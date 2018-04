Apple představil iOS 8. Vylepšení potěší, ale o revoluci nejde

Na konferenci WWDC (Worldwide Developer Conference) nelze primárně očekávat představení nových přístrojů. Letos Apple představil novou verzi operačního systému s názvem iOS 8.

Jednou z novinek jsou interaktivní notifikace. Na notifikaci bude nově možné přímo odpovídat, a to i ze zamčené obrazovky. Týká se to zpráv, ale tímto způsobem bude možné i komentovat nebo "lajkovat" příspěvky na Facebooku. Interaktivní notifikace tak budou dostupné i pro aplikace třetích stran. Notifikační centrum také nyní bude moci zobrazovat widgety třetích stran.

Nová je prediktivní klávesnice QuickType, která dokáže předpovědět další slovo pomocí kontextu věty a dřívějších návyků uživatele. To známe z klávesnice SwiftKey pro Android. Ale QuickType jde ještě dál a dokáže rozpoznat, v jaké aplikaci je co vhodné použít, stejně jako záleží na tom, komu píšete. Šéfovi píšete většinou jinak než kamarádovi. Komu klávesnice nebude vyhovovat, ten si bude konečně moci z App Storu nainstalovat klávesnici vlastní. QuickType zpočátku nebude podporovat češtinu.

Volání z počítače

Při psaní e-mailů oceníme možnost podívat se pod rozepsaný e-mail. Nová bude také možnost označit e-mail za důležitý bez nutnosti ho otevřít. Šikovnou inovací je Handoff, tedy možnost například dokončit rozepsaný e-mail na jiném přístroji. Ovšem je to samozřejmě omezeno na přístroje od Applu. E-mail tak lze dokončit i na počítači Mac, z něhož lze i volat a přijímat hovory nebo posílat zprávy, pokud je iPhone v dosahu.

Inovací prošlo posílaní zpráv iMessages, kdy je přímo z aplikace možné posílat audio i video zprávy. Na audio zprávy lze odpovídat přímo ze zamčené obrazovky jen zvednutím telefonu k obličeji. Nová je správa hromadné komunikace zpráv, kde lze přidávat a odebírat kontakty či si nastavit, aby vás nikdo nerušil. Přes zprávy lze sdílet s ostatními polohu.

Funkce iCloud Drive umožní na všech přístrojích, včetně těch s Windows, pracovat s různými soubory. Dokumenty lze přes iCloud Drive otevírat v jiné kompatibilní aplikaci.

Sdílení fotografií v cloudu

Nová je Galerie fotografií, pomocí které bude mít uživatel přístup k fotografiím na všech iOS přístrojích. Pomocí nové funkce bude možné fotografie editovat v reálném čase napříč všemi "i-zařízeními". Stejné řešení pro počítače Mac se chystá na příští rok. Fotografie jsou uloženy na iCloudu. 5 GB je zdarma, 20 GB stojí za měsíc 99 centů (20 korun) a 200 GB potom 3,99 dolaru (80 korun). Kapacita cloudového úložiště může dosáhnout až jeden terabyte.

Aplikace bude možné nově kupovat v cenově výhodných balíčcích. V App Storu se nově budou moci vedle obrázků z aplikace přehrávat i ukázková videa. Různé aplikace třetích stran budou v iOS 8 moci mezi sebou "komunikovat". Nebude tedy nutné přeskakovat z jedné aplikace do druhé.

Koupi aplikace schválí tatínek

K aplikacím se váže i nová funkce Family Share, která umožňuje sdílet přes jeden účet navázaný na jedinou kreditní kartu až šesti členům rodiny nákupy na iTunes. Rodiče budou moci dětem nákupy schvalovat, či zakazovat.

Šikovnou inovací je Health, tedy aplikace monitorující zdraví uživatele a jeho sportovní výkony. Různé fitness a zdravotní aplikace budou moci přes Health sdílet data pro komplexnější zobrazení různých výkonů a výsledků.

I Apple se stejně jako Samsung rozhodl zpřístupnit pro třetí strany rozpoznávaní otisků prstů Touch ID. Představitelé Applu zaručují, že třetí strany nebudou mít k otiskům prstů přímý přístup.

Vylepšením prošlo vyhledávání Spotlight, pomocí kterého lze vyhledávat aplikace, hudbu, novinky a další informace na mapách nebo na Wikipedii. Novinkou je rovněž zobrazení nejčastěji používaných kontaktů v zobrazení otevřených aplikací.

Siri, jdu spát

Asistentka Siri není v našich končinách vzhledem k chybějící podpoře češtiny příliš používána, ale vylepšení pro Siri stojí za to. Apple navíc slibuje přidat 22 nových podporovaných jazyků. Zda je mezi nimi i čeština, zatím nevíme.

Siri lze aktivovat bez dotyku stejně jako Motorolu X, jen místo "OK, Google" musíte říct "Hey, Siri". Nově je do Siri integrována služba Shazam, která dokáže rozpoznat, která skladba právě hraje. Pomocí Siri bude možné i stahovat aplikace a hudbu. Asistentka bude integrována i do nového konceptu chytrého domova, a tak bude stačit říct "Siri, jdu spát" a světla se zhasnou a zámek se zamkne.

Apple představil i nový programovací jazyk Swift, který výrazně zredukuje množství kódu, což v důsledku zrychlí běh aplikací. Novinkou pro herní nadšence je rozhraní Metal, které nahrazuje Open GL. Díky tomu by se měl výrazně zrychlit chod her.

Apple se také pochlubil, že už prodal celkem 800 milionů přístrojů se systémem iOS. Drtivou většinu z toho tvoří iPhony, kterých se už prodalo půl miliardy. iPadů se prodalo 200 milionů a iPodů touch 100 milionů.

Zazněla také informace o obchodu App Store, na kterém už je 1,2 milionu aplikací. Každý týden navštíví App Store 300 milionů návštěvníků a počet stažených aplikací dosáhl 75 miliard.

Systém iOS 8 bude dostupný na podzim pro iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod touch páté generace, iPad 2, iPad s Retina displejem, iPad Air, iPad mini a iPad mini s Retina displejem. Betaverze je vývojářům k dispozici již nyní.