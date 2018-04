Svět si zvyká na novou grafiku iOS 7. První reakce jsou spíš negativní

Snad žádný jiný mobilní operační systém nebyl tak krátce po uvedení tolik rozebírán především po stránce jeho vzhledu. Pravda, Google dostal v roce 2011 sprchu za jeho nový font Roboto, který uvedl v Androidu Ice Cream Sandwich a hodně se diskutovalo o "Metro" designu Windows Phone a Windows 8. Ale detailní rozbory ikonek a jednotlivých grafických prvků systému s tolika různými reakcemi, to vyprovokoval teprve až nový iOS 7.

A vinu teď nemůžeme úplně svalovat jen na to, že cokoli od Applu vzbuzuje u veřejnosti velké vášně. Pravdou totiž je, že nová grafika je tou nejzásadnější a nejviditelnější novinkou v iOS 7.

Celkově se iOS 7 jistě bude uživatelům líbit a najde si desítky milionů spokojených fanoušků. Mezi prvními reakcemi na změnu jsou však slyšet především ty negativní, protože veřejnost je konzervativní. Znějí tak i z tábora příznivců Applu. A překvapivě dost negativních reakcí přichází i od odborné veřejnosti, především grafiků a designérů.

Inspirace kým, čím

Pro laickou veřejnost je velkým tématem podobnost iOS 7 s ostatními mobilními operačními systémy. Mnozí tu vidí inspiraci Androidem nebo Windows Phone 8 a je pravda, že v určitých případech ji nelze popřít. Jenže na druhou stranu hlasy o kopírování jsou příliš přehnané. Apple se změnou grafiky často u podobnosti se soupeřícími platformami zkrátka skončit musel.

Jednodušší plochý design, který nahradil dosavadní takzvaný skeuomorfní vzhled, totiž dává o trochu méně možností, jak se s určitými prvky vypořádat. Tam, kde se dalo odlišovat spoustou vrstev, stínováním a různými dalšími kudrlinkami, to teď nejde. Navíc je klidně možné, že se Apple u konkurence inspiroval místy i záměrně. Donedávna tomu bylo často obráceně, ale řada moderních prvků v konkurenčních systémech, které nebyly tak svázány jako iOS, se osvědčila, takže si je tentokrát vypůjčil Apple.

Pro uživatelské ohlasy na iOS 7 nemusíme chodit nikam daleko. Stačí nahlédnout do diskuse pod naším článkem o představení systému. Najdou se tu pochopitelně reakce kladné, neutrální i vyloženě negativní. Téma inspirace soupeři se prolíná celou řadou příspěvků.

"Design pěknej, ale některé ty obrazovky mi střídavě připomínají Androida a jiné zase WP7.5," píše uživatel Robin Žižka. Mnozí oceňují posun k čistšímu vzhledu a to, že zmizely plochy imitující kůži nebo dřevo. "Začíná to vypadat jako Windows Phone a z pohledu designu se mi to určitě líbí víc než kýčovité pozadí ala dřevo, papír, kůže," píše Vlastimil Černý. Nechybí ovšem ani řada negativních hodnocení, včetně těch od fanoušků Applu. "Chtěl jsem nějakou změnu iOS tak dlouho, že už mi ani nevadí, že je k horšímu," je smířen Honza Provazník.

Inspirace iOS ostatními systémy ovšem není téma jenom pro veřejnost. Zabývá se jí například i Romain Dillet, známý novinář serveru Techcrunch. Ve svém článku vyjmenovává, kde všude Apple "kradl". Mazání e-mailů gesty prý pochází z aplikace Mailbox (nezávislého e-mailového klienta pro iOS), kalendář prý zase kopíruje aplikaci Sunrise. Nové iTunes Radio podle něj není nic jiného než okopírovaná Pandora. Gesto návratu o krok zpět tahem zleva zase Apple okoukal u BlackBerry 10 a nový způsob práce s multitaskingem pochází z webOS. A celkově svým vzhledem iOS 7 připomíná Windows Phone.

