Invex 2003 - ještě méně PDA...

, aktualizováno

Poslední roky se mezi novináři rozmáhá módní fňukání o tom, že "Invex už není co býval". To ale platí v bouřlivě se rozvíjejících odvětvích vždy, věci se velmi dynamicky mění a co platí pro jeden rok, není už realitou ve druhém. Jaký je stav PDA Invexu 2003?