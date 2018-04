Nové funkce pro iPhony známe odjinud

Nový systém iOS 9 nabídne vylepšený multitasking, který má nové rozhraní. Zobrazení dvou aplikací na jedné obrazovce bude zatím dostupné jen pro tablety iPad. Uživatelé velkého iPhonu 6 Plus, kde by se podobná funkce rovněž hodila, si tedy budou muset počkat.

Multitasking pro iPad má tři možnosti: Slide Over, Split View a Picture in Picture. Slide Over umožňuje například odpovědět na textovku při brouzdání na internetu bez nutnosti přepínání aplikací. Druhé zobrazení Split Screen je zatím určeno jen pro iPad Air 2. Tato funkce nabízí plnohodnotné zobrazení dvou aktivních aplikací najednou. Třetí možností je Picture in Picture, které umožňuje zobrazené „plovoucí“ okénko s přehrávaným videem nebo například videohovorem přes Skype.

Další novinkou je funkce Novinky (News). Ta sdružuje informace ze zdrojů, které by měly uživatele zajímat. Co uživatel často čte, to se relevantně ukazuje v aplikaci. Zdroje bude možné i navolit. Předností má být špičkový layout, chybět nebudou fotogalerie, videa nebo animace. Novinka podobná dobře známé aplikaci Flipboard bude zpočátku dostupná jen v USA, Velké Británii a Austrálii.

Vylepšením prošly i Poznámky. Bude do nich možné vkládat fotografie (nebo je přímo z aplikace pořizovat), mapu či internetový odkaz. A také do nich půjde kreslit. Z poznámky bude nově také možné vytvořit seznam položek, které je potřeba udělat. Pomocí iCloudu je lze synchronizovat s počítačem.

Inovace se dočkaly i dříve kritizované mapy. Nově bude možné zobrazovat informace o městské dopravě včetně detailních map stanic metra. V našich končinách si na plnohodnotnou funkčnost budeme asi muset počkat. V mapách také přibude možnost vyhledávat obchody, kavárny, galerie a další položky.

V Česku si rovněž počkáme na vylepšenou Peněženku. Ta dokáže schraňovat různé platební karty, kupóny či věrnostní karty. Jednoduchá platba se provede pomocí ve Spojených státech již funkčního platebního systému Apple Pay.

Vylepšena byla i konektivita pro použití iPhonu v automobilu přes funkci CarPlay. Nově už lze spárovat iPhone bezdrátově, telefon tak klidně může zůstat v kapse. Aplikace od výrobce vozu je možné ovládat bez nutnosti z CarPlay vyskočit.

Tablety iPad se dočkají nové klávesnice QuickType. Ta zobrazuje zkratky pro editaci textu, stejně tak klávesnice poslouží jako trackpad. Stačí použit dva prsty k vybrání textu. Při použití bezdrátové externí klávesnice bude možné využít více zkratek.

Inovace se nevyhnuly ani hlasové asistence Siri, která je nově „proaktivní“. Bude se učit návykům uživatele a podle toho mu bude nápomocna. Siri nyní, obdobně jako funkce Goggle Now ze smartphonů s Androidem, umožňuje mnohem širší vyhledávání a ovládání, které dokáže rozpoznat potřeby uživatele. Inovace se dotkla i vyhledávání. Siri bude nově umět vyhledávat i v aplikacích třetích stran, nabízet relevantní aplikace podle návyku uživatele, zprávy podle polohy a další. Že by Siri uměla i česky, o tom zatím nic známo není.

Vylepšena byla také správa výdrže baterie. Pomocí módu Low Power lze ušetřit energii déle než dosud. Obdobnou funkci mohou uživatelé androidích telefonů vybraných telefonů využívat již delší dobu. Apple v rámci „modernizace“ slibuje i daleko menší náročnost na volnou kapacitu paměti při upgradu na novou verzi operačního systému. Zlepšena je i odezva, vše by mělo být rychlejší. Nové bezpečnostní prvky zahrnují heslo tvořené šesti číslicemi místo čtyř a nová je také dvojstupňová autentizace.

Nový systém iOS 9 bude všem dostupný na podzim. Jeho vylepšení se dočkají i starší modely. Určen je pro iPhony 4s, 5, 5c, 5s, 6 a 6 Plus, pro tablety iPad třetí a čtvrté generace, iPad 2, iPad Air a Air 2, iPad mini, mini 2 a mini 3. Zkrátka nepřijdou ani majitelé iPodu touch páté generace.

Novinky pro hodinky

Apple na konferenci WWDC představil i operační systém watchOS 2 pro chytré hodinky Apple Watch. Zásadní inovací jsou nativní aplikace, které budou určeny přímo pro hodinky a ne pro spárovaný iPhone.

Z hodinek bude nově možné přímo odpovídat na e-maily a novou funkcí budou Complications. Ta upozorní na důležité události, jako jsou například odlet, skóre fotbalového zápasu nebo stav nabití elektromobilu.

Novou funkcí je Time Travel, která pomocí korunky umožní listovat v nadcházejících i minulých událostech. Po sundání hodinek z ruky, položení na bok na nočním stolku a připojení nabíjecího kabelu se hodinky nově přepnou do nočního módu. Ten změní ovládání a zobrazení.

Obrázky „namalované“ na displeji hodinek mohou mít nově více barev. Vylepšeno bylo ovládání pomocí asistentky Siri. Nový systém umožní zobrazit jako tapetu na hodinkách časosběrná videa z několika měst. Stejně tak bude možné jako tapetu vybrat libovolnou fotografii nebo půjde navolit změnu snímku při každém použití hodinek.