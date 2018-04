Invex: posílejte textovky na pevnou linku

Přestože se z mnoha koutů ozývají hlasy, že letošní výstava informačních technologií je opět o něco slabší než předchozí ročníky, stále zde najdete mnoho přístrojů, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Pokud se totiž důkladně porozhlédnete po pavilonu telekomunikací, rozhodně nebudete zklamáni.

Jedna z největších výstavních ploch pavilonu Z patřila Tenovisu, dříve známému pod jménem Bosch, který zde mimo jiné prezentoval také svoji nejnovější ústřednu Integral 5. Svou kapacitou spadá do střední třídy, řádově tedy nabídne desítky poboček. Její velkou předností je stoprocentní kompatibilita se všemi modely řady Integral. Kromě společných rozšiřujících modulů používají stejný software, vyjma nejjednoduššího Integralu 1, který kvůli své nízké kapacitě využívá jen jeho určitou část.

V Integralu 5 jsou zastoupeny všechny nejnovější funkce jako počítačová telefonie CTI, podpora IP telefonie (tzv. Voice over IP) a směrování volání do nejvýhodnější sítě (LCR). Pozornost si vynutí i přítomností plnohodnotného Unified messagingu, tedy možnosti sdílení všech typů zpráv mezi jednotlivými komunikačními prostředky. Rozšíříte-li základní konfiguraci o LAN bridge, pak autorizovaní uživatelé dokáží přistupovat do vnitrofiremní sítě také z externích pracovišť.

Postoupíte-li pavilonem dál, uvítá vás expozice českého výrobce 2N. Prezentované ústředny i GSM brány sice žádnými novinkami nevynikají, ale o to zajímavější je část stánku zastupující produkty společnosti Kreatel. Tento systémový integrátor nabízí řešení například pro alternativní telefonní operátory, kteří s jeho dialery dokáží připojit ke své síti libovolnou telefonní ústřednu zákazníka. Z pohledu uživatele je však mnohem zajímavější nenápadný přístroj Matrix, oficiálně prezentovaný jako terminál telefonních služeb. Ve své podstatě je to zařízení přinášející funkce unified messagingu libovolné analogové telefonní lince. Dokáže mimo jiné indikovat novou hlasovou zprávu, přijmout e-mail nebo textovou zprávu. Vše přitom přehledně zobrazí na alfanumerickém čtyřřádkovém displeji. Ovšem to by stále k většímu rozšíření Matrixů nestačilo. Poradí si proto také s obsluhou všech doplňkových služeb jako přesměrování, identifikace volajícího, směrování hovorů do nejlevnějších sítí, rychlé vytáčení apod.

Možná teď zapochybujete, jak tyto funkce můžete získat k analogové telefonní lince. Poměrně snadno, ale přeci jen to má jistý háček. Celý princip je založen na přítomnosti zvláštního serveru zajišťujícího další distribuci zpráv. S ním se terminál dorozumívá prostřednictvím modulace FSK nebo tónové volby DTMF.

Drobnými inovacemi upoutával i nedaleký stánek Alphatelu. Představením nového rozšiřujícího modulu MIS získaly jeho pobočkové ústředny schopnost plnohodnotného připojení k síti ISDN. Svou jednoduchou konfigurací i možností použití se staršími modely je tento produkt vítaným zpestřením nabídky.

Po dlouhé době se začínají na Invexu nenápadně prosazovat také GSM moduly. Kromě oficiálního představení GPRS produktů společností Siemens (MC35) a Wavecom (Wismo3) zde našly prostor také jejich přímé aplikace. Většině návštěvníků byly nejbližší dálkově ovládané zásuvky od Radomu, prezentované na stánku Siemens, ale pohledem zavadili také o GSM automat sloužící pro regulaci, sběr dat a obecně k dálkovému ovládaní přístrojů vyvinutém náchodským Levelem.

Krok směrem k jednoduššímu vývoji aplikací založených na bezdrátové síti DECT učinil Sectron uvedením terminálového provedení modulu Siemens MD32. Až dosud totiž bylo nutné používat speciální vývojový kufr. Do relativně malé plastové krabičky se vtěsnal převodník na RS-232 a interní anténa, takže z pohledu uživatele k němu přistupujete jako k počítačovému modemu, jen s širší paletou příkazů.

Současný, silně konkurenční trh sice neumožní nechávat zveřejnění převratných novinek až na Invex, ale i tak zde najdete dostatek zajímavých produktů. Pokud jste to ještě nestihli, máte poslední příležitost na brněnské Výstaviště zajet, zítra totiž končí.