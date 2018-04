Invex: Nové policejní auto bude stát za to

Nový vůz nebude ohromovat rychlostí, pancéřovým sklem nebo šířkou pneumatik. Každého však zaujme množstvím a kvalitou komunikačních prostředků, kterými je vybaveno. Kromě dnes již poměrně rozšířené autovysílačky Matra (policejní systém Pegas) s možností datových přenosů je vozidlo vybaveno terminálem GSM pro datové přenosy GPRS (General Packet Radio Service).

Pokud by skutečně byly policejní vozy v budoucnosti vybaveny zmíněnými komunikačními prostředky, výrazně by se zvýšila efektivita práce policejních hlídek. Vysílačky Matra jako základní komunikační prostředek zaručují policii zcela bezpečné spojení. Jakmile na nich naše policie zprovozní datové přenosy (v podobě, kterou zatím v zahraničí nepoužívají), kvalita a četnost informací autohlídek se dále zvýší. Protože však trunkové systémy (tedy také Pegas) neumožňují vysokorychlostní datové přenosy, budou vozidla vybavena ještě terminály GSM využívajícími technologii GPRS. Ta samozřejmě nabízí nesrovnatelně vyšší přenosové rychlosti, což otevírá ještě další možnosti přístupu k informacím. Přímé mobilní napojení do nejrůznějších databází našich bezpečnostních složek by tak konečně začalo fungovat i v praxi. Především v kombinaci s dalšími zařízeními, jako jsou například snímače čárových kódů nebo digitální fotoaparáty, by nově vybavená policejní auta představovala účinný nástroj proti zločincům.

Pokud jedete na Invex, zajděte se na jeden z takto vybavených automobilů podívat na policejní stánek. A pozor, má být k vidění jen dnes a zítra.