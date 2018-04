Invex aktuálně: Motorola T720 – červený a černý kryt jí opravdu sluší

Motorola patří mezi průkopníky véčkových telefonů, a není proto žádným překvapením, že i její očekávaná novinka, manažerský model s barevným displejem, bude véčko. Model T720 zaujme především svým rozměrným barevným displejem a funkční výbavou, která si nezadá se současnou konkurencí. Lze očekávat i vcelku příznivou cenu tohoto telefonu, která by se mohla pohybovat někde v rozmezí 10 000 až 12 000 Kč za nedotovaný telefon. Pro někoho však může být překvapením, že i u tohoto telefonu, který je určen především pro práci, a ještě se jedná o véčko, lze měnit přední a zadní kryt telefonu. O této možnosti jsme vás informovali i v preview tohoto telefonu, které jsme vám nabídli před několika dny, ale v té chvíli jsme neměli k dispozici žádné výměnné kryty, takže jsme nemohli posoudit, jak bude převlečený telefon vypadat.

Tato příležitost se naskytla až na letošním veletrhu Invex, kde na stánku společnosti GSMobil, jsme měli možnost T720 svléknout. A rychle zase převléknout - k dispozici byl totiž náhradní černý a červený kryt. Na první pohled sice příliš důvěry nevzbuzovaly, ale o to větší bylo naše překvapení, když jsme kryty nasadili na telefon. Díky tomu že boky telefonu zůstávají v původní stříbrné barvě stejně jako kloub a okolí antény, vypadá i překrytovaná Motorola T720 opravdu elegantně. Výměnné kryty, které jsme měli možnost otestovat, byly z nabídky originálního příslušenství výrobce; ten slibuje i mnoho dalších barevných variant včetně krytů malovaných na zakázku. Jejich cena ale asi bude výrazně vyšší než cena „obyčejných šatiček“ - ta by se měla pohybovat okolo 500,- Kč.

Motorola T720 není jediným véčkem amerického výrobce, jehož vzhled si můžete uzpůsobit k obrazu svému. Pro véčko V66(i) existují výměnné přední panely na horní kryt telefonu a luxusní kovový model V60(i) lze překrytovat celý. Fotografie těchto dvou designově pozměněných modelů vám přineseme v nejbližší době. Zatím se podívejte, jak sluší lesklý černý a matný červený kryt Motorole T720. Jen dodejme, že výměna je vcelku bezproblémová, jenom u předního krytu je nutné odhalit ten správný postup od čelní strany telefonu. Výměna krytu baterie je pak hračkou. Kryty sedí na telefonu perfektně, je však otázkou, jak dlouho jim to v běžném provozu vydrží.

