Invex, den první

Dnes začal návštěvnický Invex. Návštěvnický nemyslím doslova, ale tak, že ve skutečnosti pro vystavující začal již dávno a včera se to na brněnské výstaviště téměř vše nakvartýrovalo, rozbalilo fidlátka a začlo kroutit šroubečkama.Období Invexu je v některých firmách to nejčinorodější období z celého roku.

Podívejme se, jak začalo toto období Patrickovi a jeho nohsledům (pardon kluci ;-) tento rok.

Bohužel zde budu teď platit za tak trochu ukecaného, jelikož jsem dostal fotky bez komentáře, ale velmi dobře si dokážu představit, co se odehrávalo před očima Patrickovýma, či kohokoliv jiného v jeho blízkosti.

Po cestě na Invex si Patrick a Péťa neodpustili malou zdravotní zastávku a čirou náhodou přímo u našeho bollboardu ... zajímavá náhoda, což?

Po cestě do Brna se naše firemní auto jistě vyznamenalo ... ale ne jako závodní, nýbrž jako nákladní. To jistě Péťa pozapomněl a vesele frčel v levém pruhu. Copak si asi myslel pán, který byl nucen ho zprava předjet? :-)

Ba ne ... dělám si hloupou legraci - Petr jel jak ďas a ostatní jen koukali, jak může tak nacpané auto jet tak rychle.

Na Invexu to již bylo o něčem jiném. Nevím sice, jak a kdo náš stánek zprovoznil, ale vím jen jedno - na fotce je důkaz, že alespoň 1 sekundu stál, takže si nikdo nemůže stěžovat, že nás přehlídl, protože jsme tam nebyli. Jak je vidět, naše expozice je velmi bohatá - máme zde počítač a Mattoni. Doufejme, že se stánek alespoň trochu zaplní přes den.

Ostatní stánky byly při Patrickově obchůzce více méně ve stadiu rozkladu, takže lze vidět něco, co se chystá právě postavit a nebo to právě spadlo. To něco vám nemohu popsat, jelikož nevím, kde mám hledat přesně vršek a spodek. Jednu věc ale mohu doporučit: vidíte ty balónky? Vemte si s sebou hodně špendlíků. Mohli bychom pak vyhlásit soutěž o "nejčinorodějšího propichovače".

Na dalším snímku lze zahlédnout stánek Internet OnLine(pokud se budete hodně soustředit, tak ho naleznete od prostředka obrázku rozlezlý přibližně do všech rohů fotografie), do kterého když vlezete, tak se přesunete rovnou do třetího tisíciletí. (Pozor, štiplavá poznámka: Jen abychom tam nedospěli díky čekání na načtení stránek. Pohov.)

Patrick nezapomněl v den příjezdu navšítit ani stánek EuroTelu, který se v tu dobu ještě rozkrabicovával.

Bohužel se díky omezenému přístupu k internetu a nedostatku času nepodařilo Patrickovi poslat i komentáře z prvního dne v Brně, ale nevadí, zítra jistě něco bude a pro dnešek jsme vám jistě přinesli alespoň trošku zajímavé zprávičky.