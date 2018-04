Invex: Telecom vyřeší připojení k internetu; Mlynář ozdraví konkurenční prostředí

Na setkání odborníků a zástupců firem podnikajících v telekomunikacích na Invex fóru 2002 zazněly dvě dobré zprávy pro české uživatele vytáčeného internetu a pevných telefonních linek. Generální ředitel Českého Telecomu oznámil, že předložil Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) tři modely připojení k internetu. Po konzultacích s ČTÚ (a případně dalšími úřady a institucemi) jeden z těchto modelů bude Telecom používat. Český Telecom tak reagoval na nedávné opatření ze strany ČTÚ, který mu zakázal nový internetový tarif Internet Plus a přikázal používat dosavadní verzi tarifu Internet 2002.

Telecomu se na dosavadním modelu nelíbí, že z peněz vybraných od zákazníků musí část zaplatit na provizích internetovým poskytovatelům a část ve formě propojovacích poplatků alternativním operátorům. Více jsme o celé kauze psali již v několika článcích (článek, článek, článek). Nyní je tedy již jasné, že současný tarif Internet 2002 prakticky končí a bude nahrazen některým novým modelem. Jasné už ale vůbec není, proč Telecom tento postup (konzultace) nezvolil dříve a poštval proti sobě všechny - od internetových providerů, přes alternativní operátory a ČTÚ až k zákazaníkům. Každopádně nový model plateb za internet by měl umožnit paušální platby a obecně internet zlevnit.

Konkurence až do domu bude

Přestože český telekomunikační trh je formálně liberalizovaný, v praxi se konkurence Telecomu jen velmi obtížně dostává k zákazníkům. Většina telefonních linek do firem a domácností totiž patří Telecomu. Budování nových linek není levnou záležitostí a především není důvod tahat dráty někam, kde již jsou. V celém civilizovaném světě se za řešení tohoto problému považuje zpřístupnění místních smyček konkurentům bývalého telekomunikačního monopolu.

Jde o to, že dominantní operátor za poplatek, který odpovídá nákladům (v Evropě se pohybuje v rozmezí 8 až 16 euro za jednu linku), umožní konkurentům, aby přivedli svou linku až k ústředně se zákazníkem. Linka od zákazníka do této ústředny se pak přepojí rovnou linkou alternativního operátora k jeho ústředně. Fyzicky tak koncová linka (poslední míle) sice stále patří Telecomu, který za ni dostává peníze na údržbu a provoz, ale zákazník služby Telecomu vůbec nepoužívá. To je rozdíl oproti volbě či předvolbě operátora, kdy sice můžete pro služby využívat alternativní operátory, ale Telecomu stále musíte platit měsíční poplatky.

Ministr Mlynář na Invex fóru oznámil, že v nejbližší době bude parlament projednávat novelu telekomunikačního zákona, která právě přístup k místním smyčkám umožní (současná podoba zákona to neřeší). Tato novela by měla být poslední - Mlynářovo ministerstvo totiž připravuje zákon o elektronických komunikacích, který by měl předložit parlamentu ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Tento zákon by již měl být plně kompatibilní s legislativou Evropské Unie (ten současný není) a vedle telekomunikací by měl řešit i další spojené otázky (elektronické obchodování, internet, digitální vysílání apod.).

Podle Mlynáře je také třeba v nejbližší době zvýšit autoritu Českého telekomunikačního úřadu. Ten sám by podle ministra měl problémům mezi operátory spíše předcházet, a ne na ně až se zpožděním reagovat. Je ovšem otázkou, jakým způsobem toho chce dosáhnout (novelu zákona vyloučil, bylo by to podle něj zdlouhavé a teď je třeba rychle vyřešit přístup k místním smyčkám). O této změně přístupu ČTÚ se totiž mluví již druhý rok.