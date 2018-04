Invex je mrtvý, ať žije Invex!

Invex letos slavil první kulaté výročí. Od této chvíle se může chlubit jedním křížkem, který se mu usadil na bedrech. Po letech minulých, kdy se zdálo, že celý veletrh pomalu upadá, letošní návštěvy předčily očekávání. Ve dnech od 9. do 13. října se na výstaviště podívalo více než 153 000 osob, což je o celých dvacet tisíc více, než pořadatelé předpokládali. Jejich odhady přitom vycházely z návštěvnosti v posledních letech.

Největší příliv návštěvníků zahltil výstaviště ve čtvrtek, kdy branami prošlo plných 48 300 lidí. Ovšem nárůst oproti loňskému roku zajistila především středa. První den, kdy bylo výstaviště otevřeno pro veřejnost a ne pouze pro novináře a odborníky, využilo více než 46 tisíc návštěvníků. Takto vypadají počty jednotlivých dnů ve srovnání s loňským rokem.

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den Rok 1999 10.295 15.782 33.490 41.001 30.365 Rok 2000 11.831 20.453 46.139 48.218 26.837 Celkem 2000 11.831 32.284 78.423 126.641 153.478

Rekordní návštěvy byly znát i v pavilonech. V některých hodinách, především ve středu a čtvrtek, bylo poměrně náročné se vůbec pohybovat. Koloběžky, které si náš redakční tým během pondělí a úterý velmi oblíbil, byly v takových chvílích jako dopravní prostředek téměř nepoužitelné.

Na straně firem byla účast také solidní. Na výstavišti bylo možné nalézt stánky 853 firem ze 17 zemí. Přestože Invex nepřinesl žádné převratné novinky, bylo na co se koukat. Pavilon G1, který hostil sekci mobilních a datových komunikací a kde jsme měli tu čest po dobu veletrhu pobývat, byl plný zvuků, světel a akce. O to se starali operátoři sítí, a to jak mobilních, tak pevných. Přesněji řečeno, pevné. EuroTel, Paegas a Český Telecom měly v programu každého dne několik vystoupení, sestávajících z tance, hlasité hudby a občas nějakého toho losování. Oskar celou slávu pojal střídměji, menší rozlohu stánku a decibely ovšem doháněl počtem svých naháněčů, kteří kroužili nejen v okolí Oskarova hlavního stanu, ale také po celém výstavišti. Ukázalo se, že "theres no business like mobile business" platí snad více, než původní verze tohoto rčení.

Celý Invex je v první řadě byznys. První dva dny, ač na návštěvníky chudší, jsou pro vystavovatele o to hodnotnější díky kontraktům a kontaktům. I z maloobchodního hlediska se veletrh může pochlubit zajímavými čísly. V prodejním pavilonu Shopping Hall bylo za první čtyři dny prodáno zboží za více než 10 milionů korun. "Letošní ročník veletrhu INVEX představil řadu nových projektů. Mezi nejdůležitější patří E-ZONA, Business to Business. Pořadatelé úspěšně navázali na osvědčené projekty z předcházejících ročníků, mezi které patřil Shopping Hall, Internet Hall, Linux Hall a DVD Hall," řekl tiskový mluvčí Stanislav Skoumal.

A nakonec nesmíme zapomenout, že taková velká akce, jakou Invex bezesporu je, znamená i politiku. Dokonce vysokou. Za vše hovoří účast předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause, který dokonce celý veletrh zahajoval. Z dalších politických špiček, které se na Invexu 2000 objevily, jmenujme alespoň ministra vnitra Stanislava Grosse, ministra bez portfeje Karla Březinu, ministra obrany Vladimíra Vetchého nebo poslance Ivana Langera, Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého a Zdenka Škromacha.

Letošní Invex se tedy, obecně vzato, povedl. Lidé jsou stále ještě ochotni odjet do Brna, aby se prošli po areálu velkém 400 000 metrů čtverečních, který je nabitý moderními technologiemi z oblasti IT a telekomunikací. Tak tedy nashledanou příští rok v říjnu na Invexu 2001.