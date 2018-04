Invex v úterý - ráj mobilních telefonů

Na letošním Invexu můžete vidět některé nové modely mobilních telefonů. Často se sice jedná jen o makety přístojů, ale pokud přemluvíte osazenstvo stánku, ve většině případů mají i ostrou verzi k dispozici. Převratné novinky však neočekávejte, většinu přístrojů jsme vám představili minimálně v preview, některé i v podrobné recenzi. Na Invexu tak můžete posoudit především vzhled novinek a na vlastní oči se přesvědčit, jestli po designerské stránce odpovídají vašim představám a potřebám.

Stánek společnosti Celadon Group je věnován značce Nokia. Očekávanou Nokii 5510 zde sice nespatříte, ale další novinku, Nokii 8310, můžete spatřit v celé její „kráse“. Tento stylový mobil zde mají ve funkční verzi i pouhé vystavené makety na odiv kolemjdoucím. Stánek Celadonu dále potěší i členy Nokia Clubu, kteří si zde mohou prohlédnout nejrůznější reklamní předměty svého oblíbeného výrobce mobilů. Další místo zaslíbené Nokia Clubu najdete před pavilonem „G“, kde stojí stan přímo určený věrným Nokiářům, kteří se zde mhou občerstvit. Ve stejném pavilonu vystavuje i společnost Cellular Star, která ve své expozici představuje nejen kompletní nabídku nových telefonů Motorola (T280, V66, Accompli 008, T192), ale zajímavé jsou i zde vystavené telefony Sendo či neznámé asijské přístroje DTEL. Na stánku najdete i kompletní sortiment výrobků Alcatel včetně novinky – modelu One Touch 511 a makety modelu OT 311.

Mezi pavilony G a Z má svůj stánek společnost GSMobil. Kdo by chtěl vidět maketu Ericssonu T65, měl by zamířit právě do jejich expozice. Dále zde najdete vystavené Nokie 8310, všechny nové Motoroly a mnohé další mobilní telefony. Panasoniky GD35 a GD95 najdete opět v pavilonu G, první je vystaven ve stánku společnosti Space, druhý najdete těsně vedle našeho pavilonu na stánku již zmiňovaného Cellular Staru. Pokud si však telefony chcete osahat, nejlepší volbou budou stánky obou vystavujících operátorů, Paegasu v pavilonu G a Eurotelu v pavilonu Z. V obou případech se sice nesetkáte s absolutními novinkami, ale třeba Siemens S45 zde najdete.

Všichni zájemci o chytrý telefon Siemens SX45 by také měli zamířit do pavilonu Z. Na stánku Siemensu je tento multimobil, jak je také nazýván, vystavený – bohužel pouze ve vitríně. Můžeme vás však ujistit, že je plně funkční (zatím však bez GPRS). Více si o tomto telefonu zatím můžete přečíst v tomto článku. Když už vás všechny ty telefony omrzí, přijďte se podívat hlavně do budovy G1. Najdete zde širokou nabídku příslušenství – značkového i neznačkového, které poslouží všem, kdo chtějí svůj telefon změnit od běžného standardu pomocí krytů a jiných drobností. Také hands-free sad najdete na různých stáncích víc než dost.