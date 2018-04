Invex 2004 a PDA - je o co stát?

Invex 2004 je tu a hned na samém počátku článku vám sdělíme, že pokud se vydáte na veletrh jen kvůli PDA, budete zřejmě zklamáni. Na druhou stranu, i na malém prostoru lze vidět hodně a tak, zejména laici či začínající uživatelé, budou nabídkou možná alespoň trochu potěšeni.

Letošní Invex pojal z velkých společností majících s kapesními počítači co do činění vážně snad jen pražský Sunnysoft. Ten se veletrhu účastní v posledních letech pravidelně a předinvexová prohlášení, že letos bude vidět ještě více, se vyplnila bezezbytku. Stánek Sunnysoftu, na kterém je vidět opravdu mnoho co se kapesních počítačů a jejich příslušenství týče, tak Pavilónu B (alespoň co se výšky týče :) zřejmě dominuje.

Mezi vystavenými PDA nechybí u Sunnysoftu snad žádná novinka, i když jsme ve skrytu duše doufali, že zahlédneme také nový Tungsten T5. Namísto něj je ve skleněné vitríně možné vidět pouze model T3, stejně jako několik dalších zařízení palmOne. Sunnysoft se kromě samotné prezentace zaměřil spíše na demonstraci praktické stránky věci, tudíž je většina PDA v akci, tu snímá iPaq kolemjdoucí kamerou, či je zobrazována posouvající se mapa, jako by bylo zařízení vybavené GPS přímo v automobilu, hračičky potěší spuštěná gameska na Palmu atd.

K vidění je také například PDA vybavené CF televizní kartou, stejně jako spousta doplňků pro PDA, stylusy kombinujícími mnoho zařízení v jednom počínaje, pouzdry pokračuje a rozkladatelnými klávesnicemi či rozličným softwarem pro kapesní počítače konče. Mezi ním nechyběla spousta programů společnosti Aponia Software, která prezentovala produkty řady SmartMaps či Pocket Translator a Pocket Teacher (recenzi můžete očekávat příští týden).

Blízko stánku byla organizována skupina lepých hostesek, která sbírala poslední rady k mobilnímu průzkumu návštěvníků veletrhu. Na tom se podílí právě Sunnysoft, který ve spolupráci s portálem iHNed dotazuje kolemjdoucí, aby se odpovědi ihned vyhodnocovaly a byly k vidění on-line. Po hodině jsme se sice setkali s nešťastnými výrazy respondentek, z nichž některé zřejmě viděly PDA poprvé v životě a s odesíláním nasbíraných dat si příliš jisté nebyly, postupem času se ale jistě podaří tyto mušky vychytat a osloveno bude velké množství návštěvníků.

Hned vedle stánku Sunnysoftu si dala dostaveníčko společnost Krusell. Tu asi netřeba čtenářům Palmare představovat, pokud se na Invex vydáte, máte možnost vidět či dokonce zakoupit pouzdra snad na jakékoliv dostupné kapesní zařízení.

PDA uživatele by mohl nadchnout ještě stánek Casia, kteréžto sice nevystavuje žádnou z novinek, přesto však bylo mezi kalkulačkami k vidění několik jednoduchých diářů či databank.

U stejného stánku, jen o trochu vedle, mezi fotoaparáty, nás zaujala čistící sada Exilim. Příslušenství z kufříku vypadajícího jako kosmetická sada prý dokáže odstranit jakékoliv nečistoty z paměťových karet...

Společnost Proxima prezentuje na Invexu promítací možnosti PDA. Díky němu netřeba drahých projektorů či notebooků, vše stačí šikovně propojit a hle, obraz z kapesního počítače je na plátně.

Za zmínku stojí stánek Sandiscu, výrobce paměťových zařízení. K vidění jsou rozličné čtečky, stejně jako samotné karty. Nechybí nedávno nově představená úložná média Sandisc Extreme III a Ultra II. Ve vitríně však byla média o maximální kapacitě 2GB, což je poněkud škoda, když byla nedávno přestavena například 8GB Compact Flash karta...

Tímto ovšem naše exkurze končí. Více toho k vidění, alespoň co se pavilónu B týče, nebylo. Neměli jsme bohužel také dostatek času pro důkladné prolezení všech pavilónů a stánků na nich, takže nám zcela určitě mnoho uniklo. Pro uživatele, kteří se těšili na spoustu novinek ze světa kapesních počítačů, tak veletrh může být trochu zklamáním, spoustě návštěvníků však i to málo může být přínosem a tak nezbývá než poděkovat aspoň za to málo.

Pokud se rozhodnete letošní Invex navštívit a narazíte na nějakou zajímavost, která by mohla zaujmout i ostatní, neváhejte se o ní podělit v diskuzi. Popřípadě můžete zaslat fotografie s komentářem na redakční e-mail a my informace do článku rádi doplníme, aby mohly posloužit i ostatním.