INVEX 2001 do třetice ...

Hewlet-Packard - konečně Pocket PC 2002

Firma Moravia Consulting, s.r.o. nám předvedla nové trumfové eso firmy HP - Jornadu 568 s novým Pocket PC 2002. Na první "omak" se mi zdál velmi lehký, oproti iPaqu trošku tenčí a užší - designově je to prostě špičkový výrobek.

Předváděný výrobek běhal s Pocket PC 2002 počeštěným od Paragon software (jejich českou lokalizaci pro vás v současné době testujeme k recenzi).

Myslím, že se nová Jornada bude velmi dobře prodávat a že iPaqům vyrostl velmi nebezpečný konkurent ...

Casio - příjemné překvapení

Nejnovější model E200 ještě na stánku neměli (odhadují, že by se k nám mohl začít dovážet v prosinci až v lednu), ale zaujaly nás nejnovější PocketViewery - jejich nová generace již je plnohodnotným handheldem s 160x160 pixelovým displejem, výborným diářem. Předvedla nám jej firma Fast, s.r.o.

Líbilo se mi na něm několik věcí - v základní ceně dostanete tabulkáč PocketSheet se synchronizací s desktopovým Excelem, má vynikající jog ovladač s tlačítky pod displejem (na první pokus sedí v ruce a pohodlně se s ním manipuluje) a je skutečně rychlý. Problém asi bude s dostatkem software. Určitě se k tomuto stroji ještě vrátíme, mimochodem - nenajde se nějaký majitel PocketVieweru mezi čtenáři Palmare, který by se chtěl podělit o svoje zkušenosti s ostatními?

CAD na PocketPC počítačích

Nebylo málo míst, kde jsme mohli zaregistrovat iPaqy jako doplněk ke komplexním řešením "velkých" CADových produktů. Zájem o předvedení byl velký a nabídka software začíná být rovněž zajímavá ...

Průmyslový, obchodní a finanční svět objevuje handheldy

Takovýto obrázek byl na Invexu vůbec často k vidění - přes převahu notebooků a velkých obrazovek se tvořily zvědavé hloučky kolem iPaqů, Palmů a jiných handheldů. A vystavující předváděli a vysvětlovali a posluchači žasli, co ty titěrné věcičky vlastně všechno dovedou ...

Všudypřítomnost handheldů nebyla výsledkem pouze výrobců a distributorů. Daleko víc jsme si mohli handheldů všimnout u softwarových firem a serverů, které se zabývají řešeními pro firmy - průmyslové i obchodní.

Handheldy ve spojení s dalšími doplňky, jako jsou čtečky čárového kódu, modemové karty, zálohovací paměťové karty apod. se totiž nabízejí jako levnější alternativa k drahým workaboutům. Umožní ale daleko víc - uživatel získá nejen mobilní terminál, ale i výborný organiser, kancelářský nástroj, e-mail, přístup k webu, hry, databáze a další a další software.

Sony - Clié nejsou a nebudou ...

... to je zhruba v kostce to, co jsme slyšeli v pavilonu, v jehož středu se tyčil ke stropu majestátný hranol s nápisem Sony. "A proč nejsou ?" "No, nevíme, to je jako s Vaio, zájem by byl, ale ..." " A budou se dovážet v budoucnu ?" "Nevíme, ale asi ne . ..".

Zkrátím to - nakonec jsme Clie objevili - na stánku firmy Tespo, s.r.o. z Brna - měli tam krabičky s Clie PEG N710C a N610C - v nabídkovém letáčku mají i modely S320 a N760C.



Tak takovouhle klávesničku k adaptéru EasyType bych si dal líbit ... K vidění byly u Cherry.

K vidění byl i VisorPhone, který je nyní k dostání i u nás. Chcete-li ze svého Visoru udělat telefon, kupte si to! Firmy se stále větším úspěchem nabízejí komplexní firemní řešení, v nichž handheldy hrají veledůležitou úlohu jako ideální mobilní terminál pro sběr dat na jedné straně a jejich finální prezentaci na straně druhé ...

Ohrozí handheldy lukrativní trhy dosavadních "specialistů" v logistice a průmyslu?

GoVoxy nejen k Palmům III, ale i k Palmům řady V. Nemáte-li HandEru a chcete mít v Palmu hlasový záznamník, je tento specializovaný kryt displeje solidní možnost ... PocketPC od firmy Targus? Vyfotili jsme a pídíme se po dalších informacích ... Končíme žánrovým obrázkem z letošního Invexu - červený automobil firmy HP, v pozadí hraje (mimochodem velice slušně) skupina Helmutova stříkačka. Pod čelním sklem auta odpočívá Jornada, kterou zřejmě ještě nestačil nikdo ukrást (nebo že by se v Česku blýskalo na lepší časy ? ...)

Závěrem obligátní omluva za kvalitu fotografií. Nebudu se vymlouvat na strašlivé podmínky při focení, na druhou stranu si myslím, že autentické fotky z veletrhu jsou lepší než jinak jistě hezké propagační fotografie postahované odněkud z internetových stránek ...