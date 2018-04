Invex 2004 - kdo nedorazí, ušetří čas a peníze

O tom, že to jde s Invexem z kopce, se mluví každý rok. Jenomže letos to vypadá, že Invex už je pod kopcem a na cestu vzhůru se necítí. Nebudeme hodnotit IT část výstavy, toho se zhostí kolegové z Technetu. My se podíváme, jestli se na Invex vyplatí zajít kvůli mobilním komunikacím, či telefonům.

Invex jsme navštívili první den, který je určen především odborné veřejnosti a novinářům. Jak je již v perexu článku uvedeno, počasí se vydařilo, cesta proběhla bez problémů, místa na parkování bylo všude plno a v místnosti registrace novinářů jsme se zdrželi dvě minuty. Ještě před vchodem jsme dostali několik aktuálních čísel časopisů o počítačích a mobilních telefonech, nejrůznější letáky jsme s díky odmítli.

Plánek výstaviště jsme si vyzvedli na jednom z mnoha stojanů a vydali jsme se přes celé výstaviště k pavilonu Z. Na volné ploše bylo minimum návštěvníků, kdo by chtěl, mohl by si zahrát fotbal, nebo si zajezdit třeba na kole. Nikomu by nepřekážel. Hned po vstupu do pavilonu Z nás upoutaly známé tváře z hudebního pořadu Medúza, které uváděly na stánku Eurotel Live soutěž: Poznej vyzváněcí melodii. Soutěžící se předháněli a jejich znalosti nás překvapily.

Medúza v akci: Richard Krajčo a jeho kolega Aleš Juchelka moderují soutěž "Poznej vyzváněcí melodii".

Pavilon Z je určen hrám a tak hned u vchodu nemohl chybět jeden z prodejců Java her. Na protější straně pak bylo několik stánků prodejců počítačových her a za nimi neprostupná tma a téměř prázdná hala. Před halou je pak stánek Sony Playstation II, kde je tato konzole v prodeji za velmi zajímavou cenu. Hned na začátku jsme tak ušetřili čas, který jsme chtěli věnovat nám bližším exponátům.

Kousek od pavilonu Z jsou dva menší pavilony X a Y. První z nich obsadil T-Mobile s poněkud komorní atmosférou, které dominovala růžová barva a označené kabinky na ochozu v prvním patře. Pavilon byl zjevně koncipován především pro obchodní schůzky a běžný návštěvník ho s klidným svědomím může vynechat.

Tajemný pavilon T-Mobile.

Kousek od pavilonku X je stánek Eurotelu ve futuristickém pavilonku Y. Samotný pavilonek je opět připraven především pro obchodní schůzky, běžný návštěvník ale ocení otevřený stánek před pavilonem rozdělený chodníkem ve dví. Pavilon je věnován všem variantám datových služeb, které Eurotel nabízí a k vidění je tam i několik telefonů a pohledných hostesek.

Eurotel představoval především své datové služby.

V pavilonu E jsou k vidění z telekomunikací jen DECT telefony Sencor a Siemens a to za sklem ve vitrínách jednoho z prodejců. Není třeba se tady zdržovat a můžeme se přesunout do blízkého pavilonu B, který je z poloviny věnován spotřebnímu zboží, z poloviny hardwaru. Nás v pavilonu B nejvíce zajímala expozice Mobility Hall, kterou připravilo vydavatelství Computer Press.

V Mobility Hall si můžete telefony prohlédnout za sklem, v několika případech na krku hostesek...

Kolegové z časopisu Mobility a serveru Mobilmania.cz zde připravili expozici všech aktuálně prodávaných mobilů na trhu a několika chystaných novinek. Až na pár telefonů na krcích hostesek byly všechny vystavené telefony (makety) ukryté za sklem vitrín, kdo si ale chce udělat přehled o nabídce telefonů na trhu, z celého Invexu jinam chodit nemusí. Když bude mít štěstí, může se setkat i s redaktory zmíněných médií.

...které jsou asi největším lákadlem letošního Invexu.

V pavilonu B bylo k vidění ještě příslušenství k mobilům a PDA, o kterých se ale podrobněji rozepisují kolegové ze serveru Palmare. Z dalších pavilonů stojí za zmínku již jen pavilon F, kde většinou distributoři vystavují telefony pro pevné linky, pár mobilů a telekomunikační infrastrukturu. To ale většinu návštěvníků z laické veřejnosti nezaujme. V dalších pavilonech již nic k tematice mobilních telefonů či telekomunikací nenajdete.

Tradičního vystavovatele GSMobile, který každoročně měl několik zajímavých novinek, letos na výstavišti nenajdete. Usídlil se do hotelu Voroněž, jeho expozice je však neveřejná, určená jen pro obchodní pertnery.

Vyplatí se letošní Invex navštívit? Pokud vás zajímají jen mobily, tak asi ne. Respektive pokud bydlíte kousek od brněnského výstaviště, můžete si udělat hezkou procházku, počasí má být dobré. Pokud vás zajímá i spotřební elektronika, výpočetní technika, nebo třeba hry, asi na letošním Invexu pár zajímavých věcí najdete, ne ale o moc víc, než v několika obchodech s tímto sortimentem.

Invex v dnešní podobě je ideální možná pro obchodní setkání, představení novinek obchodním partnerům, jako veletrh pro širokou veřejnost ale ztratil i ty poslední zbytky kouzla. Možná za to může překotný vývoj v oboru, možná drahé výstavní plochy a náklady na vystavování, ale bez výraznější změny se obáváme, že za dva roky už bude Invex jen minulostí. První změnou chystanou na příští rok je posun termínu konání veletrhu na září. Uvidíme, jestli to bude mít na kvalitu veletrhu nějaký vliv.

Koho zajímají novinky ze světa počítačů, spotřební elektroniky, mobilů a telekomunikací, měl by si místo návštěvy Invexu našetřit a vyrazit příští jaro na CeBIT. Ten je sice dál, je tam dražší vstupné, ale v poměru k tomu, co na něm lze vidět, je téměř za humny a zadarmo. Navíc si na CeBITu většinu exponátů můžete osahat a vyzkoušet, to je na Invexu spíš výjimečné.