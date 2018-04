Inway: Invex computer ´99

- Společnost InWay si vás dovoluje pozvat k návštěvě svého stánku na veletrhu Invex computer v Brně, který proběhne v týdnu od 4. do 8. října 1999. Najdete nás v pavilonu Z ve stánku číslo 4. Každý den veletrhu bude zasvěcen jednomu či více tématům, týkajícím se Internetu a telekomunikací. Denně mimo pátku bude probíhat přímý přenos po Internetu (obrazem!) ze studia rádia Limonádový Joe, aby se i mimopražští posluchači mohli seznámit s touto živoucí legendou éteru. Pražští fanoušci rádia si pak mohou prohlédnout studio a své oblíbené moderátory přímo v akci buď na obrazovce ve stánku InWay nebo na svém počítači na adrese http://joeradio.ok.cz/, a to i prostřednictvím komutovaného připojení. Na stejné internetové adrese vysílá rádio Limonádový Joe zvukově pořád.

Multimediální vysílání do Internetu začne každý den v 7 hodin ráno, na našem stánku jej budete moci shlédnout od otevření bran Výstaviště, tedy od 9 do 10 hodin, v úterý se můžete těšit na speciální show od 16.30 do 17 hodin: Po celou dobu veletrhu se vám budou věnovat naši odborníci na bezdrátové připojení k Internetu, přímé přenosy po Internetu a ostatní služby, které InWay nabízí. Připravili jsme také několik novinek a výhodných veletržních slev.

Celý týden bude vypadat takto:

- v pondělí 4. října:

BACKUP SERVER

Chystáme novou službu - zálohování dat po Internetu!

E-COMMERCE

E-commerce je službou budoucnosti, podíl internetových obchodů proti normálním stále stoupá. Odborník, na elektronické obchodování zodpoví veškeré vaše dotazy, týkající se této problematiky.

- v úterý 5. října:

BACKUP SERVER

Tvůrce našeho internetového zálohovacího systému je vám i dnes k dispozici.

E-COMMERCE

Všechno, na co jste se nestihli zeptat včera a ještě mnohé navíc.

REALITY.CZ

I realitní trh na Internetu dnes vzkvétá. Reality.CZ je první interaktivní realitní magazín českého Internetu, který funguje k velké spokojenosti všech zúčastněných již více než tři roky a na svých stránkách nabízí nemovitosti z celé ČR. Jeho tvůrci jsou ochotni podělit se s vámi o své zkušenosti.

- ve středu 6. října:

PŘÍMÉ PŘENOSY PO INTERNETU

V blízké budoucnosti se stane téměř nezbytností, aby každá důležitější akce byla přenášena do Internetu. InWay tyto akce již s velkým úspěchem provádí, technik s bohatými zkušenostmi se vám bude věnovat právě dnes.

- ve čtvrtek 7. října:

VIDEOKONFERENCE

Pokud potřebujete komunikovat interaktivně, videokonference jsou tou nejlepší variantou. Každé řešení je unikátní, na slovo vzatý odborník vám vysvětlí, jak technologicky zajišťujeme různé druhy videokonferencí a co by bylo vhodné právě pro vás.

BEZDRÁTOVÉ PRIPOJENÍ K INTERNETU

Nejen o naší službě City.Way můžete diskutovat s techniky InWay, kteří mají bohaté zkušenosti s bezdrátovými spoji. Na veletrhu Invex představujeme nové, výhodné varianty služby a zajímavé tarify.

- v pátek 8. října:

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Vše, co jste nestihli včera. Podrobnosti a aktuální informace z průběhu veletrhu najdete na adrese http://www.inway.cz/inway/novinky/invex/index.html. Chcete-li si s námi domluvit schůzku, volejte, prosím, na tel. (02) 51 00 44 12 nebo 0603/257010 nebo pište na info@inway.cz.