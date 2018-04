iOS 8 přináší velká i malá vylepšení, několik restů vyřešeno

Nový systém přichází spolu se začátkem prodeje nových iPhonů 6 a 6 Plus. Jeho výdobytky mohou využít i uživatelé starších iPhonů, tím nejstarším je však tři roky starý model 4s. Na starší modely se už nedostane a i ty stále podporované starší iPhony nedostanou všechny nové funkce. Navíc by si měli uživatelé iPhonu 4s upgrade prozatím rozmyslet. Jak zjistil server Arstechnica, „osmička“ tento starší iPhone docela výrazně zpomaluje. Časem se snad dočkáme nápravy.

Ale zpátky k tomu, co nový systém přináší. Je toho dost, a tak začneme třeba diktováním. Nyní je možné zprávy, e-maily a další texty jednoduše nadiktovat. Podporována je totiž už i čeština. Rozpoznávání hlasu je na vysoké úrovni, nestalo se nám, že by nám telefon nerozuměl a vždy korektně odposlechl vše, a to včetně poněkud hrubších výrazů. K diktovaní slouží klávesa s mikrofonem umístěná na klávesnici.

Ten, kdo dává přednost před diktováním psaní (třeba kvůli soukromí), už nemusí závidět uživatelům Androidu a může si nainstalovat klávesnici podle svých potřeb. S novou verzí systému tak můžeme psát třeba na klávesnicích Fleksy či Swype a dalších, a to i pomocí tahů. Ale že to Applu trvalo...

Při psaní e-mailů lze jednoduše rozepsanou zprávu skrýt a podívat se do jiných e-mailů. Dříve bylo nutné jej uložit do konceptů. Nově lze jednoduše označit e-mail za přečtený přejetím po náhledu zleva doprava. Při přejetí po náhledu zprava doleva se objeví nová nabídka, která zahrnuje možnost e-mail smazat (to lze i úplným přejetím prstu po celém náhledu), přidat značku a nabídka další zahrnuje nově i možnost upozornění o odpovědích v daném vláknu. V nastavení lze zvolit i možnost po přejetí e-mail archivovat. Nechybí upozornění pro uložení nových kontaktů. Přes Exchange lze odesílat automatické odpovědi.

iOS 8 - na notifikace lze reagovat i na zamčené obrazovce. iOS 8 - na notifikace lze při práci s telefonem reagovat. iOS 8 - v prohlížeči si lze nyní vybrat, zda chcete plné zobrazení stránky.

S psaním souvisí i podpora prediktivního zadávání textu QuickType, čeština však prozatím podporována není. Při psaní třeba textu v angličtině se však může predikce hodit už teď. Predikce je inteligentní a učí se, jak si s kým píšete a podle toho dokáže odhadnout možná dokončení.

Nové jsou notifikace v Notifikačním centru, na které lze reagovat bez nutnosti opouštět otevřenou aplikaci. Vylepšeny byly widgety, které jsou nyní přístupné i vývojářům aplikací třetích stran. Můžeme si zvolit, jaké widgety chceme nechat zobrazovat.

iOS 8 - vylepšená práce s náhledy e-mailů. iOS 8 - vylepšená práce s náhledy e-mailů. iOS 8 - rozepsaný e-mail lze skrýt do dolní lišty.

Vedle vyhledávače od Googlu, Microsoftu nebo Yahoo! je nyní na výběr i bezpečný vyhledávač DuckDuckGo. Novinkou prohlížeče Safari je rovněž možnost oskenovat kreditní kartu a nemuset tak při nakupování vše vypisovat. Dalším vylepšením internetového prohlížeče je možnost vybrat si, zda chcete zobrazit plnou verzi stránky.

Často navštěvované stránky zobrazené na prázdné ploše prohlížeče Safari můžeme smazat delším podržením. Delším podržením ikonky pro záložky lze rychle přidat záložku či přidat do seznamu četby. Nová je možnost přeskupit jednotlivé ikony v nabídce Sdílení. Funguje stejně, jako při přeskupovaní ikon v hlavní nabídce.

