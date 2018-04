Invex začal

Brno, dne 30. března 1999. Přípravné práce letošního devátého ročníku veletrhu Invex

(4. - 8. 10. 1999) jsou v plném proudu. Byly rozeslány bulletiny a přihláškové dokumentace,, uzávěrka přihlášek pro vystavovatele je již za necelý měsíc.

Vzhledem k tomu, že termín uzávěrky přihlášek pro vystavovatele na veletrh Invex se blíží, bude již za necelý měsíc - tj. 23. 4. 99, je snahou organizátorů veletrhu co nejvíce zjednodušit proces přihlašování firem na tento veletrh. Mnoho podrobných informací je dostupných na adrese www.bvv.cz/invex.

Podobně jako v minulých ročnících je propagační kampaň veletrhu Invex rozdělená z pohledu času do dvou období: jaro - nábor vystavovatelů a podzim - nábor návštěvníků.

Jarní propagační kampaň veletrhu Invex, která je zaměřená na nábor vystavovatelů začala v tomto týdnu a inzeráty mají výstižný headline - "ITy v centru pozornosti", grafický prvek tvoří dvě zeměkoule - spojení světů (informační a komunikační technologie spojují světy).

Podzimní kampaň zaměřená na nábor návštěvníků bude mít dva různé směry - jeden bude určen návštěvníkům z řad široké veřejnosti a druhý určen návštěvníkům s rozhodujícími pravomocemi a státní správy.

Organizátoři veletrhu Invex zorganizovali pro vybrané novináře letecký zájezd do německého Hannoveru, kde v minulém týdnu tj. ve dnech 18.-24. 3. probíhal CeBIT. Chtěli tímto krokem novinářům především z neodborných periodik umožnit a hlavně zjednodušit přístup k informacím z oblasti informačních technologií. CeBIT je největší veletrh informační techniky světa, největší veletrh komunikační techniky světa a největší veletrh světa pro Network-Computing, software, kancelářskou techniku a multimédia. Je tedy dobrou informační základnou a novináři s povděkem kvitovali možnost poznat aktuální úroveň informačních technologií přímo z první ruky.

V kontextu priorit celé České republiky a se vstupem zahraničního majoritního vlastníka BVV a.s. nabývají záměry mezinárodního dosahu významných výstavních akcí na důležitosti. Vrcholový management BVV a.s. společně s managery jednotlivých akcí intenzivně pracují na začlenění mezinárodních veletrhů do informační sítě Messe Düsseldorf. V praxi to znamená, že informace o akcích BVV a.s. jsou prezentovány v 26 zemích, kde funguje zastupitelská síť Messe Düsseldorf. Z vyjádření zástupců Messe Düsseldorf také plyne, že Brno je velmi dobrým bodem ke sdělování trendů v různých oblastech nejen do teritoria České republiky, ale především do oblasti celé střední a východní Evropy. Lze proto očekávat, že v příštích letech budou přinejmenším významné veletržní akce, a Invex k nim nepochybně patří, v centru pozornosti stále většího množství zahraničních subjektů.

Kontakty a bližší informace:

Jaroslav Hloušek, manažer veletrhu Invex, tel: 05/4115 2849

Jitka Křížová, operativní agenda, tel: 05/4115 2563

Petr Jarošík, Come in Future, tel: 054115 2941