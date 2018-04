INVEX: komunikace po drátech, rádiem i laserem

Dveře si odemkněte mobilem

Institut mikroelektronických aplikací nabídne aplikaci nazvanou Řízení přístupových práv pomocí mobilního telefonu. Umožňuje oprávněným osobám řídit dálkově přístupy (dveřní zámky, závory, pojezdové brány apod.) prostřednictvím mobilního telefonu. Je přitom využíváno předplacených služeb všech dostupných mobilních operátorů v České republice. Vlastní řízení přístupových práv je možné realizovat buď jako plně autonomní, nebo jako doplněk identifikačního systému. V obou případech mobilní telefon nahrazuje nebo doplňuje identifikační médium držitele, jako je karta, přívěsek a podobně. Systém obsahuje modul převádějící signál GSM na standardizované rozhraní řídících elektronik či terminálů, jako je Wiegand nebo ABA. Modemem může být klasický GSM modem nebo mobilní telefon, který již takový modem obsahuje. Číslo mobilního telefonu držitele je v databázi oprávněných osob a platí pro něj stejná pravidla jako pro jiná identifikační média (časové úseky, zonální přístupy, skupinové přiřazení aj.).

Rychlá data, telefonáty i video po mikrovlnách

Barco uvedlo na trh Tsunami QuickBridge pro komunikaci v pásmu 5,8 GHz. Model QB 20+E1 púřenáší poloduplexně data rychlostí 20 Mb/s half duplex a navíc jeden kanál E1, který může přenášet například až 30 telefonických hovorů standardu ISDN. Tsunami Point to Multipoint přináší zatím nejvyšší dostupnou rychlost ve volném pásmu 5,8 GHz na trhu (až 60 Mb/s) a hodí se pro rychlé a snadné spojení budov. Produkt je vhodný rovněž pro poskytovatele připojení k internetu.

Barco má také v úmyslu představit bezdrátovou kameru pro sítě Wi-Fi a pouzdro, které ji ochrání před povětrnostními vlivy. Kamera dosahuje rozlišení 640 x 480 pixlů.

V licenčním pásmu a laserem ještě rychleji

CBL uvádí mikrovlnný spoj pracující v koordinovaném pásmech 6 až 38 GHz CERAGON FibeAirT 1500i/1528i. Zvládá přenos Fast Ethernetu rychlostí 100 Mb/s a zároveň přenos až osmi kanálů E1.

Pokud by to někomu nestačilo, může si zakoupit AirLaser IP1000, bezdrátový optický spoj pro přenos Gigabit Ethernetu. Přenosová rychlost dosahuje 1,250 Mb/s při plném duplexu. AirLaser IP 100 je určen k oropojení sítí až do vzdálenosti 1000 m. Provoz AirLaseru nemusí být ovlivněn zhoršenými klimatickými podmínkami díky integrovanému záložnímu mikrovlnnému spoji, který pracuje v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz.

Na etikety to bez drátů

Firma Combitrading bude na Invexu bude prezentovat zejména produkty týkající se tisku, čtení a zpracování čárového kódu. Velký důraz klade na mobilní zařízení. Novinkou je mobilní vozík s vlastním zdrojem energie. Tiskárna na vozíku je připojena pomocí bezdrátového adaptéru do vnitropodnikové sítě Wi-Fi, může tedy pracovat tam, kde je zrovna zapotřebí, a odpadají nároky na jakékoliv kabely. Firma dodává zařízení společnosti Symbol Technologies s operačními systémy DR-DOS, Palm OS, Windows CE a Pocket PC 2003, pro všechny tyto platformy existuje jak varianta offline (bez radiového propojení), tak online (s propojením). Do rodiny bezdrátových zařízení firmy Symbol Technologies patří také bezdrátové telefony NetVision pro internetovou telefonii pomocí Wi-Fi.

Čerstvá bríza v pásmu 3,5 GHz

Firma Intelek mimo jiné distribuuje bezdrátová řešení firmy Alvarion. Na Invex přiveze novou produktovou řadu BreezeACCESS OFDM pro pásmo 3,5 GHz. Jak název napovídá, tato produktová řada využívá modulace OFDM, je určena pro budování sítí typu Point-to Multipoint, uplatnění nalezne především u telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetového připojení. Hlavními přednostmi systému BreezeACCESS OFDM jsou dosah 15 až 25 km, přenosová kapacita až 8 Mbps, možnost budování spojů na nepřímou viditelnost (NLOS) a použití licenčního, nezarušeného pásmy 3,5 GHz.

GTS: Nesmíme ani naznačovat...

Společnost GTS představí na Invexu vlastní službu ADSL konkurující připojení k internetu prostrednictvim ADSL Českého Telecomu. GTS slibuje, že poskytne návštěvníkům Invexu možnost prakticky porovnat vysokorychlostní internet v podání GTS a Telecomu. Tisková zpráva nás zaujala, mluvčí GTS nám však nedokázala sdělit cokoli konkrétnějšího, informace jsou zatím embargovány. V pondělí se uvidí...