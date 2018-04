Invex: fotbálek mezi stánky v mobilní režii, prostě blbneme...

Jestli očekáváte seriosní článek z Invexu, běžte honem pryč. Máme za sebou dva nejhorší dny Invexu (ty pro veřejnost), spoustu rozdaných letáků, útoků na náš stánek a pokusů o rozebrání našich počítačů. Navíc nám hned za stánkem vyhrává show Lucie Výborné a tak se nemůžete divit, že večer již na žádné seriosnosti není nálada.

Nu a protože únava zmohla i sousední stánky, rozhodli jsme se na náměstíčku před našimi stánky a stánky Telecomu uspořádat malý fotbálek. Jak jsme k tomu přišli?

Na počátku byla teoretická myšlenka, zda se nám podaří dohodit létajícím talířem ze schodů na stánku Telecomu na náš stánek. A tak jsme to šli vyzkoušet v praxi. Jenže létající talíř darovaný Setosem nelétal příliš dobře, zástupce Setosu jej hájil, že s ním neumíme házet. Ani s létajícím talířem Alcatelu (prý se mu říká friskýs, myslel jsem, že je to kočičí žrádlo?) se nám to nepodařilo – chtělo by to asi cvik.

Nu a pak jsme vytáhli balon. K něm u jsme také přišli komicky – pochopové Lucie Výborné je vykopávali ze stánku Telecomu do davu a kdo je chytil, ten si mohl jít pro cenu, která je na balonu napsaná. Jenže jeden balon zalétl až na náš stánek a tak jsme jej zkonfiskovali. Nebyl to úplně uvážený krok, stánek okamžitě oblehly davy náctiletých toužících po balónu, museli jsme opustit přízemí a schody hrdině zatarasil Radek Hadraba vlastním tělem, ze zadu krytý Jirkou Sívkem, který nájezdníky odstrkoval násadou smetáku. Hodinová bitva skončila novou show, při níž Telecom vyhodil do pléna další balony, čímž nás zbavil sevření. Balon nám zůstal, shodli jsme se na tom, že je lepší mít balon, než hrnek (cena napsaná na balonu).

Nu a tak jsme po pokusech s létajícím talířem měli balon, ten jsme vytáhli a dali si fotbálek. Pravda je, že pár návštěvníků nechápalo, když kolem nich proletěl obrovskou rychlostí balon a za ním manager v kravatě a v saku, saka jsme ale záhy odložili.

K naší hře se přidávalo více a více zájemců, odloudili jsme personál nejenom ze stánku Setosu, ale i Cellular Staru a Sagemu.



V bráně S. Anýž (Setos), uprostřed Jirka Sívek a vykopává Radek Hadraba

Po fotbálku (skončil bez jasného výsledku, co byste taky po takovém dni chtěli) jsme si řekli, že bychom mohli testnout to, v čem soutěží lidé na stánku Telecomu – totiž ve skládání kostek. Jenže se ukázalo, že neznáme loga produktů Telecomu a tak jsme se rozhodli, že si postavíme z kostek hrad. A tak se stavělo a stavělo...



Stavíme si hrad. Pány vlevo znáte, v pravo zástupce Sagemu.



No vidíte, co jsme postavili. Dejte chlapům molitanové kostky a jsou jak děti...

A co vy, jak přežíváte Invex? Věříte tomu, že vystavovatelé jsou po celém dni dost zničení, když na ně útočí davy dětí bez zájmu o jejich produkty, žebrající propišky a igelitky? Vydrželi byste to, nebo jste už někdy zkoušeli někde vystavovat?