Nová je možnost posílání zvukových a video zpráv přes iMessages. Mezi různými iPhony tak lze jednoduše posílat zvuk, fotografie i videa pomocí funkce nazvané Tap to Talk. Skupinový chat lze libovolně pojmenovat a jednoduše jej lze opustit. Stejně jako lze jednoduše přidávat a odstraňovat jednotlivé kontakty. Pomocí zpráv iMessage lze sdílet vaši polohu. To vše však platí pouze při odeslání na další iOS přístroje.

iOS 8 - novinkou je možnost používat klávesnice třetích stran. iOS 8 - doinstalovaná klávesnice SwiftKey s možností psaní pomocí tahů. iOS 8 - virtuální asistentku Siri lze nově aktivovat zvoláním. Platí to ale pouze v případě, že je iPhone nabíjen.

I u těch běžných zpráv lze zvolit možnost nebýt rušen a k dispozici je i zobrazení všech příloh z konverzace. Na úvodní obrazovce lze na došlé zprávy ihned reagovat. To samé platí i pro jiné typy notifikací, které lze třeba přímo zamítnout. Čas odeslání zprávy se zobrazí přetáhnutím bubliny doleva.

Vylepšením prošel i fotoaparát. Nově lze nastavovat úroveň jasu a k dispozici je nyní i samospoušť. Novinkou je také možnost pořizovat časosběrná videa. Fotoaplikace třetích stran nyní mohou využívat širší možnost nastavení, jako je manuální fokus, nastavení ISO nebo vyvážení bílé. Pořízené snímky lze nyní bohatěji upravovat.

Snímky ve fotoalbu lze dlouhým stiskem skrýt a nevymažou se. Při prohlížení pořízených fotografií se zobrazuje datum a čas pořízení. Fotografie lze nově vkládat do poznámek. V těch můžeme nyní i formátovat text.

iOS 8 - fotoaparát nově umožňuje nastavení jasu. iOS 8 - nechybí možnost pořizovat časosběrná videa. iOS 8 - bohatší možnosti úpravy fotografií.

Další inovací je interakce aplikací mezi sebou. Už tedy není nutné aplikaci opouštět a otevřít novou. To platí například pro úpravu fotografií, kdy lze otevřít snímky v editorech třetích stran, aniž by bylo nutné opustit složku s fotografiemi.

Při dvojím stisku ústředního tlačítka se nezobrazí pouze seznam spuštěných aplikací, ale v horní části displeje se zobrazují i naposledy použité kontakty. A to i s náhledem přiřazené fotografie či snímku. Senzor otisků prstů Touch ID je nyní otevřen i vývojářům aplikací třetích stran, a tak otisk nebude sloužit jen k odemčení telefonu nebo potvrzení nákupu v App Store.

iOS 8 - aplikace Počasí nyní zobrazuje spoustu informací. iOS 8 - nově lze využívat internetový vyhledávač DuckDuckGo. iOS 8 - přehled využití baterie.

Aplikace Počasí nyní nabízí opravdu vyčerpávající informace. Apple vyměnil poskytovatele, místo Yahoo! nyní dodává předpověď Weather Channel. Proměnou prošel obchod s aplikacemi App Store. Teď je přehlednější. Konečně jsme se dočkali videoukázek jednotlivých aplikací a nový je panel Objevování pro snadnější prohlížení kategorií. Nově lze nakupovat více aplikací nebo her v cenově výhodnějších balíčcích.

Na iPhone také dorazil seznam, který ukazuje, která aplikace odebírá nejvíc energie z baterie. A to za den a za týden. Další novinkou je funkce, která před vybitím odešle prostřednictvím aplikace Find My Phone poslední polohu, než se baterie vybije.

iOS 8 - funkce Handoff umožňuje mezi produkty od Applu dokončovat práci na různých přístrojích. iOS 8 - vylepšená služba iCloud Drive. iOS 8 - fotografie lze ve Fotoalbu skrýt.

Novinkou je také vestavěná aplikace Zdraví, která díky pohybovému koprocesoru dokáže monitorovat sportovní aktivity. Tedy kolik uživatel ušel nebo ujel na kole, a tak dále. Samozřejmě je aplikace připravena pro řadu příslušenství, kdy naplno ukáže svoje schopnosti.

