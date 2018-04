Invex 2001 - co nás čeká v telekomunikacích

Rok se s rokem sešel a na brněnské výstaviště opět zamíří stovky vystavovatelů a tisíce návštěvníků, všichni na veletrh Invex. Ten, ač primárně věnován informačním technologiím, obsahuje každoročně také velmi obsáhlé expozice z oblasti telekomunikací. Právě proto si i letos budeme Invexu velmi pečlivě všímat i na Mobil.cz. Budeme vám přinášet průběžná zpravodajství, poradíme vám, kam se jít kouknout, a naopak, čemu se klidně můžete vyhnout. První „invexovský“ článek však, stejně jako každý rok, vychází již dnes. I když stánky ještě nestojí a zástupci firem se na cestu do Brna teprve chystají, zprávy o tom, co nás na Invexu v oblasti telekomunikací, a těch mobilních zvláště, čeká, máme již dnes.

Mobilní operátoři

Eurotel se letos vytáhne jen s jednou opravdu novou službou - Go GPRS. Jako první na Invexu spustí GPRS služby pro předplacené karty. Ostatní část jeho expozice bude věnovaná službám, které představil v posledním půlroce, tedy poměrně čerstvý GSM banking, nový Juice, Mobilní průvodce, IQ mapa a Milionář. V „Zábavní zóně“ si budete moci zdarma vyzkoušet většinu těchto služeb. Co se ovšem dotkne každého, je stírací los Juice, který dostanete společně se vstupenkou na Invex. Můžete vyhrát batoh, pouzdro na discmana nebo vyzváněcí melodii či logo. Eurotel bude mít stánek číslo 45 v pavilonu Z, Go a Juice najdete také v „áčku“ ve stánku č. 4.

Paegas letos najdeme v pavilonu G1, na stánku č. 1. Stejně jako jeho konkurence nechystá nic převratného, ovšem jakási nová služba by se objevit měla. O co jde, je však pečlivě utajováno, a to, že se to daří, jen podporuje domněnku, že půjde o něco malého, a tedy o tom neví příliš mnoho lidí. Budeme se muset nechat překvapit.

Oskar se v rámci Invexu, podobně jako oba starší operátoři, na představování nějakých převratných služeb nechystá. Bude se mluvit hlavně o projektu, jehož spuštění koresponduje právě se začátkem veletrhu - GPRS> Testováno na lidech. Do Brna se sjede 150 českých technických expertů, pro něž Český Mobil pořádá workshop, který odstartuje celý projekt. Oskar si od této akce slibuje, že mu pomůže spustit GPRS v co nejdokonalejší podobě, ve spojení s vhodnými službami. Komerčně jej však začne nabízet až na začátku roku 2002.

Mobilní telefony

Na letošním Invexu se s největší pravděpodobností žádná absolutní novinka mezi mobilními telefony nepředstaví. Všechny telefony pro letošní podzim výrobci již veřejnosti představili, takže Invex se může stát pouze místem prvního setkání s vámi očekávaným mobilem. Samostatné stánky budou mít na Invexu jen Alcatel, Nokia a Siemens. Další výrobci se představí buď na stáncích svých autorizovaných distributorů (například Motorola), nebo přímo na stánku operátora (Philips). Nokia však nebude v klasickém stánku, ale ve stanu Nokia Club. Do něj budou mít vstup povolen jen členové, případně ti, kdo se do klubu přihlásí na Invexu (musí mít Nokii). Ve stanu nebudou telefony, ale internet, televize a omezené občerstvení zdarma.

A co tedy můžete vidět na vlastní oči? Alcatel se jistě pochlubí modelem One Touch 511 a zřejmě představí i své koncepty telefonů pro sítě třetí generace. Příznivci Motoroly by na Invexu měli najít očekávané novinky T192, V66, T280 nebo inteligentní telefon Accompli 008. Nokia by na stáncích distributorů měla vystavovat high-endovou novinku 8310 s GPRS, kterou si budete moci přímo osahat. Ve vitríně bude nejspíš umístěna i horká novinka Nokia 5510. Celou paletu letošních novinek můžete vidět na stánku Siemensu. Od low-endového C45, přes dva GPRS telefony - S45 a ME45, až po novou vlajkovou loď SL45i s podporou jazyka JAVA.

Philips Fisio 311 bude na stánku Eurotelu, ovšem další novinky, jako jsou nové Ericssony, Sony či Panasoniky, s největší pravděpodobností na letošním Invexu nepotkáte. Jen doufejme, že nás některá z výše uvedených firem překvapí a své nové modely telefonů uvede alespoň na stáncích operátorů nebo autorizovaných prodejců.

Operátoři pevných linek

Přestože počítače na Invexu postupně ustupují telekomunikacím, letos rozhodně nečekejte souboj operátorů o zákazníky formou megaprezentací a rozlehlých stánků. Čtyři nejvýznamnější čeští alternativní operátoři totiž své stánky na Invexu mít nebudou. To ale neznamená, že tam nepotkáte jejich zástupce - ti se budou snažit přesvědčovat o výhodné nabídce svých zaměstnavatelů zákazníky z řad firem. Takže na výstavišti i v hotelích v jeho okolí potkáte Aliatel, Contactel, eTel i GTS.

Kdyby však na Invexu chyběl i Český Telecom, museli by se odpovědní lidé v Brněnských veletrzích a výstavách zamyslet nad budoucností tohoto největšího veletrhu informačních a komunikačních technologií ve střední Evropě. Český Telecom však letos bude mít jeden z největších stánků, kde vedle svých datových služeb pro velké zákazníky, karet X, linek ISDN a svých internetových aktivit (Internet OnLine a Quick) bude prezentovat především svoje nové internetové kiosky. Neoficiálně se hovoří o tom, že Český Telecom konečně předvede funkční technologii ADSL (zatím se testuje v Praze).

GSM brány, ústředny atd.

Jednu z největších novinek v pevných sítích najdeme ve stánku 2N, kde bude prezentováno rozšíření call centra o funkci web to call. Zákazníci surfující po internetu tak po vyplnění svého telefonního čísla budou automaticky zařazeni do seznamu osob, jež má operátor infolinky obvolat.

První skutečné premiéry u nás se dočká GSM brána Nokia 22, která jako první svého druhu disponuje rychlými datovými přenosy HSCSD a nejedno oko zajisté potěší svým netradičním vzhledem. Když už jsme u těch prvenství, tak nesmíme zapomenout na GPRS modul Siemens MC35, který si rovněž odbude své oficiální představení. Bohužel, další výrobci se s novinkami nepochlubili, ale můžeme očekávat produkty určené pro přípojky ADSL a ISDN.

Jak je vidět, i přes všechny řeči o postupném úpadku Invexu se stále najdou nějaké věci, na které stojí za to se jet podívat. Pokud však nemáte čas, scházejí vám peníze, chuť a dostatek energie, stačí vám, když si příští týden občas otevřete