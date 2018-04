Invexový dárek: Doplňkové fonty pro Windows CE Pro všechny uživatele Windows CE připravila firma Portfolio Praha speciální dárek. Šest ozdobných písem pro použití v HPC počítačích s Windows CE 2.0. Ukázky písem



Písma mají dvě výrazné vlastnosti Zabírají co nejméně místa v paměti Windows CE (pod 70 KB)

Díky zrcadlením znaků ve fontu je možné tato písma používat nejen v aplikacích Microsoft Pocket Office, ale použijete je i pro psaní faxů, nebo pro dokumenty, které chcete tisknout. Písma jsou k dispozici na webu firmy Portfolio Praha Písma s koncovkou CE

Obsahují české znaky a další řezy písem v rozsahu 128-255

Pro co největší úsporu místa obsahují v rozsahu 128-255 jen české znaky Instalace Písma je třeba umístit na HPC do adresáře \Windows\Fonts. Takto vypadá adresář \Windows\Fonts s novými písmy. Prohlášení o původu Uvedená písma jsou založena na volně dostupných řezech převzatých ze sítě Internet. Písma neobsahují informaci o vlastníku autorských práv. Veškeré změny provedené v písmech jsou založeny na obecně známých informacích a postupech.