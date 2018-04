Vyzkoušeli jsme iOS 9 pro iPhony. Mnohá vylepšení v Česku nepůjdou

Jednou z nejviditelnějších změn v novém systému je změna fontu. Na nový font San Francisco si je třeba postupně zvykat, nám se osobně více líbil ten starší. Apple se také chlubí optimalizací systému, vše by mělo být plynulejší a rychlejší. Vylepšena byla výkonnost.

Zásadní proměnou prošly Poznámky. Do nich je nově možné vkládat fotografie a aplikace také umožňuje nakreslit prstem jednoduchý obrázek. Text lze v poznámkách formátovat, na výběr je i možnost vytvořit seznam. U něj lze jednotlivé položky odškrtnout jako splněné.

Úplně nové je vyhledávání. Apple se rozhodl, že spojí vyhledávání Spotlight a asistentku Siri do nové funkce Proactive Assistant. Je to odpověď na funkci Google Now, známou ze smartphonů s Androidem. Vyhledávání funguje pro internet a kontakty, stejně tak lze vyhledávat v e-mailech nebo poznámkách, kalendáři či hudební knihovně a dalších položkách.

Proactive Assistant má svoji „inteligenci“ a dokáže tak odhadovat podle denní doby a vašich návyků, co by vás mohlo zajímat. Zobrazí tedy ty telefonní kontakty či aplikace, které by se měly nejvíce v danou chvíli hodit. Inteligence vyhledávání jde tak daleko, že dokáže odtušit, komu patří neznámé číslo.

iOS 9 pro iPhony - v poznámkách lze různé seznamy kombinovat. iOS 9 pro iPhony - do poznámek můžeme vkládat fotografie nebo obrázky. iOS 9 pro iPhony - novinkou je možnost nakreslit obrázek. iOS 9 pro iPhony - nakreslený obrázek lze vložit do poznámky.

Když jsme nakousli asistentku Siri, tak je třeba si znovu povzdechnout, že ani v nové verzi systému iOS neumí česky. Mírným vylepšením prošlo vyhledávání v e-mailech, kdy se zobrazují zvlášť kontakty a zvlášť předměty.

V základu je skrytá aplikace iCloud Drive, která slouží k organizaci cloudového úložiště. Její zviditelnění na ploše je možné v nastavení. Nová je také možnost zadat šestičíselné heslo pro uzamčení telefonu. Přibylo také dvoufázové ověřování.

iOS 9 pro iPhony - bohužel, informace o dopravě v našich končinách dostupné nejsou. iOS 9 pro iPhony - vyhledávání je proaktivní, tedy nabízí položky, které by se měly nejvíce hodit. iOS 9 pro iPhony - vyhledat lze různé položky. iOS 9 pro iPhony - vyhledávání zobrazuje veškeré položky v telefonu.

Vylepšením prošly Mapy. Ty nyní mohou zobrazovat veřejnou dopravu, stejně jako zajímavá místa v okolí. Bohužel v našich končinách tyto funkce nefungují. To samé platí pro novou aplikaci Wallet, která nahrazuje aplikaci Passbook a slouží především pro mobilní platby Apple Pay. Ty u nás ještě rozšířeny nejsou. To samé platí pro novou funkci News. Ani ta u nás nefunguje. V aplikaci News si lze jinak zvolit, co vás zajímá a funguje jako propracovaná RSS čtečka.

Apple slibuje, že se díky novému systému prodlouží výdrž o hodinu. V nastavení jsou zobrazeny naposledy použité funkce a jak se tyto funkce podílely na spotřebě energie. V nouzi lze aktivovat Režim nízké spotřeby, který vypne či omezí některé funkce.

iOS 9 pro iPhony - vylepšeno bylo vyhledávání v e-mailovém klientu iOS 9 pro iPhony - peněženka Wallet se hodí pro mobilní platby. iOS 9 pro iPhony - nově lze zapnout režim nízké spotřeby, který vypne různé funkce a prodlouží životnost. iOS 9 pro iPhony - nechybí možnost prohlédnout si, které aplikace nejvíce spotřebovaly energii.

Nově je vyřešen multitasking, tedy přepínání mezi spuštěnými aplikacemi. Rozhraní už nenabízí kontakty, ty se přesunuly do proaktivního vyhledávání. Šikovná je možnost vrátit se do předešlé spuštěné aplikace, možnost se zobrazí v levém horním rohu.

Apple zapracoval na tom, aby bylo možné aktualizaci snadno stáhnout. Aktualizace je tak menší. Oproti aktualizaci na systém iOS8, která měla velikost 4,58 GB, aktualizace na iOS 9 má jen 1,3 GB.

Apple se snaží udržet i staré přístroje s aktuálním systémem. Nový systém iOS 9 je dostupný pro iPhone 4s a novější. Přitom iPhone 4s byl uveden už v roce 2011.