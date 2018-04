Investujte výhodně, kupte si telefonní kartu

Telefonní karta není jenom nosič jednotek, za něž můžeme volat či posílat textovky, ale i velice zajímavý objekt sběratelství. Kdo si ji koupil na Výstavišti či Václavském náměstí 15. dubna 1991 (začátek éry telefonních automatů) s padesáti jednotkami a obrázkem Eiffelovy věže, investoval 50 Kč a nyní má věc s hodnotou 50 000 Kč. Jsou ale i dražší karty. Stejný rok v listopadu se v Praze konala konference telekomunikačních společností UIT a k této příležitosti byla delegátům rozdávána karta s 50 jednotkami. Dnes má katalogovou cenu 100 000 Kč a věřte, že je za tuto sumu prodejná.

Běžný uživatel ale k takovým kartám běžně nepřijde, spíše si schová ty, které vytelefonoval, a pokud je sbírá, většinou dostává další exempláře od známých či rodiny. Ale i mezi nimi se mohou skrývat kousky nezanedbatelné hodnoty, stačí si jen dávat pozor na použité čipy. Výrobce je totiž implementuje zcela náhodně, záleží pouze na tom, co má linka momentálně v zásobě.

Starší karty, vyráběné do roku 1993, mají tento čip stříbrný od firmy Schlumberger, v pozdějších letech se už používal výhradně zlatý od Gemplus. Sami dodavatelé přitom nevědí, kolik kterých druhů bylo použito. Zjišťuje se to pouze empiricky, přičemž karty s malým počtem vybraného druhu čipu dosahují na sběratelském trhu oněch desetitisícových částek.

Situace byla do roku 1996 ještě zpestřena “logem Moreno“, které se objevovalo na části telefonních karet. Způsobil to patent Rolanda Morena z roku 1975, podle něhož byla povinnost na všech čipových kartách zveřejňovat po dobu 20 let logo firmy Innovation, v níž tento produkt vyvinul. Je to stylizované “I“ s čtverečkem, logo vypadá jako praporek. Najdete ho na zadní straně karty černě vytištěné (vždy), někdy má však na téže straně v rohu reliéf a je znatelně lesklejší než zbylá plocha. Pokud ho najdete na kartě:

obrázek Plzně: 17-20 tisíc Kč

K+B Expert 1994 cca 30 tisíc Kč

„vozíčkáři“: 8-30 tisíc Kč

Osvobození Plzně: cca 30 tisíc Kč

II Czech coupon invest: 10 tisíc Kč

Comnet 96: 10 tisíc Kč

To vše se týká použítých, tedy již vypotřebovaných karet. Kombinací čipů a loga Moreno vzniklo 51 druhů karet, které mají cenu vyšší než dva tisíce korun. Logo Moreno může být umístěno i ve vyšší (o necelý centimetr) poloze:



Stegosaurus: 15 tisíc Kč

Apollo 11: 4-24 tisíc Kč

Toto vše se týká karet novějších, se zlatým čipem (osm druhů). U stříbrných čipů, které byly na kartách v roce 1991, 1992 a části roku 1993, jsou čtyři druhy, označované jako SL4, SL5, SL6 a SL7. I zde můžete mít „bomby“, o kterých nevíte.

Filmový festival Karlovy Vary 1992, SL4: 35 tisíc Kč

Renault, 70 jednotek, SL4: 10 tisíc (nepoužitá 20 tisíc) Kč

Sparta, 100 jednotek, SL6: 60 tisíc Kč

Chameleon, SL4: 25 tisíc Kč

Queen, 150 jednotek, SL4: 65 tisíc Kč

U většiny karet se stříbrným čipem jsou vzadu v tzv. technické zóně (část pod uvedeným počtem jednotek) vytištěna či vyražena čísla marže. Některá se vyskytují zřídka a i zde jsou ceny přes deset tisíc. Kromě toho, v malé části poměrně běžné karty Telecom 150 jednotek se vyskytuje malé číslo, o polovinu menší než běžná čísla, které má cenu 12 500 Kč.

Jak je vidno, sběratelství telefonních karet může být i velmi výhodná investice. Vzhledem k tomu, že jde stále o poměrně nový obor, je ekonomicky zajímavější než třeba filatelie, kde jsou ceny relativně ustálené. Většinu dražších karet sběratelé navíc natolik vyhledávají a jsou jim natolik vzácné, že jejich hodnota téměř každoročně roste.

Jiří Bouček