejít bezpečnostní kontrolu v AppStoru a následně se zmocnit uživatelských dat, která uměl odesílat na určené servery.