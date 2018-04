Telefon patří na ledničku. Triby zavolá mámě, připomene nákup

Kuchyně je středobodem mnoha domácností a lednice v ní bývá jakýmsi hlavním centrem. Ne nadarmo si domácnosti na ledničku často vystavují různé vzkazy. Francouzská Invoxia se rozhodla tohoto fenoménu využít a představila na veletrhu CES v Las Vegas opravdu nezvyklé komunikační zařízení.

Jmenuje se Triby a prostě patří na ledničku. Je to vlastně reproduktor s e-ink displejem, baterií, Bluetooth, wi-fi a magnetem na zádech. Připnutý na lednici vydrží na jedno nabití fungovat zhruba měsíc. Je to novodobý domácí telefon, který se snaží být užitečnější než ta věc se sluchátkem, na kterou se vám možná práší někde v obýváku.

Funguje to poměrně snadno. Triby si připojíte do domácí wi-fi sítě, na své smartphony si nainstalujete ovládací aplikací. Volání z a na Triby tedy probíhá jako klasický VoIP hovor. Krabička umí standardně pomocí čtyř tlačítek volat na přednastavená čísla, což se bude hodit třeba dětem. Dorazí ze školy a když si půjdou do ledničky pro svačinu, mohou stiskem jednoho tlačítka zavolat některému z rodičů, že v pořádku dorazili. Nebo že došly jogurty.

Na e-ink displeji Triby na ně přitom může čekat vzkaz. Třeba, že dorazíte z práce domů později. Nebo instrukce k domácím pracím? Jak je libo. Na e-ink panel Triby můžete poslat prakticky libovolný text nebo obrázek, který načrtnete v aplikaci na smartphonu.

Triby funguje také jako klasické handsfree. Při vaření si tak nemusíte upatlat displej svého smartphonu a oběma rukama se při telefonování můžete opravdu věnovat přípravě pokrmu. Stačí s Triby spárovat váš telefon. Krabička na lednici také umí přehrávat hudbu z telefonu a má vestavěné FM rádio.

Nezvyklý telefon-netelefon na ledničku je opravdu hezký nápad, který by snad mohl slavit částečný úspěch. Jenže asi ne s aktuálně nastavenou cenou. Za 199 dolarů, tedy po přepočtu dle aktuálního drastického kurzu dolaru a přičtení DPH něco přes 5 500 korun, je to spíš docela drahá hračka pro nadšence.