Nové je rodinné sdílení, kdy se k jednomu účtu a tedy jedné kreditní kartě může přihlásit až šest členů rodiny. Přibylo i upozornění, které umožňuje rodičům povolit nákup aplikací a her pro děti. V rámci rodiny lze také snadno sdílet snímky, kalendáře a polohu.

iOS 8 - zobrazení různých widgetů. iOS 8 - widgety mohou být různé, třeba převodník měn či kalkulačka. iOS 8 - nastavení zobrazení widgetů.

Další novinkou je vylepšené cloudové úložiště iCloud Drive. To už dostalo podporu pro Windows. Dokonce dříve než počítače a notebooky Mac. Pro ty bude iCloud Drive využitelný až se systémem OS Yosemite.

S uvedením nového iCloud Drive má Apple také nové ceny za využívání cloudového úložiště, které jsou srovnatelné se stejnými službami od Googlu a Microsoftu. Až na cenu za 1TB úložiště, to má Google za poloviční cenu. Ovšem zdarma má uživatel iCloudu pouze 5 GB. To uživatelé Androidu a Windows Phone si můžou zdarma užívat úložiště s trojnásobnou kapacitou. Microsoft nyní dokonce po omezenou dobu nabízí bezplatné úložiště 30 GB. To mohou využít i uživatelé iPhonů.

iOS 8 - na notifikace lze v Notifikačním centru jednoduše reagovat. iOS 8 - nově lze diktovat text v češtině. iOS 8 - v App Store jsou novinkou videoukázky jednotlivých aplikací a her.

Vylepšeno bylo i integrované vyhledávání Spotlight. To by mělo zobrazovat i výsledky z vyhledávače Bing, nám tato funkce však nefunguje. Dále by se měly zobrazovat odkazy z obchodu s aplikacemi, hudbou a knihami, z Wikipedie a míst v okolí.

V novém systému nechybí ani drobnosti typu nových tapet. I ty stále používají takzvaný paralax efekt, který zprostředkovává iluzi prostoru. Pokud by někoho z tohoto efektu bolela hlava, může jej samozřejmě vypnout. Novinkou je černobílý mód.

iOS 8 - novinkou je aplikace Zdraví, která pomocí pohybového koprocesoru zobrazuje například sportovní aktivity. iOS 8 - aplikace Zdraví a detaily o ušlé vzdálenosti. iOS 8 - aplikace Zdraví ukazuje různé zdravotní a sportovní výsledky.

Uživatelé počítačů Mac mohou s novým systémem využít šikovnou funkci Continuity, která umožňuje dodělat rozdělanou práci z iPhonu na počítači či notebooku. Platí to i obráceně. Na počítači nebo i notebooku lze například i volat a přijímat hovory či odesílat a přijímat SMS/MMS zprávy. Ovšem tato funkce čeká na oficiální uvedení systému Yosemite pro počítače Mac. Využít ji lze i na iPadech. Funkce Continuity funguje od iPhonu 5 výše.

Znovu lze mazat alba v hudebním přehrávači. Tuto možnost dříve iPhone uměl, potom zmizela. Hodí se k rychlému získání volné paměti. Novinkou je možnost přidávat skladby z jednoho playlistu do druhého.

Špatnou zprávou je, že ani po letech virtuální asistentka Siri neumí česky. Ten kdo má dobrou angličtinu nebo vládne dobrou výslovností jiného podporovaného jazyka, může na telefon promluvit, i když je v klidovém stavu. Musí se však v tu dobu nabíjet. Apple se tak rozhodl šetřit baterii, asistentky od Googlu i Microsoftu jsou v tomto ohledu použitelnější.

Na začátku článku jsme zmiňovali jisté problémy s „pružností“ systému na starém iPhonu 4s. Na námi testovaném iPhonu 5s je však vše svižné a příkladně plynulé. S žádnými záseky ani jinými záludnostmi jsme se zatím nesetkali. To však neznamená, že se nějaká zaškobrtnutí časem neukážou. Apple však připravuje svůj systém přímo na míru vlastních produktů, takže záruka sladěnosti je vysoká. O tom si uživatelé některých konkurenčních platforem mohou nechat zdát. Na mysli máme zejména některé smartphony od výrobců, kteří dávají systému od Googlu vlastní nadstavby.