Nejednotná grafika

I v ohlasech veřejnosti se občas objeví slova o trochu nejednotném vzhledu prostředí, ovšem největší kritika z tohoto hlediska míří od profesionálních grafiků a designérů, ale také novinářů. Jedním z nejznámějších kritiků vzhledu iOS 7 je Joshua Topolsky, kdysi novinář Engadgetu, nyní jeden ze zakládajících členů redakce nového populárního serveru The Verge.

Ten se nebál nazvat iOS 7 "jednoduše matoucím". Toto sousloví se objevuje v titulku jeho článku, kde rozebírá další vizuální nedostatky nového systému od Applu. Všímá si například toho, že ikona fotoaparátu se v prostředí různě mění (jiná je ve fotoaplikaci, na odemykací obrazovce a v menu) a poukazuje na často hodně nedotažený design ikon v menu aplikací. Některé se nebojí označit za vyloženě dětinské, nelíbí se mu především ikona fotoaparátu a aplikace počasí.

Jiné ikony jsou zase vyloženě matoucí, například ikona nastavení prý připomíná spíše hořák sporáku než charakteristická obzubená kola a ikona Game Center s jakousi sadou barevných bublin nevypovídá nic o hrách. Uživatelé si tak budou muset místy zbytečně zvykat. U dalších ikon zase Topolsky poukazuje na jejich značně nepovedený vzhled. Ikona map je prý příliš komplikovaná, některé ikony používají v pozadí gradient barvy, jiné zase barvu čistou. To podle něj vede k celkově matoucímu dojmu z prostředí.

Topolsky se pozastavuje také nad zmateností vzhledu nové funkce Control Center, která má umožnit snadné nastavení nejpoužívanějších funkcí. Control Center podle něj vypadá nepřehledně a je přeplněné. Pravdou je, že tato novinka zarazila při prezentaci systému po vizuální stránce i nás. Vypadá, jako by sem vůbec nepatřila, jako by si ji Apple půjčil úplně odjinud. A přehledná tato obrazovka také úplně není, ale to je možná jen otázka zvyku.

Grafici na Twitteru

Podobné ohlasy jako v článku serveru The Verge, najdeme často i na Twitteru přímo od řady grafiků a designérů. Om Malik, zakladatel technologického serveru Gigaom vyzval na svém Twitter účtu designéry, ať mu zdůvodní, co se jim na novém UI nelíbí. Dočkal se celé řady reakcí. Většinou jim vadí právě ikony a jejich nejednotný a často příliš komplikovaný design. Někomu se nelíbí nový font, který ovšem jiní chválí.

Jiným vadí například extrémní paleta barev. Na některých screenshotech vypadá iOS 7 opravdu téměř jako omalovánky. Jenže jiní upozorňují na to, že dojem ze screenshotů a ze systému na displeji bude trochu jiný. Na řadu obrazovek se nebude uživatel dívat pouze staticky, a tak může být výsledný dojem lepší. Průhlednost tu bude dávat daleko větší smysl než na pouhých snímcích.

Apple má čas

Ať už je to s líbivostí změn designu iOS 7 jakkoli, jisté je, že iOS 7 je moderní operační systém, který se ani po vizuální stránce v konkurenci neztratí. Apple začínal právě z hlediska vzhledu zaostávat a s novým systémem se vrací na špičku designu uživatelských prostředí v mobilních zařízeních. Těch několik nedostatků (vesměs se kritika týká konkrétních ikon a nepřehledného Control Center) může Apple ještě pohodlně napravit. Do uvedení finální verze iOS 7 zbývá ještě spousta času. Systém se objeví na podzim s novým iPhonem a kromě dopilování různých funkcí může Apple ještě vyslyšet kritiku a upravit i některé vizuální detaily systému.

A co se inspirace konkurencí týče, ta bude jistě předmětem vášnivých debat příznivců jednotlivých operačních systémů, ale v praxi bude vadit málokomu. Elegantně to shrnul třeba Malikův server Gigaom. V titulku jeho článku se píše: "Spousta inspirace designu iOS 7 přišla od ostatních, ale Apple to vše elegantně poskládal dohromady."